Юные спортсмены на пути в большой футбол

4 ноября в новосибирской школе № 155 прошел турнир по мини-футболу. Соревнования начались в 10 часов утра, торжественное открытие чуть позже - в 12 часов. До этого времени ребята разминались, гоняли мяч и настраивались на игру. Трибуны заполнены, все находятся в ожидании первого матча: мамы переживают, отцы подбадривают ребят.

Открытие состязаний началось парадом спортсменов. По традиции был исполнен Гимн России и поднят флаг Российской Федерации. Депутат Совета депутатов города Новосибирска Евгений Яковенко теплыми словами поприветствовал юных спортсменов и пожелал им победы на предстоящих соревнованиях.

- Эта традиция складывалась на протяжении 15 лет, мы ее создавали сами, личным примером. Много лет принимали участие в таких же турнирах. Помню, собирали афганскую команду из ветеранов и состязались с подрастающим поколением, - поделился воспоминаниями с корреспондентом КП-Новосибирск депутат Евгений Яковенко.

Приурочивать спортивные состязания к общероссийским праздникам - тоже хорошая традиция, это поднимает патриотический дух. Так что футбольных турниров проходит несколько: в День знаний, День народного единства, День Победы, также организуется футбол на снегу к 23 Февраля.

Почему футбол, а не другие виды спорта? Депутат говорит, что это наиболее массовая игра. Дети сами просят устраивать турниры, и представители власти идут навстречу.

Всего в турнире участвовали 15 команд. Их разделили на четыре подгруппы: старшевозрастная - 16, 15 лет, средневозрастная - 14, 13 лет, младшевозрастная - 12, 11 лет и самая младшая возрастная группа - 10, 9 лет. В результате состязаний в старшей группе первое место заняла школа № 206, в средней - школа № 189, в младшей - победу одержала команда юных футболистов из школы № 155. В младшей возрастной группе в результате напряженной, но честной игры победный кубок взял детский клуб «Дриблинг». Стоит отметить, что в этой же группе состязались и дети дошкольного возраста из детских садов.

Всем командам-победителям были вручены кубки и медали. Отдельно награждались лучшие игроки, защитники и нападающие.

Евгений Яковенко.

- Мы стараемся, чтобы турниры проходили в дружественной атмосфере, но при этом ценим дух соперничества. Соревнования проводятся без излишнего пафоса, но объединяют игроков в команде. Подарки простые и приятные - мячи или торты, - рассказал корреспонденту КП-Новосибирск депутат Евгений Яковенко.

Учитель физкультуры школы № 155 Константин Козловский отметил, что с депутатами Совета депутатов города Новосибирска сотрудничество давнее и плодотворное:

- Мы своими силами подготовили к соревнованиям спортзал, к нам привели ребят. Это совместная работа на благо молодого поколения. Рад тому, что развитию детского спорта уделяется внимание.

Депутаты 28-го округа останавливаться на достигнутом не собираются. Они поделились с КП-Новосибирск планами на будущее. Необходимо отстроить спортивный центр или площадку, чтобы дети могли в удобное время заниматься футболом.

- Площадка нужна. Потому что у нас тренировки заканчиваются в 10 часов вечера. Для детей это поздно. Некоторые по данной причине уезжают заниматься в центр, но это означает пересадки, потерю времени, да и родителям спокойнее, когда ребенок тренируется рядом с домом, - подтвердил один из организаторов турнира Николай Чепенко.