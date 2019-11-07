Матери шестерых детей из Луганска, у которой обнаружили рак, собрали деньги на новое жилье в России

Мать-одиночка с шестью детьми бежала из Луганска, когда там начались военные действия. В Новосибирске семья живет уже несколько лет, но своего угла до сих пор не имела. В социальных сетях для Ксении (фамилию женщина просила не указывать. - Прим. ред.) стали собирать деньги на жилье - 170 тысяч рублей, именно столько не хватало на покупку комнаты в общежитии.

Пост с просьбой о помощи разлетелся по группам, там же была указана еще одна подробность - у многодетной матери онкология. Сама Ксения рассказала корреспонденту КП-Новосибирск, что врачи спасли ей жизнь, сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Но вот жилищный вопрос удалось закрыть только на днях благодаря неравнодушным сибирякам.

Дети уже ходят в школу в Новосибирске. Сыновья помогают маме как могут.

МУЖ ПОГИБ, ДОМ РАЗБОМБИЛО

Семья Ксении пока еще живет в съемной квартире. Старшие сыновья работают (двое - уже совершеннолетние), средние - ходят в школу, младшие - в садик. В 2014 году многодетная мама вместе с детьми переехала в Новосибирск не по своей воле - семья стала жертвой военных действий в Луганске.

- Муж ушел воевать на сторону ополченцев, погиб, а через некоторое время наш дом разбомбило. По нашей улице шли ополченцы. Я им сказала, что у меня много детей, и нас переправили на ту сторону, где не было обстрела и бомбежки, - рассказала КП-Новосибирск Ксения.

Из Донецка семью эвакуировали в военный городок возле Ростова-на-Дону, а оттуда - в Новосибирск. Несколько лет женщина скиталась от одного угла к другому.

- Сначала мы жили в пункте временного проживания в отдаленном районе области, потом - в католическом приюте. Мы с младшими детьми месяц жили бесплатно, а потом платили по 6 тысяч рублей за комнату, двое старших сыновей вынуждены были жить отдельно в хостеле. За них тоже платили отдельно - одна койка 3 тысячи рублей в месяц, - описывает Ксения.

11 месяцев назад Ксения и ее дети получили российское гражданство. Женщина обрадовалась: наконец-то найдет работу. Но почти в это же время у многодетной матери обнаружили злокачественную опухоль, связанную с женским здоровьем. Рак в третьей стадии (в редакции есть справки. - Прим. ред.).

- Я прошла курс лучевой терапии. Некоторые органы сильно повреждены, нужно восстанавливать. Врачи запретили выходить на работу. Официально пока не могу никуда устроиться, еще прописки нет, - говорит женщина.

Сыновья помогают маме как могут. Сыновья помогают маме как могут.

«БЕЗ ПРОПИСКИ МЫ НИКТО»

- Когда переехали в Новосибирск, получили 80 тысяч рублей в качестве подъемных. Эти деньги потратили на еду, одежду для детей и съем квартиры. Мы же переехали налегке - с собой смогли взять только самое необходимое, - объясняет Ксения. - Деньги на съем жилья зарабатывает старший сын. Он сборщик мебели. Второй старший женился и тоже работает, помогает нам.

- Почему вы не можете устроиться на работу?

- У меня нет официальной прописки. Денег, чтобы купить ее для себя и детей, тоже нет - все уходит на дорогостоящие препараты, чтобы восстановить организм после лечения. Поэтому и хотели купить комнату в общежитии, чтобы в нашей жизни была какая-то стабильность. Собственное жилье поможет решить наши проблемы. Сможем оформить пенсию по потере кормильца и по моей инвалидности. Я получила материнский капитал, но до полной суммы на покупку комнаты нам не хватало 170 тысяч рублей. Продавец сказал, что ждет до 20 ноября, иначе договор будет расторгнут и придется платить штраф.

Накануне вечером Центр «Семья и дети» объявил об окончании сбора. Совсем скоро семью Ксении можно будет поздравить с новосельем.