2019-11-19T06:02:16+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ в Новосибирске провел деловую встречу с представителями СМИ

Ключевой темой встречи стали результаты работы, основные направления и фокусы развития Банка УРАЛСИБ в стратегической перспективе.
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Участие в мероприятии приняли Председатель Правления Банка УРАЛСИБ Константин Бобров, Вице-президент по связям с общественностью Банка УРАЛСИБ Ирина Волина и Управляющий Новосибирским филиалом Банка УРАЛСИБ Александр Сорокин. Встреча прошла в пресс-центре газеты «Комсомольская правда – Новосибирск».Участие в мероприятии приняли Председатель Правления Банка УРАЛСИБ Константин Бобров, Вице-президент по связям с общественностью Банка УРАЛСИБ Ирина Волина и Управляющий Новосибирским филиалом Банка УРАЛСИБ Александр Сорокин. Встреча прошла в пресс-центре газеты «Комсомольская правда – Новосибирск».Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Банк УРАЛСИБ провел деловую встречу для представителей ведущих СМИ Новосибирска и области.

Ключевой темой встречи стали результаты работы, основные направления и фокусы развития Банка УРАЛСИБ в стратегической перспективе.

Председатель Правления Банка УРАЛСИБ Константин Бобров подвел предварительные итоги деятельности Банка в 2019 году, рассказал о работе Банка с розничными и корпоративными клиентами, а также о проекте Университет бизнеса УРАЛСИБ.

Константин Бобров также отметил, что 2019 год стал началом нового трехлетнего стратегического цикла развития. УРАЛСИБ в стратегической перспективе планирует сохранять универсальную модель – работать с розницей, малым, средним и корпоративным бизнесом, а также оказывать услуги на финансовых рынках. Ключевой задачей новой Стратегии является сохранение устойчивости бизнеса при любой экономической ситуации.

«Мы готовы к любому сценарию, ведь ответственный предприниматель тестирует себя на устойчивость в самых разных условиях. Мы не прогнозируем кризис, но рассматриваем его в качестве одного из вариантов развития событий. Если посмотреть на нашу отчетность, то там вы увидите запас, который позволит банку не бороться за существование, а сохранить свою бизнес-модель и действовать проактивно», – сказал Председатель Правления Банка.

Также Константин Бобров рассказал о бесплатном образовательном проекте для представителей бизнеса – Университете бизнеса УРАЛСИБ, который был запущен в марте 2017 года. По его словам, Банк заинтересован в экономически грамотных клиентах, так как риски для бизнеса и Банка в этом случае существенно снижаются. «Образованный предприниматель раньше предъявит спрос на большее количество продуктов. Он понимает, что это новые возможности для его бизнеса. Интересно, что популярностью среди слушателей Университета бизнеса пользуются не истории об успехах, а рассказы о неудачах бизнеса: для малых предпринимателей это бывает более полезно. Также много внимания мы уделяем темам, когда предприниматель взаимодействует с финансовой средой», – подчеркнул Константин Бобров.

Управляющий Новосибирским филиалом Банка УРАЛСИБ Александр Сорокин рассказал о деятельности Банка в регионе. Филиал показывает стабильный рост финансовых показателей, постоянно совершенствует продуктовую линейку и улучшает качество обслуживания. «Наиболее востребованными продуктами у сибиряков остаются дебетовые и зарплатные карты, ипотека и автокредитование. Кроме того, в 3-м квартале 2019 года в Новосибирске был запущен хаб автокредитования, что позволило увеличить скорость рассмотрения заявок и обеспечило рост объемов кредитования», – отметил Александр Сорокин.

В настоящее время Новосибирский филиал Банка УРАЛСИБ представлен в Новосибирске, Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской и Иркутской областях, Омске и Томске.

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