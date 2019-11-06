2019-11-06T08:15:40+03:00
Общество

Сотрудник цеха обжига ЭПМ-НовЭЗ победил в конкурсе общественных проектов Искитимского района

Самым значимым социальным проектом Искитимского района по итогам 2019 года признано сообщество «PRO_Катимся?!», созданное сотрудником ЭПМ-НовЭЗ Иваном Подволотских
Поделиться:
Изменить размер текста:

Итоги конкурса подводились в рамках форума «Социально активные граждане Искитимского района» 31 октября. На конкурс было подано 24 заявки в шести номинациях, в том числе заявка от велосообщества «PRO_Катимся?!».

Это движение объединяет молодежь, предпочитающую активный отдых. Изначально оно объединило любителей велопрогулок из поселка Линево. За четыре года велосообщество разрослось до 500 человек и географически охватывает весь Искитимский район. Катаются ребята не только на велосипедах. Летом сплавляются по рекам на байдарках, а зимой преодолевают заснеженные сибирские километры на лыжах.

- Считаю наше сообщество одной большой командой. Поэтому во время презентации проекта рассказывал, скорее, не о себе, а о нас как о команде. Движение зародилось в Линево и по-прежнему его основными членами являются жители поселка, - рассказал Иван Подволотских на церемонии награждения.

Иван Подволотских стал победителем областного конкурса «Социальная звезда Искитимского района - 2019».

Иван Подволотских стал победителем областного конкурса «Социальная звезда Искитимского района - 2019».

- Ивану удалось создать крепкую команду единомышленников, и мы приятно удивлены тому, насколько активно это сообщество, - отметила председатель конкурсной комиссии, управделами администрации Искитимского района Генриетта Истратенко. - Если Ивану понадобится организационная поддержка в проведении туристических мероприятий, район всегда готов ее оказать.

По словам главного идеолога и организатора движения, самое популярное мероприятие «PRO_Катимся?!» - «Линевские вечерки». В теплое время года это короткие вечерние выезды по окрестностям поселка, которые каждый раз собирают десятки человек. На вечерки приезжают велолюбители всех возрастов. Взрослые в седле отдыхают после работы, дети приобщаются к спорту и открывают для себя неизведанные места: Беловский и Медведский водопады, бесчисленные перелески и поля Искитимского района.

Но и зимой движение не замирает. Так, в прошлом году участники большой группой на лыжах ходили к горе Зверобой - одному из самых красивых мест Искитимского района - и по льду добирались до острова ТаньВань недалеко от Бердска.

- В 2020 году хотим развить водную тематику, - делится Иван планами на следующий сезон. - Реки Бердь, Каракан, Иня однозначно заслуживают внимания, и мы обязательно их покорим.

Конкурс «Социальная звезда» проводится администрацией Искитимского района с 2014 года. Мероприятие поощряет социально активных жителей района и распространяет успешный опыт гражданского неравнодушия.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Больше тысячи жителей Ленского района вступили в программу здоровья инвестора «Шиеса»
Жители Ленского района Архангельской области всерьез озаботились своим здоровьем: число участников беспрецедентной медицинской программы инвестора проекта экотехнопарка «Шиес» - компании «Технопарк» - уже превысило тысячу человек
Малютка из «Инстаграма»: девушка, чей рост всего 130 сантиметров, стала фотографом и сама участвует в откровенных съемках
Сибирячка не комплексует из-за своей особенности. Девушка любит сниматься в полуобнаженном виде, а негативные комментарии пропускает мимо ушей
Новости 24
«Умерла по дороге в больницу»: водитель троллейбуса получила реальный срок за гибель пассажирки
Как сквозь землю провалились: двух рыбаков, таинственно пропавших на озере, ищут с беспилотниками и электросанями
Сломался вездеход: в Новосибирской области семеро охотников застряли в тайге
В Новосибирске мужчину нашли мертвым в собственном гараже
В Новосибирске воришка попытался обмануть камеры наблюдения, но что-то пошло не так
«Ты за общим столом сидеть не будешь»: в соцсетях затравили женщину, которую обвинили в притеснении школьницы из-за несданных денег
«Такие же хочешь?»: девушку с перекаченными губами в клубе дразнил пьяный парень
«Мы хотим ее поддержать»: вся страна скидывается на праздник для девочки, которую обидели на чаепитии
«Разбавил мерзкую погоду»: бородатый рыбак подбодрил прохожих песней
«Просто случайно задел!»: кондуктору грозит до 20 лет тюрьмы за то, что ущипнул школьницу
«Она тесто на грудь пролила?»: кондитер из Новосибирска смутила Инстаграм пикантными снимками
«Осталось начать петь и пить»: в Новосибирске нашлась копия молодой Милявской
Практически «пункт назначения»: машину отрикошетило на пешеходов
Одна с ожогами, другой погиб: на станции Мочище загорелась квартира
Под Новосибирском пропал парень в камуфляжных штанах
В Новосибирске зажгут Вечный огонь
Получили 300 тысяч за незаконные павильоны: новосибирские полицейские погорели на взятке
«Бегали к туалету, мучились с температурой»: новосибирцы оказались в больнице из-за пиццы
Дорогое искусство: в оперном продают билеты на «Щелкунчика» за 10 тысяч рублей