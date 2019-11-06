Сотрудник цеха обжига ЭПМ-НовЭЗ победил в конкурсе общественных проектов Искитимского района

Итоги конкурса подводились в рамках форума «Социально активные граждане Искитимского района» 31 октября. На конкурс было подано 24 заявки в шести номинациях, в том числе заявка от велосообщества «PRO_Катимся?!».

Это движение объединяет молодежь, предпочитающую активный отдых. Изначально оно объединило любителей велопрогулок из поселка Линево. За четыре года велосообщество разрослось до 500 человек и географически охватывает весь Искитимский район. Катаются ребята не только на велосипедах. Летом сплавляются по рекам на байдарках, а зимой преодолевают заснеженные сибирские километры на лыжах.

- Считаю наше сообщество одной большой командой. Поэтому во время презентации проекта рассказывал, скорее, не о себе, а о нас как о команде. Движение зародилось в Линево и по-прежнему его основными членами являются жители поселка, - рассказал Иван Подволотских на церемонии награждения.

Иван Подволотских стал победителем областного конкурса «Социальная звезда Искитимского района - 2019».

- Ивану удалось создать крепкую команду единомышленников, и мы приятно удивлены тому, насколько активно это сообщество, - отметила председатель конкурсной комиссии, управделами администрации Искитимского района Генриетта Истратенко. - Если Ивану понадобится организационная поддержка в проведении туристических мероприятий, район всегда готов ее оказать.

По словам главного идеолога и организатора движения, самое популярное мероприятие «PRO_Катимся?!» - «Линевские вечерки». В теплое время года это короткие вечерние выезды по окрестностям поселка, которые каждый раз собирают десятки человек. На вечерки приезжают велолюбители всех возрастов. Взрослые в седле отдыхают после работы, дети приобщаются к спорту и открывают для себя неизведанные места: Беловский и Медведский водопады, бесчисленные перелески и поля Искитимского района.

Но и зимой движение не замирает. Так, в прошлом году участники большой группой на лыжах ходили к горе Зверобой - одному из самых красивых мест Искитимского района - и по льду добирались до острова ТаньВань недалеко от Бердска.

- В 2020 году хотим развить водную тематику, - делится Иван планами на следующий сезон. - Реки Бердь, Каракан, Иня однозначно заслуживают внимания, и мы обязательно их покорим.

Конкурс «Социальная звезда» проводится администрацией Искитимского района с 2014 года. Мероприятие поощряет социально активных жителей района и распространяет успешный опыт гражданского неравнодушия.