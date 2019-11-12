2019-11-12T11:24:24+03:00
Общество

Сервисы «Сообщить о хищении»: доступно, оперативно и результативно

В начале ноября специалисты АО «РЭС» подвели очередные итоги функционирования сервисов обратной связи, позволяющих сообщать о фактах хищения электроэнергии.
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Посредством этих сервисов осуществляется взаимодействие с неравнодушными гражданами, сознательность которых играет немаловажную роль в борьбе с энерговоровством.

С помощью современных каналов коммуникации можно оперативно передать в сетевую организацию информацию о совершенном либо планируемом незаконном потреблении электроэнергии. Именно доступность и разнообразие сервисов, будь то автоматизированный телефон доверия, раздел на сайте или мессенджер, способствуют росту числа сообщений.

Всего за 10 месяцев 2019 года на сервисы обратной связи поступило 98 обращений от граждан по фактам незаконного потребления электроэнергии, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По каждому сообщению проводится тщательная проверка, на место выезжают специалисты АО «РЭС», оснащенные современными инструментами и приборами, предназначенными для обнаружения незаконного потребления электроэнергии, а также средствами фотовидеофиксации. В итоге по направленным сигналам фиксируется все больше фактов незаконного потребления электроэнергии. С начала 2019 года по результатам проверок уже составлено 9 актов о неучтенном потреблении.

Помощь сознательных граждан, их неравнодушие к фактам хищения электроэнергии позволяет не только избежать ущерба от действий нарушителей, но и обеспечивать должный уровень качества передаваемой электрической энергии, надежность электроснабжения и безопасность остальных потребителей.

Так, в сентябре 2019 года на сервис «Сообщить о хищении» сайта АО «РЭС» от жительницы села Верх-Тула Новосибирского района Новосибирской области поступило сообщение о частых отключениях электроэнергии и подозрении на хищение электроэнергии. По данному обращению специалистами филиала АО «РЭС» «Приобские электрические сети» было проведено обследование воздушной линии 0,4 кВ, а также инструментальная проверка приборов учета у потребителей на данном участке. И если обследование воздушной линии незаконных подключений не выявило, то результаты инструментальной проверки показали, что один из домовладельцев осуществлял потребление электроэнергии в обход прибора учета. Нарушитель, ни в чем себя не ограничивая, подключил массу мощных электроприборов (котел отопления, пилу, сварочный аппарат, шлифовальную машинку, дрель и обогреватели), которые потребляли более 37 «лишних» киловатт. Значительное превышение нагрузки на электрическую сеть, непредусмотренное договором электроснабжения, послужило причиной проблем с качеством электроэнергии у жителей соседних домов. В отношении данного потребителя был составлен контрольный акт и предъявлена к оплате сумма порядка 100 тысяч рублей за неучтенное потребление электроэнергии.

Еще один вопиющий случай энерговоровства был выявлен в Дзержинском районе Новосибирска благодаря обращению неравнодушного гражданина на сервис WhatsApp по номеру +7-913-375-25-75.

В ходе проверки торгового павильона по реализации быстрого питания было выявлено бездоговорное потребление электроэнергии, причем «предприимчивый» торговец не только сам потреблял электроэнергию незаконно, но и умудрялся взимать плату за пользование своей розеткой с соседних киосков. По результатам проверки специалистами филиала «Новосибирские городские электрические сети» АО «РЭС» был составлен акт о бездоговорном потреблении, а сам объект был принудительно отключен от электрической сети. В настоящее время осуществляется контроль отключенного состояния павильона. Кроме этого, энергетики подали заявление об административном правонарушении в отдел полиции.

АО «РЭС» обращает внимание, что в случае выявления фактов хищения электроэнергии недобросовестные потребители выплатят внушительные компенсации, а также могут быть привлечены к административной ответственности по статье 7.19 КоАП РФ.

В АО «РЭС» намерены развивать имеющиеся сервисы для приема сообщений о хищении электроэнергии, ведь они регулярно подтверждают свою эффективность в части выявления незаконного потребления. Если вы стали очевидцем любого способа хищения электроэнергии (наброс на провода, «подозрительный» кабель, установка мощных магнитов на счетчик и пр.) и сняли фото/видео данных нарушений, обязательно сообщите об этом в АО «РЭС» любым удобным способом:

- позвоните по телефону доверия (383) 289-41-00;

- заполните форму с приложение медиафайлов в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;

- отправьте простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7-913-375-25-75 по WhatsApp или Viber.

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