СГУПСе собрал студенческие отряды проводников со всех уголков России

Проводник в ответе за безопасность

Межрегиональный слет студенческих отрядов проводников пассажирских вагонов проходил с 29 ноября по 1 декабря. Слет собрал весь Сибирский федеральный округ, а также ребят из Екатеринбурга, Удмуртии, Татарстана, Ростова-на-Дону, Самары и других городов и регионов.

Главным организатором межрегионального слета выступил ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения», мероприятие организовано при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования, который проводит Ресурсный молодежный центр.

Студенты из Ростова оказались в Сибири впервые. Холода южан не испугали - ребята заряжены на плодотворную работу, они делятся своими знаниями о профессии.

- Проводник в первую очередь отвечает за жизнь людей и их безопасность. В пути следования он является главным. Он ответственен за обслуживание пассажиров, благоприятную поездку, - объясняет ростовская команда. - Мы ждем от этого слета новых знакомств, хотим перенять опыт у других городов. Как говорится, приехали на других посмотреть и себя показать.

Ребята готовы участвовать во всех мероприятиях и получать новые значки на бойцовки.

- СГУПС стоял у истоков возрождения движения студенческих отрядов проводников в начале 2000-х годов. На сегодняшний день это очень крупное сообщество. Ежегодно в летний период перевозок более 9 тысяч студентов обслуживают поезда дальнего следования по всей стране, - рассказал корреспонденту «КП» - Новосибирск» Алексей Абраменко, куратор движения студенческих отрядов СГУПСа и областного студенческого отряда «Проводник» в регионе.

«Мы должны делиться опытом»

Место проведения слета было выбрано не случайно. Проводники из Сибири играют одну из ключевых ролей в этом движении - совместно с другими регионами федерального округа студенческое сообщество выдает третью часть рабочей силы. Ежегодно новосибирские студенты работают в поездах из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера, Новороссийска и др.

- Программа этих нескольких дней - насыщенная. Опыт у всех разный. Есть регионы-лидеры, есть - только начинающие. Мы должны делиться опытом и обсуждать на круглых столах актуальные проблемы студенческого движения проводников, - говорит Алексей Абраменко.

Новосибирск готов поделиться своим опытом с другими регионами, а именно - опытом трехстороннего партнерства. В него входят СГУПС, Новосибирский региональный штаб студенческих отрядов и Западно-Сибирский филиал Федеральной пассажирской компании. Объединение организовано на высоком уровне.

В рамках слета среди проводников обсудили актуальные темы. Например, «Повышение качества подготовки по профессии «проводник пассажирского вагона», «Совершенствование системы отбора и подготовки инструкторов ВСОП», «Доработка справочника бойца СОП».

Богата традициями история НИВИТа-НИИЖТа-СГУПСа - от освоения целины и строительства БАМа до возведения объектов олимпийского титула в городе Сочи и строительства космодрома Восточный. На базе СГУПСа реализуется студенческое движение не только проводников. Строительные, педагогические отряды и многие другие направления помогают ребятам не только впервые заработать, но и найти новые знакомства, а также прокачать свои навыки.

- Такой слет мы организуем второй раз. Только в прошлом году он назывался всероссийским, - отмечает Алексей. - В этом году название поменяли, чтобы не пересекаться с Всероссийским слетом студенческих отрядов в Москве, который проводился в этом году в честь 60-летнего юбилея студенческих отрядов.

Организаторы надеются, что после отъезда из Новосибирска каждый регион увезет с собой не только знания, но и новые знакомства.