«Люди не гибнут за металл»: в Новосибирской области снизился уровень травматизма на производстве

Стремление к нулю

Самыми травмоопасными отраслями на протяжении последних лет в нашем регионе по-прежнему остаются обрабатывающая промышленность и строительство. А в последние годы, по данным региональной Государственной инспекции труда, в этот опасный список попала транспортировка и хранение продукции. В пресс-центре КП-Новосибирск обсудили профилактику производственного травматизма и реабилитацию пострадавших на производстве.

Эксперты отмечают положительные сдвиги в печальной статистике. Но, несмотря на сокращение количества ЧП на производстве, люди получают тяжелые травмы, погибают. Трагедии возникают из-за плохой организации производства, нарушения технологического процесса, неудовлетворительного содержания и недостатков в организации рабочих мест, погрешностей в организации и подготовке работников в сфере охраны труда.

Владимир Голубков управляющий Новосибирскимрегиональным отделением Фонда социального страхования РФ, считает, что снижениетравматизмавозможно только при соблюдении всех правил охраны труда.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Численность застрахованных от несчастных случаев в регионе составляет 1 144 700 человек, - сообщил Владимир Голубков, управляющий Новосибирским региональным отделением Фонда социального страхования РФ. - Более 20% от числа застрахованных трудятся в условиях опасного производства. На протяжении 10 лет мы наблюдаем тенденцию снижения травматизма и заинтересованы, чтобы несчастных случаев было меньше, а лучше свести их к нулю. Ежегодно мы расследуем около 900 несчастных случаев на производстве. В 2018 году страховыми признаны 869.

Предупредить или устранять последствия?

Напомним, что с 2017 года Россия присоединилась к международной кампании по максимальному снижению травматизма на производстве - VisionZero. Конечно, за один год минимизировать негативные показатели не получится, но надзорные органы работают в этом направлении.

Государство считает, что очень важно вкладывать деньги в людей, которые оказались в сложной ситуации. Кроме того, оно заинтересовано в том, чтобы человек выздоровел и вернулся к труду. Для этого необходимо запустить процесс реабилитации как можно раньше.

Надежда Инина, начальник управления труда Министерства труда и социального развития Новосибирской области рассказала, что сейчас большое внимание уделяется вопросу проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах.Фото: Малена МАРТЫНОВА

- Решение вопросов улучшения условий и охраны труда требует особого внимания и постоянного совершенствования, - пояснила начальник управления труда министерства труда и социального развития Новосибирской области Надежда Инина. - С ростом объемов производства возрастает и вероятность профессиональных рисков повреждения здоровья работников, производственного травматизма и профессиональных заболеваний. На сегодняшний день специальную оценку условий труда провели 15 037 работодателей на 570 тысячах рабочих мест (60% всех рабочих мест). Доля рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда составила 81% (463,7 тысячи) от общего количества рабочих мест.

А если работник проходит диагностику вовремя, можно на ранних этапах обнаружить неблагоприятные изменения, которые приведут к развитию тяжелых профессиональных заболеваний.

Ольга Тур, и. о. заместителя начальника отдела по гигиене труда и коммунальной гигиене управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- В последние годы снижается число профессиональных заболеваний, но есть новая тенденция - двойные-тройные диагнозы профзаболеваний в регионе, - говорит Ольга Тур, и. о. заместителя начальника отдела по гигиене труда и коммунальной гигиене управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области. - Чаще всего такие болезни возникают у работников, имеющих длительный стаж, особенно свыше 20 лет: у водителей, слесарей, сборщиков и медсестер.

Ожоги - самые тяжелые

- Самые тяжелые последствия травм у инвалидов первой группы - как правило, в результате ожогов, - уточняет главный эксперт по медико-социальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Новосибирской области» Минтруда России Ольга Барковская. - Если у наших пациентов имеются стойкие нарушения функций организма, то в соответствии с законом им устанавливается инвалидность и для них разрабатывается индивидуальная программа реабилитации (абилитации). Для граждан, пострадавших на производстве, тоже разрабатывается программа реабилитации. Проведение освидетельствования граждан строго регламентировано нормативными документами. Людям, потерявшим трудоспособность, государство гарантирует проведение реабилитационных мероприятий, получение технических средств реабилитации.

Главный эксперт по медико-социальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Новосибирской области» Минтруда России Ольга Барковская.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Например, в рамках программы реабилитации предусмотрены восстановительная терапия, реконструктивная хирургия, санаторно-курортное лечение. Инвалидов обеспечивают протезами и слуховыми аппаратами, людям дают рекомендации по профессиональному трудоустройству.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что по технике безопасности к крупным предприятиям, как правило, вопросов нет. А вот к мелким и средним претензий обычно много.

Культура безопасности

- Поскольку мы работаем в атомной энергетике, безопасность - это наш безусловный приоритет, и это не пустые слова, - подчеркивает Валерий Белов, заместитель главного инженера по ядерной, радиационной, промышленной безопасности и экологии ПАО «Новосибирский завод химконцентратов». - Мы обеспечиваем полную безопасность сотрудников и окружающей среды. Здесь нет мелочей. Мы знаем правила и выполняем их, пресекая все нарушения. Сегодня мы уделяем большое внимание культуре безопасности, где применяем в том числе и зарубежный опыт. И это не только наличие формализованных правил и инструкций. Самое главное - это внутренняя потребность, осознание каждым работником, что правила, которые существуют на заводе, нужно исполнять всегда, даже если тебя никто не контролирует.

Валерий Белов, заместитель главного инженера по ядерной, радиационной, промышленной безопасности и экологии ПАО «Новосибирский завод химконцентратов»Фото: Алена МАРТЫНОВА

На НЗХК проводится тотальное обучение персонала культуре безопасности. Разработаны специальные методики и программы. Кроме того, все сотрудники ежегодно проходят проверку на знание правил безопасности. В компании практикуется многоуровневая система проверок - как внутренних (в смене - ежедневно, в цехе - ежемесячно), так и внешних.

АО «Сибирский Антрацит» на всех направлениях использует современные методы и цифровые технологии, в том числе по организации безопасности на производстве. На предприятии ведется работа по внедрению автоматизированных систем медосмотров, которые позволяют за короткое время без участия врача определить состояние рабочих. Работает система электронных нарядов, значительно повышающая уровень безопасности. В случае выявления производственным контролем нарушений в области охраны труда система сначала выдает наряд на их устранение и только потом - на основные виды работ.

- Подводя итоги работы по безопасности производства, мы пришли к выводу, что информированный работник - это вооруженный работник, - говорит Людмила Юрьева, начальник отдела охраны труда АО «Сибирский Антрацит». - На этом и сделали акцент. Мы проводим инструктажи, рассылаем сообщения-молнии о происшествиях - чтобы люди учились на чужих ошибках и не пренебрегали правилами безопасности. Организованы лекции по безопасности во время предсменных нарядов, гостям предприятия выдают памятки по безопасности.

Про спецодежду и индивидуальные средства защиты, благодаря которым работоспособное население не получает увечья и сохраняет жизнь, на круглом столе тоже шла речь. Порой об этом забывают недобросовестные работодатели, которых, к счастью, в регионе становится меньше.

- Наша компания производит спецодежду и индивидуальные средства защиты, - рассказала Алина Гладышева, директор по продажам ТД «Новосибирск - Восток-Сервис». - Мы работаем с предприятиями, которые осваивают средства Фонда соцстрахования - тратят их на качественную спецодежду, обувь и средства защиты.