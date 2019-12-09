2019-12-09T16:10:05+03:00
Общество

WADA отменил Молодежный чемпионат мира по хоккею в Новосибирске: что будет с метро и новым ЛДС

Как затронет Новосибирск решение WADA, разбирались корреспонденты КП-Новосибирск
Екатерина КОМЯКОВА
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Работы на станции Спортивной идут полным ходом.Работы на станции Спортивной идут полным ходом.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Сегодня, 9 декабря, стало известно — Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишает Российское антидопинговое агентство статуса соответствия. За сухими формулировками скрывается целая серия неприятных последствий. Это значит, что Россия не сможет принимать чемпионаты мира в течение четырех лет, также в это время нельзя будет подавать заявки на проведение таких масштабных соревнований, кроме того спортсмены не смогут выступать на Олимпиадах и прочих состязаниях под национальным флагом.

Российское антидопинговое агентство может еще оспорить это решение. На это есть 21 день.

Тем не менее, на данный момент, можно говорить о том, что Молодежного чемпионата мира по хоккею в Новосибирске не случится. Это соревнование запланировано на 2023 год, специально под него в столице Сибири строят новый Ледовый дворец спорта и дополнительную станцию метро — на уже существующей ветке.

Так будет выглядеть новый ЛДС. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Так будет выглядеть новый ЛДС.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Власти региона спешат успокоить людей — новый ЛДС поострят не смотря ни на что. Об этом КП-Новосибирск рассказал министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

«Ледовую арену построим в срок, это не обсуждается» - министр спорта Новосибирской области уверяет, что решение WADA не помешает строительству нового Дворца спорта. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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— В настоящее время работы продвигаются в плановом порядке. Строительные работы начали еще в августе: уже была проведена отсыпка территории в самом «пятне» застройки. Сейчас идут работы по устройству свай в фундаменте, уже сделаны заказы на другие строительные конструкции, — пояснил КП-Новосибирск Серей Ахапов. — Мы работаем в рамках нацпроекта "Спорт - норма жизни". Именно в рамках него строится ЛДС. Поэтому ледовая арена полностью на три года бюджетом обеспечена, до момента ее сдачи. Мы планируем сдать все в срок. Работы будут закончены в третьем квартале 2022 года.

Напомним, комитет WADA в ноябре обнародовал результаты расследования, в которых говорилось о том, что Россия скрывала допинговые нарушения спортсменов. После чего появились рекомендации вновь принять санкции в отношении России

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ИСТОЧНИК KP.RU

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