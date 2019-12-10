«Билайн» дарит клиентам скидку 20% на связь в 2020 году

Скидка действует при подключении к одному из семейных тарифов или тарифам с «Домашним интернетом». Получить подарок к Новому году могут как новые клиенты, так и абоненты, которые уже давно оценили все преимущества сервисов и услуг «Билайн».

Активировать скидку можно с помощью простой инструкции из SMS-сообщения или в мобильном приложении «Мой Билайн» (12+).

Ирина Лебедева, исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду «Билайн»:

- Для наших клиентов - только самое лучшее. Мы активно работаем над качеством связи. В рамках программы по модернизации сети «Билайн» стал лидером по строительству базовых станций за 10 месяцев, по данным Роскомнадзора*, в 2 - 3 раза выросли скорости мобильного интернета в Москве. Наши семейные тарифы стали еще более выгодными благодаря дополнительной скидке, которая действует в течение года с момента подключения. Клиентам ничего не нужно делать дополнительно, чтобы сделать приятный подарок на целый год себе и своим близким. Достаточно подключиться или перейти на один из семейных тарифов и активировать скидку.

В акции участвуют семейные тарифы и тарифы домашнего интернета «Билайн», чтобы каждый мог выбрать именно то, что нужно. Ежемесячно экономить 20% от стоимости абонентской платы можно при условии подключения или переходе в период с 28 ноября 2019-го по 31 января 2020 года на любой из семейных тарифов, среди которых «Семья», «Семья. Акция», «Семья+», «Супер Семья», «Супер Семья+». Скидка действует при условии сохранения выбранного тарифа в течение 12 месяцев с момента перехода или подключения.

Аналогичные условия актуальны и для пользователей «Домашнего интернета» и «Билайн ТВ» при подключении или переходе на один из текущих тарифов - «Бомбический», «Фантастический», «Бомбический с ТВ», «Фантастический Мах».

Предложение доступно для подключения по всей России, за исключением Республики Крым и города Севастополя.

Более подробная информация о предложении доступна здесь

НАША СПРАВКА

* Данные Роскомнадзора за 10 месяцев 2019 года

Акция действует с 28.11.2019 по 31.01.2020 на территории РФ, кроме Республики Крым и города Севастополя, при наличии технической возможности подключения и не суммируется с другими акциями. Срок активации SIM-карты и скидки ограничен. Подключение скидки при переходе с другого тарифа возможно при условии, что средний платеж по тарифу за последние 3 (три) месяца до даты подключения скидки составил сумму не менее, чем платеж по тарифному плану, на который осуществляется переход (с учетом предоставляемой скидки). Подробнее об Организаторе, ограничениях и условиях акции - на beeline.ru