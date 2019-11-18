Билайн стал лидером по скорости развития сети 4G

Билайн продолжает реализовывать самую масштабную в своей истории программу развития сети. Согласно отчету Роскомнадзора, в 3 квартале Билайн стал лидером среди российских операторов по скорости роста сети 4G - прирост составил 44% по сравнению с тем же периодом 2018 года. Билайн за последние 1,5 года в 2,2 раза увеличил количество базовых станций, которые поддерживают все современные технологии связи, в том числе LTE и LTE-Advanced. Процент покрытия жителей России сетью 4G c начала года вырос на 10% и на конец 3 квартала составляет 84%.

Кроме строительства новых базовых станций, компания модернизирует сеть. На конец 3 квартала Билайн заменил 91% базовых станций в России на современное оборудование. Компания завершила модернизацию в 25 филиалах и продолжает работы на 52 территориях.

Масштабная программа развития сети включает в себя также двукратное увеличение полосы частот для LTE, что дополнительно увеличивает емкость сети. В 2018 году компания провела рефарминг в 45 филиалах, в 2019 году к ним добавилось еще 10 регионов, и на конец 3 квартала проект завершен на 95%.

В результате средняя скорость мобильного интернета увеличилась на 30%. Рост скорости помогает клиентам использовать новые сервисы и мобильные приложения, потребляющие больше трафика. В конце 3 квартала 2019 года каждый клиент загружает на 30% больше трафика, чем в конце 2018 года. Благодаря развитию сети 4G, клиенты стали чаще использовать скоростной мобильный интернет. Доля трафика, который проходит через сеть 4G, выросла на 12% и составляет 83% от общего количества информации, загруженной через все форматы сетей.

Билайн в Новосибирской области за последний год на 68% увеличил покрытие сети 4G, обеспечив надежный высокоскоростной доступ в 4G интернет в ряде населенных пунктов области, а также в черте города и пригороде - в популярных направлениях для дачного отдыха.

Исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры ПАО «ВымпелКом» Мартин Шкоп.

– Билайн постоянно развивает сеть, но за последние два года темпы строительства новых базовых станций 4G значительно возросли. Клиенты используют больше новых сервисов, и такое масштабное строительство и модернизация сети 4G превентивно готовит инфраструктуру к дальнейшему росту трафика. Новая технологичная сеть Билайн даст возможность клиентам пользоваться интернетом на увеличенных скоростях.