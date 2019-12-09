Новогодние ярмарки 2019-2020 в Новосибирске: где пройдут, время работы и как добраться

Новогодние ярмарки 2019-2020 в Новосибирске - одно из мест, где вы не только сможете найти интересные сувениры и продукты, но и неплохо сэкономить. А чтобы вам удобнее было выбрать ближайшиц к дому базар, в помощь вам - подробная подсказака, которую составили корреспонденты КП-Новосибирск.

1. Универсальная ярмарка в ТРЦ «Галерея Новосибирск»

Адрес: Новосибирск, Центральный район, ул. Гоголя, 13

Время работы: с 1 января по 12 января, ежедневно с 10.00 до 22.00 ч.

Как добраться:

ст. м. «Сибирская»

Троллейбус: №23

Автобус: №№ 18,35,38,79,96

Маршрутка: №№ 8, 11, 44

2. Фермерская ярмарка «Экопарк» «Вкусные продукты»

Адрес: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев,47

Время работы: С 1 января по 5 января, ежедневно с 09.00 до 20.00 ч.

Как добраться:

Троллейбус: №№ 4,8 (остановка «ТГ Левобережный»)

Автобус: №№ 4,6,10,14, 44,45, 60, 115в,264, 1250 (остановка «ТГ Левобережный»)

Маршрутка: №№ 4,10, 54,55 — остановка «ТГ Левобережный»

КСТАТИ

Можно отправиться и на постоянную ярмарку:

1. Универсальная ярмарка «Ярмарка на Вертковской»

Адрес: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Вертковская, 6

Время работы: с 1 января по 31 декабря. Ежедневно с 08.00 ч. до 20.00 ч.

Как добраться:

Трамвай: №№ 2, 9, 10, 16 (остановка «Вертковская»)

Троллейбус: №№ 4,8 (остановка «Вертковская»)

Автобус: №№ 4,6,10,14, 43, 60, 115в, 264 (остановка «Вертковская»)

Маршрутка: №№ 10 (остановка «Вертковская»)

2. Сельскохозяйственная ярмарка на Богдана Хмельницкого

Адрес: Новосибирск, Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 26/1, 28/1

Время работы: с 1 января по 31 декабря ежедневно с 08.00 ч. до 20.00 ч.

Как добраться:

Трамвай: №14 (остановка «Стадион Сибирь»)

Троллейбус: №№ 13,24 ( остановка «Стадион Сибирь»)

Автобус: №№ 13,14,27,28, 34,42, 64,97 (остановка «Стадион Сибирь»)

Маршрутка: №№ 8, 30, 34, 73, 399 (остановка «Стадион Сибирь»)

3. Универсальная ярмарка на Хилокской

Адрес: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Хилокская, 9

Время работы: с 1 января по 31 декабря ежедневно с 08.00 ч. до 20.00 ч.

Как добраться:

Автобус: №№ 64,101,102,103,124,212,216 (остановка «Малыгина»)

Маршрутка: №№ 303,323 (остановка «Малыгина»)

4. Универсальная ярмарка «Ленинская»

Адрес: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Плахотного, 2а

Время работы: с 1 января по 1 сентября ежедневно с 08.00 ч. до 20.00 ч.

Как добраться:

Трамвай: №№ 8, 9, 15 (остановка «Плахотного»)

Автобус: №№ 12, 60 (остановка «Плахотного»)

Маршрутка: № 63 (остановка «Плахотного»)

5. Ярмарка «Рынок универсальный»

Адрес: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Тульская, 518/1

Время работы: с 1 января по 31 декабря ежедневно с 08.00 ч. до 20.00 ч.

Как добраться:

Трамвай: №№ 8, 9, 15 (остановка «Плахотного»)

Автобус: №№ 9, 64, 101, 102, 103, 189, 227 и др. — остановка «Магазин №9»

Маршрутка: №№ 29,303, 308, 323 (остановка «Магазин №9»)

6. «Социальная ярмарка на Чистякова»

Адрес: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Александра Чистякова, 8

Время работы: с 1 января по 31 августа ежедневно с 08.00 ч. до 20.00 ч.

Как добраться:

Автобус: № 29 (остановка «Александра Чистякова»)

7. Универсальная ярмарка «Комсомольская» на Чемском жилмассиве

Адрес: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Комсомольская, 16

Время работы: с 1 января по 31 декабря ежедневно с 08.00 ч. до 20.00 ч.

Как добраться:

Троллейбус: №№ 29, 29к (остановка «Комсомольская»)

Автобус: №№ 9,12,29, 43, 49, 88, 96,226, 227 (остановка «Комсомольская»)

Маршрутка: №№ 29,32, 365 (остановка «Комсомольская»)

8. Социальная ярмарка на Петухова

Адрес: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 69

Время работы: с 1 января по 31 декабря ежедневно с 08.00 ч. до 20.00 ч.

Как добраться:

Автобус: №№ 9, 25, 45, 91, 115в, 124, 212, 227, 264 (остановка «Бульвар»)

Маршрутка: №№ 29а,55 (остановка «Бульвар»)

9. Областная социальная ярмарка на «Снегирях»

Адрес: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Красных Зорь, 1/3

Время работы: с 1 января по 31 декабря ежедневно с 08.00 ч. до 20.00 ч.

Как добраться:

Автобус: №№ 13, 18, 28, 32, 34, 39, 46, 64, 97, 254 (остановка «Поликлиника»)

Маршрутка: №№ 8, 9, 24, 34, 51, 87 (остановка «Поликлиника»)

10. Социальная ярмарка на Большевистской

Адрес: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская, 131 к.2

Время работы: с 1 января по 31 декабря со вторника по субботу с 10.00 ч. до 19.00 ч.

Как добраться:

Автобус: №№ 8, 9, 13, 21, 31, 36, 54, 68, 170 (остановка «Завод Труд»)

Маршрутка: №№ 1, 6, 11,14 (остановка «Завод Труд»)