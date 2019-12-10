Даже котики делают зарядку: только посмотрите на эту «пушистую» йогу

Каждую среду мы проводим для вас, уважаемые читатели, конкурсы в соцсети «Вконтакте». В ноябре наши конкурсанты боролись сразу в двух номинациях – «Без кота и жизнь не та» и «Мисс КП». И сегодня мы расскажем о наших победителях.

Так Ася тоже любит посидеть. Фото: личный архив.

ЭТА КОШКА ЗНАЕТ, КАК ДЕЛАТЬ «ХОБА» И СИДЕТЬ КАК ЧЕЛОВЕК

Кошке Асе 4 года: семья Юлии Шутиковой взяла ее домой сразу после рождения дочки.

- Так совпало, что в это же время у моей мамы окотилась кошка, и одного из котят мы и забрали к себе, - говорит Юля. – Так что дочка и Ася росли вместе, и они сейчас дружат. Кошка очень ее любит! Как и поспать рядышком: бывает, уляжется, и ее не слышно и не видно!

Правда, хоть у питомицы и спокойный характер, с сыном Юли они не особо подружились:

- Да он постоянно Асе покоя не давал, вот она его и царапала, - объясняет Юля. – Я ему говорю: «Денис, ну не лезь к ней», но он все равно с ней играл. Но сейчас уже как-то нашли общий язык, позволяет гладить.

А еще пушистая любимица удивляет хозяев своей «зарядкой»:

- Она, может, например, сесть, ногу поднять кверху и сидеть так долго, - смеется Юлия. – Или примет позу, будто как человек в кресле сидит, и ей так удобно.

К гостям Ася относится дружелюбно:

- Она сначала настороженно их обнюхивает, а потом спокойно дается в руки, - говорит сибирячка. – А нас вообще каждый раз приходит к двери встречать!

Сибирячка замужем уже 22 года. Фото: личный архив.

МАМУ ТРОИХ ДЕТЕЙ ПРИЗНАЛИ САМОЙ КРАСИВОЙ В НОВОСИБИРСКЕ

Еще один конкурс, который мы проводили в ноябре, это «Мисс КП»: наши читатели выбирали самую красивую девушку среди 17 конкурсанток. В итоге победила 39-летняя Олеся Сарапулова: за нее проголосовали 269 человек.

- Я – мама троих детей: Диане уже 21 год, Юлии – 18 лет, Ивану 12 декабря будет 12 лет, - говорит Юлия. - Никаких особых секретов красоты у меня нет: просто генетика такая. У нас все женщины в роду стройные, и я никогда не сидела на диетах, но всегда была подтянутой.

Естественной красотой Юли был очарован ее супруг, с которым через три года они справят серебряную свадьбу.

- Познакомила нас общая подруга, и женаты мы уже 22 года, - говорит Юля.

Уважаемые читатели! Поучаствовать в конкурсах КП-Новосибирск можете и вы: каждую среду следите за постами в нашей группе в соцсети «ВКонтакте», и присоединяйтесь! Желаем всем удачи!