2019-12-05T06:18:38+03:00
Общество

СГК на связи: представители компании в прямом эфире отвечают на вопросы жителей Новосибирска

Сибирская генерирующая компания провела Единый день контроля, в котором приняли участие слушатели Радио «Комсомольская правда». Ответы на вопросы дают: заместитель главного инженера по режимам Роман Корниенко и советник генерального директора Петр Бажин.
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Слева направо: советник генерального директора Петр Бажин и заместитель главного инженера по режимам Роман Корниенко.Слева направо: советник генерального директора Петр Бажин и заместитель главного инженера по режимам Роман Корниенко.Фото: Денис ТАБАКОВ
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Единый день контроля - ежегодная акция СГК. Главный поставщик тепла отвечает на вопросы потребителей, фиксирует жалобы.

В СГК подчеркивают, что отвечают на обращения всегда, но День контроля предполагает ответы онлайн. В качестве инспекторов привлекли и радиослушателей «Комсомольской правды». Новосибирцам предложили обратиться к руководителям теплосетевого подразделения СГК: на вопросы отвечали заместитель главного инженера по режимам Роман Корниенко и советник генерального директора Петр Бажин.

Эфир начался с основной темы, к которой сводится множество вопросов: почему уже в начале отопительного сезона произошло несколько аварий?

- Да, испытания мы проводим, но все равно в трубопроводах, которые уже пролежали в земле больше положенного времени, заканчивается запас прочности. Большинство повреждений мы выявляем в период летних испытаний, но те дефекты, которые не выявились под повышенным давлением, дают о себе знать в отопительный период - сказывается перепад температур, изношенность теплосетей. Для сравнения, по итогам летних испытаний теплосетей выявили и устранили свыше 1100 повреждений, а уже с начала этого отопительного сезона - более 800. Всего с начала года выявлено 3787 повреждений, - поделился цифрами Роман Корниенко. - Практически все их устранили, несколько остаются на контроле.

Летом и осенью новосибирским автомобилистам традиционно пришлось потесниться - шел ремонт.

- В городе есть места, где каждый год все перерыто. Почему это происходит? - бывает, возмущаются, горожане.

- То, что вы видите, это так называемый текущий аварийный ремонт. Летом мы проводили и капитальный: переложили 5 километров теплотрасс. Но этого объема на самом деле недостаточно: капремонт необходим в гораздо большем объеме, - объяснил Роман Корниенко.

Допустим, случается авария. Специалисты СГК экстренно привлекают все необходимые ресурсы на ремонт и скорейшее восстановление теплоснабжения. Но как скоро после устранения повреждения на тепловой сети в квартирах будет теплеть?

- После того, как на тепловой сети закончился ремонт и произошло заполнение систем отопления, работа тепловых сетей закончена. Начинается работа управляющих компаний - необходимо запустить внутридомовые системы отопления, проверить, насколько качественно перезапущена система, есть ли воздух внутри труб, и при необходимости сбросить его. Обычно на это уходит от 10 минут до 1,5 часа, - рассказал Петр Бажин.

По прошествии этого времени батареи должны нагреваться. А если нет? Представители СГК объяснили, что тогда с вопросами надо обращаться в управляющую компанию. Например, из-за неправильной регулировки внутридомовой системы возможен вариант, когда к дому тепло подано, а по некоторым стоякам в доме - нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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