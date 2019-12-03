Соседи думали, что наверху ломают шкаф: отчим-садист мог изнасиловать 5-летнюю девочку

В Кировском районном суде взят под арест на два месяца 38-летний Максим Н. Мужчину обвиняют в убийстве маленькой падчерицы, которая не умеет говорить.

Напомним, страшная история случилась в одной из многоэтажек на улице Петухова в Новосибирске. За закрытыми дверями одной из квартир остались отчим и двое детей: пятилетняя девочка и семилетний мальчик. Дети имеют отклонения речи, плохо говорят. Мама ребят на несколько дней попала в больницу – туберкулезный диспансер.

Максим Н. был несколько раз судим за кражи.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Отчим запил, решил проявить свои воспитательские навыки, как он потом заявил полиции – пытался заставить девочку читать книжку. Как? Кулаками… Серьезные удары стали причиной смерти ребенка. «Папаша» вызвал полицию и заявил людям в форме, что девочка умерла сама.

Как станет известно чуть позже, отчим бил ребенка на протяжении несколько часов на глазах братика, решающим стал удар в затылок. Соседи снизу говорят, что в день убийства слышали шум наверху, но подумали, что это ремонт в другой квартире.

Отчим в день ареста не хочет общаться с журналистами.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Там другая семья переезжает, мы думали, что просто кто-то шкаф ломает, - сокрушаются соседи.

По приезду полиции мальчика передали на время соседки, которая со слезами на глазах помыла его и покормила. Сейчас ребенок находится в реабилитационном центре.

Отчим тоже в казенном доме – за решеткой СИЗО. Во вторник в Кировском районном суде ему избрали меру пресечения на время расследования дела. Судья пока назначил 2 месяца ареста, продлят ли его, будет зависеть от скорости следствия.

Обвиняемый отворачивается от камер, он говорит, что не насиловал падчерицу.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Корреспонденты КП побывали в суде. Максим среднего роста, на голове шапка, глаза опущены. Мы попытались задать отчиму вопрос – откуда такая жестокость? Но тот отвернулся. Сегодня ему не хочется говорить.

Как стало известно во время оглашения меры пресечения, отчима могут судить не только за убийство ребенка. Судья также говорила об изнасиловании. Пока в обвинительной части об этом нет ни слова, но скорее всего – одной статьей дело отчима-убийцы не закончится.

На вопрос об изнасиловании мужчина ответил отрицательно.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Сегодня 3 декабря Кировским районный судом избрана мера пресечения – заключения под стражу обвиняемому Максиму Н. Основанием для меры пресечения послужили сведения о том, что Никитин может продолжать заниматься преступной деятельностью, а также скрыться от суда и следствия и воспрепятствовать производству по уголовному делу. Ранее он был неоднократно судим за имущественные преступления. Обвиняется в совершении преступления в период условно досрочного освобождения, - пояснила КП-Новосибирск после заседания помощник прокурора Кировского района Гульфия Закирова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/747543" frameborder="0"></iframe> В Кировском районном суде взяли под стражу отчима, убившего пятилетнюю падчерицу.Алена МАРТЫНОВА

Обвинение также добавило, что подсудимому не предъявлено обвинение по статье «Изнасилование». Сам Максим на вопрос – надругался ли он над ребенком, ответил отрицательно.

Предположительно, в ближайшее время будет проведена экспертиза, по результатам которой и будут позже предъявлены новые обвинения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/747347" frameborder="0"></iframe> Соседка рассказала об отчиме-изверге, убившем пятилетнюю падчерицу.Алена МАРТЫНОВА

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