2019-11-06T07:25:44+03:00
Общество

Новый двор – новая жизнь

Депутат совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Червовоценил благоустройство двора в Ленинском районе
Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Новую игровую площадку открыли во дворе дома №24 по улице Вертковской.Новую игровую площадку открыли во дворе дома №24 по улице Вертковской.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Для жителей домов №24 по улице Вертковской и №25 по улице Серафимовича (это два соседних дома с общим двором)устроен настоящий праздник. Благодаря федеральному проекту партии «Единая Россия» - «Формирование комфортной городской среды»получилось отремонтировать двор. Депутат горсовета Дмитрий Червов приехал поздравить жителей с открытием долгожданного объекта.

- К нам обратились жители. Мы контролировали сроки и качество строительства. Изначально всё было согласовано с мэрией Новосибирска, а потом уже начали работу. Удалось все закончить за три месяца, - рассказал КП-Новосибирск депутат совета депутатов Дмитрий Червов.

Депутат вручил председателю совета дома Елене Забродиной и активистам благодарственные письма и подарки за неравнодушное отношение к своему двору и постоянный контроль за качеством работы подрядчиков.

На празднике также присутствовал куратор федерального проекта в Новосибирской области -депутат Государственной думы РФ Максим Кудрявцев.Совместная работа региональной власти, администрации городского округа, депутатского корпуса и жителей привела к желаемому результату.

Финансирование осуществлялось из федерального бюджета и дополнительно из городского бюджета. По словам депутата Дмитрия Червова общая стоимость проекта составила около 7 миллионов рублей.

Дмитрий Червов.

Дмитрий Червов.

Благоустройство двора включило в себя асфальтирование проезда, обустройство детской площадки, постройка ливневой канализации, санитарную обрезку деревьев.

- Раньше здесь не было ничего. Был просто пустырь. Даже вид из окна был серый, а теперь бы любуемся яркими красками, даже настроение поднимается, - говорят жители, глядя на детский городок.

Теперь на пустыре красуются игровые комплексы. Занятие по душе себе найдут ребятишки разного возраста. Здесь уложили резиновое покрытие для безопасности детских коленок, поставили скамейки для уюта и удобства родителей.

Особо жители отметили ливневую канализацию. Раньше во время дождей площадка не превращалась в грязную лужу.

- Весной тут просто кошмар был. Из подъезда выходишь, а ступить негде. Кругом слякоть и лужи. Теперь же вся вода будет стекать. Для нас это очень большой плюс, - благодарна Мария Петровна жительница дома.

В планах местных жителей и депутата продолжить работу по благоустройству остальной территории двора. Также жители обратились к Дмитрию Червову с просьбой выделить средства в следующем году на установку на детской площадке дополнительных игровых элементов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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