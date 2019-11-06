Филиал искусств рядом с домом

В школе №173 на улице Столетова, 22 появился филиал школы искусств №17. 28 октября депутат Совета депутатов Новосибирска Игорь Атякшев пришёл посмотреть, как продвигается работа, все ли необходимое оборудование было закуплено. Кроме этого с директором школы искусств Мельниковой Татьяной был намечен план по дальнейшей работе. В ходе разговора намечена первая задача - поменять окна во всех кабинетах.

Новый «филиал творчества» появился в школе не просто так, переговоры по этому поводу длились почти 2 года. Игорь Атякшев отметил, что инициатива исходила от родителей ребят, которые хотят учиться художественному искусству. Дело было в неудобной геолокации школы, добираться детям до неё было далеко и не совсем удобно. Поэтому депутат вместе с родителями приняли решение открывать филиал.

- Было очень много запросов от родителей. И мы понимали, что детям далеко добираться, а зимой может быть и опасно. Открытие филиала школы искусств привлекло и других детей тоже, - говорит депутат Игорь Атякшев.

В школе №173 выделено три класса на 3 этаже для новых воспитанников.

- Филиал открыт совсем недавно. Но уже сейчас привезены новые мольберты. Со дня на день должны поступить новые столы и стулья для детей, - делится с КП-Новосибирск Игорь Александрович.

Игорь Атякшев.

Несмотря на недавнее открытие, в коридорах уже висят первые рисунки детей. Корреспонденту КП-Новосибирск директор школы искусства Татьяна Мельникова рассказала, что в филиале уже учатся более 150 ребят.

- Дети разновозрастные, и по большей части это конечно ребята 6-7 лет, - отмечает Татьяна Витальевна. – Но мы разработали программы таким образом, чтобы ребёнок уже в подростковом возрасте мог научиться рисовать.

В школе функционируют несколько программ. Есть ускоренная программа на один и два года. В этом случае, много зависит от желания самого ребёнка, приходится прикладывать усилий намного больше. Если же родители выбирают обучение на 6 лет, то тогда ученик обучается постепенно и неторопливо.

Школа работает в две смены. Такое решение было принято для удобства детей. Так как школа искусства это дополнительное направление в образовании, ребёнок должен успевать получать основные знания в муниципальной школе. Уроки проходят три раза в неделю по два часа. Стоит отметить, что обучение на данный момент ребятишки получают бесплатно, но планируется открыть и платное направление.

МНЕНИЕ ДЕПУТАТА

- В принципе я доволен, как протекает работа. Дети учатся, родители довольны. Это была наша основная цель. На обустройство школы в этом году из средств, направленных на обращения граждан, было выделено 500 тысяч рублей. В следующем году будем добиваться выделения финансирования на замену окон и сантехники. Самое важное уже закуплено, - отмечает депутат Совета депутатов Новосибирска Игорь Александрович.