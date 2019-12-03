Как предотвратить травматизм на производстве

СТРЕМЛЕНИЕ К НУЛЮ

Самыми травмоопасными отраслями на протяжении последних лет в нашем регионе по-прежнему остаются обрабатывающая промышленность и строительство. А в последние годы, по данным региональной Государственной инспекции труда, в этот опасный список попали транспортировка и хранение продукции. В пресс-центре «Комсомольской правды» обсудили профилактику производственного травматизма и реабилитацию пострадавших на производстве.

Эксперты отмечают положительные сдвиги в печальной статистике. Но, несмотря на сокращение ЧП на производстве, люди погибают и получают тяжелые травмы. Часто трагедии возникают из-за плохой организации производства, нарушения технологического процесса, неудовлетворительного содержания и недостатков в организации рабочих мест, погрешностей в организации и проведении подготовки работников по охране труда.

- Численность застрахованных от несчастных случаев в регионе составляет 1 144 700 человек, - сообщил Владимир Голубков, управляющий Новосибирским региональным отделением Фонда социального страхования РФ. - Более 20% от числа застрахованных трудятся в условиях опасного производства. На протяжении десяти лет мы наблюдаем тенденцию снижения травматизма и заинтересованы, чтобы несчастных случаев было меньше, а лучше свести их к нулю. Ежегодно мы расследуем около 900 несчастных случаев на производстве. В 2018 году страховыми признаны 869.

ПРЕДУПРЕДИТЬ ИЛИ УСТРАНЯТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ?

Напомним, что с 2017 года Россия присоединилась к международной кампании по максимальному снижению травматизма на производстве -

VisionZero. Конечно, за один год минимизировать негативные показатели не получится, но надзорные органы работают в этом направлении.

Государство считает, что очень важно вкладывать деньги в людей, которые оказались в сложной ситуации. Кроме того, оно заинтересовано в том, чтобы человек выздоровел и вернулся к труду. Для этого необходимо запустить процесс реабилитации как можно раньше.

- Решение вопросов улучшения условий и охраны труда требует особого внимания и постоянного совершенствования, - пояснила начальник управления труда Министерства труда и социального развития Новосибирской области Надежда Инина. - С ростом объемов производства возрастает и вероятность профессиональных рисков повреждения здоровья работников, производственного травматизма и профессиональных заболеваний. На сегодняшний день специальную оценку условий труда провели 15 037 работодателей на 570 тысячах рабочих мест - это 60% всех рабочих мест. Доля рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда составила 81% (463,7 тыс. рабочих мест) от общего количества рабочих мест.

А если работник вовремя проходит диагностику, можно на ранних этапах обнаружить неблагоприятные изменения, которые приведут к развитию тяжелых профессиональных заболеваний.

- В последние годы снижается число профессиональных заболеваний, но есть новая тенденция - двойные-тройные диагнозы профзаболеваний в регионе, - говорит Ольга Тур, и.о. заместителя начальника отдела по гигиене труда и коммунальной гигиене управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области. - Чаще всего такие болезни возникают у работников, имеющих длительный стаж, особенно свыше 20 лет: у водителей, слесарей, сборщиков и медсестр.

ОЖОГИ - САМЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ

- Самые тяжелые последствия травм у инвалидов первой группы - как правило, в результате ожогов, - уточняет главный эксперт по медико-социальной экспертизе ФКУ «ГБМСЭ по Новосибирской области» Минтруда России Ольга Барковская. - Если у наших пациентов имеются стойкие нарушения функций организма, то в соответствии с законом им устанавливается инвалидность, и для них разрабатывается индивидуальная программа реабилитации (абилитации). Гражданам, пострадавшим на производстве, разрабатывается программа реабилитации пострадавшего. Проведение освидетельствования граждан строго регламентировано нормативными документами. Людям, потерявшим трудоспособность, государство гарантирует проведение реабилитационных мероприятий, получение технических средств реабилитации. Например, в рамках программы реабилитации идет восстановительная терапия, реконструктивная хирургия, санаторно-курортное лечение. Инвалидов обеспечивают протезами и слуховыми аппаратами, даются рекомендации по профессиональному трудоустройству.

Участники «круглого стола» сошлись во мнении, что по технике безопасности к крупным предприятиям, как правило, нет вопросов. А вот к мелким и средним обычно много претензий..