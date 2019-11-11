Новосибирское предприятие «Био-Веста М» получило престижную всероссийскую награду

Жители Новосибирска имеют доступ к множеству уникальных продуктов. И наши ученые снова подтвердили свой профессионализм - в этот раз в совершенно неожиданной, на первый взгляд, сфере.

Обошли более 100 предприятий России

Новосибирское предприятие «Био-Веста М» стало победителем Всероссийского конкурса «За выдающиеся заслуги в молочной отрасли имени Н. В. Верещагина». Ученые из Кольцово удивили экспертов промышленным производством пробиотического детского продукта «Бифилин-М» на чистых культурах бифидобактерий. Благодаря этому компания заняла первое место в номинации «За внедрение инновационных продуктов переработки молока».

- Мы первыми в Новосибирской области получили такую престижную награду в сфере молочного производства. Мы очень много сил вложили в «Бифилин-М», чтобы он стал по-настоящему инновационным, прорывным продуктом, способным быстро восстанавливать и укреплять здоровье детей, - рассказала Светлана Ильина, генеральный директор компании «Био-Веста М».

Получить эту награду крайне непросто. В 2019 году конкуренция особенно обострилась.

Новосибирский «Бифилин-М» обошел кисломолочку более 100 предприятий России.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и заместитель директора по развитию ГК «Био-Веста» Анна Голубятникова на церемонии награждения.

«Бифилин-М» укрепляет здоровье детей

Главной задачей было вывести на рынок продукт, который быстро и эффективно восстанавливал бы работу кишечника у детей и укреплял их иммунитет.

«Бифилин-М» - это вызов современным угрозам и негативному влиянию, которому ежедневно подвергается каждый ребенок. Среди отрицательных факторов: стресс, плохая экология, консерванты в пищевых продуктах и антибиотики.

- «Бифилин-М» - это сложный биотехнологический продукт. Мы производим его, выращивая бифидобактерии на коровьем молоке. Молоко и закваска -ничего больше. Доказано, что именно в таком живом активном виде бифидобактерии быстро запускают нормальную моторику кишечника. Они повышают иммунитет, защищают печень и нормализуют микрофлору, - объяснила Светлана Ильина.

«Бифилин-М» при регулярном употреблении поможет мамам справиться с диатезами, запорами, коликами у детей. Поскольку в «Бифилин-М» не добавляют консерванты, его срок годности - всего 5 дней, так что он доступен только жителям Новосибирска. Узнать этот напиток можно по насыщенному кремовому цвету и вкусу топленого молока.

Сейчас более 50 детских садов Новосибирска регулярно покупают «Бифилин-М» в оздоровительных целях. Мы надеемся, что к ним присоединятся и другие детские сады и школы. Чем раньше мы начнем учить наших детей здоровому питанию и кормить правильными продуктами, тем здоровее они будут. Пробиотики - значит ЗА ЖИЗНЬ!

Наградная медаль «За внедрение инновационных продуктов переработки молока».

Где купить «Бифилин»?

• Красный пр-т, 85 (вход в магазин «Ярче»), тел. 8-913-209-07-12

• ул. Плановая, 75/2, тел. 8-913-015-48-38

• ул. Кошурникова, 3 (магазин «Удобный»), тел. 8-913-935-50-01

• Вокзальная маг-ль, 8б (ТЦ «Флагман»), тел. 8-913-379-98-61

• ул. Гребенщикова, 2 (ТЦ «Атлас»), тел. 8-913-901-18-85

• Бердское шоссе, 277 (ТЦ «Гигант»), тел. 8-913-950-20-10

• ул. Лесосечная, 3/1 (ООО «Био-Веста М»), тел. 8-913-901-18-85

• ул. Ильича, 6 (Торговый центр, вход у фонтана), тел. 8-913-981-29-90

• ул. Геодезическая, 4/1 (ТЦ «Амстердам»), тел. 8-913-379-98-60

• ул. Станиславского, 6 (магазин «У дома»), тел. 8-913-379-98-62

• ул. Петухова, 91 (магазин фермерских продуктов «Фреш»), тел. 8-913-727-04-76

• Краснообск, старый рынок ВАСХНИЛ (киоск), тел. 8-913-015-48-38

• Бердск, ул. Первомайская, 9 (Бердский рынок), тел. 8-913-379-98-63

• наукоград Кольцово, ул. Академика