5 практических советов: как сэкономить на платежках за телевизор, мобильную связь и интернет

Аналитики оценили сколько времени новосибирцы посвящают телевизору. Оказалось, что в среднем жители региона проводят у телевизора почти четыре часа в день, посвящая этому занятию половину свободного времени. При этом, ярославцы активно пользуются мобильным и домашним интернетом.

1. Комплект оборудования

Если вы только решили подключить домашний интернет и телевидение, советуем заранее задуматься о необходимом оборудовании: роутере и ТВ-приставке. Но прежде чем покупать эту технику, изучите предложения провайдеров и выберете того, который предоставляет бесплатный роутер для интернета и, например, CAM-модуль, если вы подключаете телевизионные сервисы. Обычно это называется арендой, но стоит символических денег. Так вам самим не нужно будет покупать дополнительное оборудование. По окончании действия договора вы просто вернете все оператору. В МТС стоимость аренды Wi-Fi роутера составляет всего 10 рублей в месяц.

2. Комбинировать - дешевле

Если поставщиками интернета, телевидения, телефонии и мобильной связи у вас являются разные компании, то, скорее всего, вы существенно переплачиваете. Самый простой способ избегать лишних трат и оптимизировать платежи за эти услуги - подключить комплексный пакет услуг, при котором, по факту, вы оплачиваете только доступ в интернет, возможность смотреть более сотни телеканалов, а как бонус получаете мобильную связь. У многих провайдеров есть такие "конвергентные" предложения. Поэтому при выборе тарифа обращайте внимание не только на цену, но и на наполнение.

Можно сэкономить с недорогим тарифом "Весь МТС", оно дает возможность пользоваться домашним телевидением и интернетом, а также получить мобильную связь в подарок.

Кстати, подобные решения, но со спутниковым телевидением, есть и для тех, кто живет за городом. К примеру, спутниковое ТВ МТС можно подключить одновременно с раздачей мобильного интернета через роутер. А платить суммарно на треть меньше, чем за обе услуги. Так что через конвергентное решение можно решить сразу проблему ТВ и интернета на даче.

3. Не переплачивайте за скорость и ТВ каналы

Высокие скорости интернета, свыше 200 Мбит/сек, объективно нужны, если сразу несколько членов семьи одновременно и постоянно используют сервис smart-ТВ, регулярно скачивают большие файлы, часто проводят вебинары, прямые эфиры, стримят, работают онлайн. Но, например, для использования соцсетей, мессенджеров, скроллинга ленты новостей в интернете, прослушивания музыки или просмотра фильма онлайн или редких онлайн-игр на планшете, смартфоне, ноутбуке, нет необходимости в высоких скоростях. В этом случае вполне можно отказаться от высокоскоростного тарифа и не переплачивать за то, чем вы не пользуетесь. Также не имеет смысла выбирать тарифный план более, чем на 100 Мбит/с, если ваш роутер медленнее, чем предоставляемый интернет. Например, при использовании популярной российской технологии GPON необходим Wi-Fi роутер нового поколения с поддержкой скоростей до 600 Мбит/сек. Стандартное оборудование не позволит вам оценить все преимущества сверхскорости новых технологий.

Пользуйтесь этим правилом и при оформлении подписки на телевидение: лучше выбирать оптимальный пакет ТВ-каналов, который будет востребован у вас ежедневно. Не стоит подключать дополнительные ТВ-пакеты, если телевизор есть возможность смотреть только перед сном. Или можно поискать замену: пакет с "фильмовыми" каналами - могут вполне заменить киноканалы, которые входят в базовые пакеты практически всех провайдеров: СТВ, ТV1000, FOX, "Дом кино" и другие.

4. Отключите лишнее

Уезжая в отпуск или длительную командировку, отключайте интернет и телевидение или приостановите предоставление услуг. У некоторых провайдеров есть такая возможность, но большинство предоставляют временное отключение за плату. Поэтому здесь важно правильно оценить экономическую эффективность.

5. Следите за акциями

Чтобы не переплачивать за ТВ и интернет, возьмите за привычку регулярно отслеживать тарифные планы вашего оператора. Обращайте внимание на новые рекламные акции, посоветуйтесь со знакомыми. Довольно часто происходит обновление тарифной линейки и запускаются новые акции, которые помогут экономить.

Например, если вы начнете пользоваться тарифным предложением "Весь МТС", зарегистрируйтесь в сервисе МТС Cashback. Совершая покупки в привычных интернет-магазинах и сервисах, вы сможете накопить кэшбэк, которым можно оплачивать как услуг, так и приобретать новые гаджеты. Подробнее можно узнать здесь.