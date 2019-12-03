2019-12-07T20:06:09+03:00
Общество

На предприятии должна быть культура безопасности

На «круглом столе», организованном «КП»-Новосибирск и региональным отделением Фонда социального страхования рассказали об опыте Новосибирского завода химконцентратов
Татьяна ГАЙДУКОВА
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- Поскольку мы работаем с опасной атомной энергией, безопасность - это приоритетное направление, и это не пустые слова,- говорит заместитель главного инженера по ядерной, радиационной, промышленной безопасности и экологии Новосибирского завода химконцентратов Валерий Белов. - В своей работе мы обеспечиваем полную безопасность людей и окружающей среды. Здесь нет мелочей. Мы знаем правила и выполняем их, пресекая все нарушения. У нас большое направление - культура безопасности, в которой мы применяем в том числе иностранный опыт. И это не только наличие формализованных правил и инструкций. Самое главное - это внутренняя потребность, осознание каждым работником, что правила, которые существуют на заводе, нужно исполнять всегда, даже если тебя никто не контролирует.

Сотрудники НЗКХ проходят многоступенчатое обучение культуре безопасности. Есть специальные методики и программы. Кроме того, весь персонал ежегодно проходит тестирование на знание правил безопасности. В компании практикуется многоуровневая система проверок - как внутренняя (в смене - ежедневно, в цехе - ежемесячно), так и внешняя.

Про спецодежду и индивидуальные средства защиты, благодаря которым работоспособное население не получает увечья и сохраняет жизнь, тоже шла речь на «круглом столе». Порой об этом тоже забывают недобросовестные работодатели, которых, к счастью, в регионе становится меньше.

- Наша компания производит спецодежду и индивидуальные средства защиты, - пояснила Алина Гладышева, директор по продажам ТД «Новосибирск - Восток-Сервис». - Мы работаем с предприятиями, которые осваивают средства Фонда соцстрахования - тратят их на качественную спецодежду, обувь и средства защиты.

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