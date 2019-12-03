2019-12-03T12:56:06+03:00
Общество

На популярной маркетинговой конференции в Сибири эксперты обозначили новые тренды.

В течение двух дней, 13 и 14 ноября, в Новосибирске проходила пятая конференция для интернет-маркетологов EmarketingSib, на которой эксперты щедро делились своими фишками, инструментами продвижения и рассказывали о трендах интернет-маркетинга.
Поделиться:
На конференцию съехались директора, маркетологи, бренд-менеджеры, владельцы интернет-магазинов из Новосибирска, Омска, Томска, Кемерова, Иркутска, Красноярска, Барнаула, Тюмени, ХМАО и Москвы.На конференцию съехались директора, маркетологи, бренд-менеджеры, владельцы интернет-магазинов из Новосибирска, Омска, Томска, Кемерова, Иркутска, Красноярска, Барнаула, Тюмени, ХМАО и Москвы.
Изменить размер текста:

Эксперты рассказали, как выбрать те инструменты онлайн-продвижения, которые требуют меньше затрат и приносят больше результатов; как в режиме реального времени планировать, измерять эффективность, корректировать, оптимизировать рекламные кампании и увеличивать онлайн-продажи.

В первый день конференции прошли панельные дискуссии, на которых маркетологи обсудили основные тренды и технологии. Во второй день - мастер-классы, где аудиторию поделили на несколько потоков для проработки тем продвижения. Такой формат работы оказался очень продуктивным для участников. О том, как зарождался проект, рассказывает представитель компании-организатора.

- Пять лет назад мы проанализировали региональный рынок и увидели, что достойных мероприятий по этой теме просто нет, поэтому решили заполнить нишу, - говорит Наталья Паули, заместитель директора по PR ГК «Обувь России». - Когда проводим подобные конференции, всегда опираемся на последние технологии, подходы, тренды, которые компании могут внедрять сегодня. И наша задача - всегда находить что-то новое. Важно, что компании действительно делятся уникальным опытом, который поможет другим игрокам рынка повысить свою эффективность. Например, компания «Юничел» из Челябинска поделилась интересным экспериментом продвижения и продаж с помощью блогеров и амбассадоров бренда.

Василий Чупис, директор новосибирской компании «Космос-Веб», рассказал о том, какие сайты будут продаваться в следующем году, заострив внимание аудитории на тех приемах, которые действительно работают и приносят желаемый эффект. В топ трендов веб-дизайна он включил анимацию, которая позволяет эмоционально, в движении отобразить желаемое. Еще один акцент - простой и искренний контент сайта. Например, на сайте по продаже посуды можно показать не только рафинированно красивые картинки с чистыми тарелками, но и пустые тарелки после ужина. И это действительно повышает степень доверия у покупателя, ведь это искренне и по-настоящему. Следующий тренд - акцентная типографика. Это просто текст, без фото - большие красивые заголовки и ничего лишнего.

О нюансах запуска интернет-магазина на примере четырех компаний говорила Анастасия Цой, директор по маркетингу ООО «ВЕК Косметик». Всем было интересно, как запустить интернет-магазин с нуля, когда есть только идея и продукт.

- У каждой компании должен быть сайт, - считает Анастасия. - Ведь это ваше имя, ваша позиция, ваша репутация.

Также на конференции обсудили использование больших данных в маркетинге.

Это будущее, которое уже наступило, и региональным игрокам пора над этим задуматься, чтобы внедрить в своих компаниях. Юлия Назарова, руководитель портфеля рекламных и аналитических проектов дирекции по венчурным проектам Tele2, и Максим Ларькин, директор по развитию бизнеса компании «Первый ОФД», выступили с докладом на тему «Данные ОФД - большие надежды».

Речь идет вот о чем. Стороны договорились объединить аналитику игрока телеком-рынка и оператора фискальных данных в едином интерфейсе - первой на рынке интерактивной платформе Tele2 Martech. Сервис будет представлять собой набор интерфейсов - витрин данных, содержащих обезличенную информацию о потребительских предпочтениях популярных товарных категорий. Платформа станет удобным инструментом для анализа потребительского поведения и для разработки маркетинговых кампаний.

- Мы начнем тестировать сервис в первом квартале 2020 года, - прокомментировала Юлия Назарова. - Считаю, что нам удастся изменить рынок в лучшую сторону. Мы хотим, чтобы реклама перестала раздражать людей, чтобы она была релевантной и востребованной. Пользователям показывают ненужную рекламу, потому что у брендов нет корректных данных для того, чтобы проверять гипотезы. Например, если ты пьешь кофе только одного бренда, то другие рекламодатели не будут преследовать тебя своей рекламой, потому что это бесполезно - на лояльную аудиторию коммуникацию таргетировать бессмысленно. А вот если ты относишься к колеблющейся аудитории (об этом говорит профиль твоего потребления), то за тебя можно побороться. Таким образом, платформа поможет брендам формулировать и проверять гипотезы на достоверных данных. Потребитель в таком случае тоже выиграет: он получит нужный и ненавязчивый рекламный контент.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Член Общественной палаты Павел Пожигайло: Не дали сыну поиграть в компьютер? Прощайся с ребенком - его заберут
Противники скандального законопроекта о домашнем насилии уверены: в документе заложены скрытые мины, которые будут разрушать российские семьи. Об этом в эфире Радио «КП» мы поговорили с членом Общественной палаты, отцом семерых детей Павлом Пожигайло
Все о госуслугах для семей с детьми, инвалидов и пострадавших от трудовых травм
Наш справочник-бюллетень поможет вам сориентироваться, какую государственную поддержку можно получить в той или иной жизненной ситуации от Фонда социального страхования России (ФСС РФ)
Новости 24
«Приставал к 11-летней девочке»: в Новосибирске ищут педофила
«Не проронил ни слова»: в Новосибирске арестовали отчима-убийцу пятилетней девочки
Котики недовольны: новосибирец ограбил зоомагазин
Убитая отчимом 5-летняя девочка оказалась изнасилованной
«С собой был тазик конопли»: полицейские задержали двоих новосибирцев с наркотиками
Отчима-тирана, убившего немую 5-летнюю девочку, привезли в суд
О, Боже! Губы дьявола теперь делают и парни
«Там же внутри человек!»: сибиряк погиб на пожаре в дачном домике
После убийства пятилетней девочки в Новосибирске прокуратура проверит органы опеки
«Инвестируй в Новосибирск»: за свежими идеями бизнесменов приглашают на деловой форум
«Крутая тачка!»: новосибирский самоделкин собрал пикап из «Волги» и УАЗа
Альфа-Банк получил премию «Bank of the Year in Russia 2019» журнала The Banker
«Он оставил человека умирать на морозе»: водитель сбежал после того, как сбил насмерть пешехода
Банк УРАЛСИБ в Новосибирске провел мероприятие по повышению финансовой грамотности