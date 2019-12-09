«Семь дней ходил с трубкой во рту»: сибиряку разрезали лицо после похода в платную стоматологию

Решил удалить зуб у стоматолога, в итоге - лег под нож хирурга. Неудачный поход к врачу обернулся для сибиряка двухнедельной госпитализацией. На удаление зуба мужчина потратил всего 3500 рублей и один день, а на восстановление понадобится больше трех месяцев.

«У ВАС ВСЕ ХОРОШО»

Антон Безухов (имя и фамилия героя изменены по его просьбе. - Прим. ред.) обратился в платную стоматологическую клинику «Триумф» впервые. Врача выбирал долго, подкупили отзывы на сайтах и высокая оценка работы специалистов. Мужчина записался на прием.

- У меня уже был печальный опыт с этой нижней «восьмеркой» - дважды пытался ее удалить, врачи не могли. Решил снова довериться профессионалу. Процедура длилась минут 20, - рассказал КП-Новосибирск Антон.

Доктор дал рекомендации и оставил свой номер телефона - вдруг что-то начнет беспокоить. И как в воду глядел: к вечеру того же дня у Антона опухла щека, он не мог нормально рот открыть.

- Я сразу же связался с доктором. Меня уверили, что это нормальная реакция организма после сложного удаления зуба, - продолжает новосибирец. - Только на следующий день я уже не мог есть даже каши.

На третьи сутки Антон снова позвонил врачу и записался на консультацию. Пациент обратил внимание стоматолога на то, что под подбородком образовалась шишка. Может, так не должно быть?

- Врач снова заверил меня, что все хорошо. Промыл лунку, назначил компрессы и отпустил, - говорит Антон.

Диагноз, который поставили сибиряку в муниципальной больнице. Фото: личный архив.

«РАЗРЕЗАЛИ ОТ УХА ДО ПОДБОРОДКА»

На шестой день после удаления зуба состояние Антона ухудшилось. Из лунки начал течь гной. На прием к доктору мужчине удалось попасть на следующее утро. После осмотра сибиряка отправили в муниципальную больницу к челюстно-лицевому хирургу.

- Врачи из хирургии не одобрили спокойствие стоматологов. Как только я приехал, меня в срочном порядке положили на операцию. Диагноз: «флегмона», по-другому - гнойное воспаление. Мне сделали разрез от уха до подбородка. Я семь дней ходил с трубкой во рту, по которой вытекали остатки жидкости и гноя, - описывает мужчина.

После операции у Антона онемело пол-лица - были задеты нервы. Врачи говорят, чувствительность восстановится в течение трех месяцев. В больнице сибиряк пролежал две недели.

После выписки Антон решил обратиться в стоматологию, где ему удаляли зуб.

- Мне было интересно, почему мой дантист так долго не бил тревогу? И знаете, что мне там ответили? «Доктор хотел меня всего лишь успокоить», - возмущается Антон.

Подавать в суд на своих обидчиков сибиряк не будет: он проконсультировался с юристом. Ему объяснили, что оценить моральный ущерб будет сложно, а процесс займет много времени. В итоге Антон может выиграть всего лишь 5 тысяч рублей.

Корреспондент КП-Новосибирск обратился в стоматологическую клинику «Триумф». Там отказались оперативно прокомментировать ситуацию. В КП-Новосибирск готовы выслушать вторую сторону конфликта.