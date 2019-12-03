На популярной маркетинговой конференции в Сибири эксперты обозначили новые тренды.

Эксперты рассказали, как выбрать те инструменты онлайн-продвижения, которые требуют меньше затрат и приносят больше результатов; как в режиме реального времени планировать, измерять эффективность, корректировать, оптимизировать рекламные кампании и увеличивать онлайн-продажи.

В первый день конференции прошли панельные дискуссии, на которых маркетологи обсудили основные тренды и технологии. Во второй день - мастер-классы, где аудиторию поделили на несколько потоков для проработки тем продвижения. Такой формат работы оказался очень продуктивным для участников. О том, как зарождался проект, рассказывает представитель компании-организатора.

- Пять лет назад мы проанализировали региональный рынок и увидели, что достойных мероприятий по этой теме просто нет, поэтому решили заполнить нишу, - говорит Наталья Паули, заместитель директора по PR ГК «Обувь России». - Когда проводим подобные конференции, всегда опираемся на последние технологии, подходы, тренды, которые компании могут внедрять сегодня. И наша задача - всегда находить что-то новое. Важно, что компании действительно делятся уникальным опытом, который поможет другим игрокам рынка повысить свою эффективность. Например, компания «Юничел» из Челябинска поделилась интересным экспериментом продвижения и продаж с помощью блогеров и амбассадоров бренда.

Василий Чупис, директор новосибирской компании «Космос-Веб», рассказал о том, какие сайты будут продаваться в следующем году, заострив внимание аудитории на тех приемах, которые действительно работают и приносят желаемый эффект. В топ трендов веб-дизайна он включил анимацию, которая позволяет эмоционально, в движении отобразить желаемое. Еще один акцент - простой и искренний контент сайта. Например, на сайте по продаже посуды можно показать не только рафинированно красивые картинки с чистыми тарелками, но и пустые тарелки после ужина. И это действительно повышает степень доверия у покупателя, ведь это искренне и по-настоящему. Следующий тренд - акцентная типографика. Это просто текст, без фото - большие красивые заголовки и ничего лишнего.

О нюансах запуска интернет-магазина на примере четырех компаний говорила Анастасия Цой, директор по маркетингу ООО «ВЕК Косметик». Всем было интересно, как запустить интернет-магазин с нуля, когда есть только идея и продукт.

- У каждой компании должен быть сайт, - считает Анастасия. - Ведь это ваше имя, ваша позиция, ваша репутация.

Также на конференции обсудили использование больших данных в маркетинге.

Это будущее, которое уже наступило, и региональным игрокам пора над этим задуматься, чтобы внедрить в своих компаниях. Юлия Назарова, руководитель портфеля рекламных и аналитических проектов дирекции по венчурным проектам Tele2, и Максим Ларькин, директор по развитию бизнеса компании «Первый ОФД», выступили с докладом на тему «Данные ОФД - большие надежды».

Речь идет вот о чем. Стороны договорились объединить аналитику игрока телеком-рынка и оператора фискальных данных в едином интерфейсе - первой на рынке интерактивной платформе Tele2 Martech. Сервис будет представлять собой набор интерфейсов - витрин данных, содержащих обезличенную информацию о потребительских предпочтениях популярных товарных категорий. Платформа станет удобным инструментом для анализа потребительского поведения и для разработки маркетинговых кампаний.

- Мы начнем тестировать сервис в первом квартале 2020 года, - прокомментировала Юлия Назарова. - Считаю, что нам удастся изменить рынок в лучшую сторону. Мы хотим, чтобы реклама перестала раздражать людей, чтобы она была релевантной и востребованной. Пользователям показывают ненужную рекламу, потому что у брендов нет корректных данных для того, чтобы проверять гипотезы. Например, если ты пьешь кофе только одного бренда, то другие рекламодатели не будут преследовать тебя своей рекламой, потому что это бесполезно - на лояльную аудиторию коммуникацию таргетировать бессмысленно. А вот если ты относишься к колеблющейся аудитории (об этом говорит профиль твоего потребления), то за тебя можно побороться. Таким образом, платформа поможет брендам формулировать и проверять гипотезы на достоверных данных. Потребитель в таком случае тоже выиграет: он получит нужный и ненавязчивый рекламный контент.