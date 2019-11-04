«Хотел быть огромным, как железный Шварценеггер»: накаченный сибиряк показал свои мускулы

В октябре КП-Новосибирск проводила в соцсети «ВКонтакте» сразу несколько конкурсов: «Мистер Фитнес», «Без кота и жизнь не та». Спасибо всем, кто голосовал и поддерживал наших участников во время голосования. И сегодня мы расскажем о победителях голосования.

«ЖЕНА МЕНЯ НА 17 ЛЕТ МЛАДШЕ И ВО ВСЕМ ПОДДЕРЖИВАЕТ»

Самым спортивным парнем читатели КП-Новосибирск выбрали Алексея Мальнева. Этот мускулистый сибиряк - трёхкратным бронзовый призёр чемпионата России по бодибилдингу в категории пляжный бодибилдинг мастера, вице-чемпионом (2-ое место) международного турнира Grand Prix Russia в 2016 году.

- Я увидел фотографии Арнольда Шварценеггера, посмотрел фильмы с его участием и был потрясён тем, насколько серьёзно человек может развить свою мускулатуру. Под впечатлением я пошёл в тренажёрный зал, мечтая стать таким же огромным и сильным, как железный Арнольд, - рассказывает Алексей.

Алексей в отличной форма благодаря строгой диете и тренировкам. Фото: личный архив.

Первый раз выступить на серьезных соревнованиях сибиряк решил совсем недавно - весной 2016 года.

- Чтобы добиться максимально качественной рельефности, я применял низкоуглеводную диету. Это довольно тяжело - постоянно находиться в дефиците калорий, постоянно испытывать недостаток энергии, но при этом продолжать тренировки, работать, - признается парень.

Но на своих первых своих соревнованиях Алексей стал последним, на вторых – предпоследним. Но это, как говорит Алексей, только ещё больше раззадорило его, послужило стимулом продолжать тренироваться.

- Я не мог смириться с поражением, я знал, что всё равно буду в числе призёров, рано или поздно, - говорит спортсмен. – И уже в этом году я впервые принял участие в турнире Arnold Classic Europe, учредителем которого является кумир моего детства Арнольд Шварценеггер. Я вошёл в призовую шестерку: стал пятым в своей категории. А участвовали в турнире несколько тысяч атлетов со всей Европы.

Тренируется Алексей по три раза в неделю. Фото: личный архив.

Чтобы поддерживать себя в форме, из рациона сибиряку исключить вредную пищу: никаких чипсов, огромных тортов и прочей вредной пищи в его рационе нет. Потому что очень важно контролировать вес.

- Самыми тяжёлыми турнирами для меня стали чемпионаты России 2018 года, весенний и осенний. Мне приходилось сильно ужиматься в плане веса, чтобы попасть в свою весовую категорию. Это то ещё испытание, скажу я вам, - не скрывает парень.

Но это того стоит: мускулы парня восхищают окружающих:

- Постоянно слышу комплименты по поводу своей внешности, это очень приятно, -0 говорит Алексей. – А вот родители всегда относились скептически к моему увлечению железом, но со временем смирились.

А главная поддержка для Алексея – это его супруга:

- Моя жена младше меня на 17 лет. Она не из мира фитнеса и бодибилдинга, но тоже причастна к индустрии красоты: она визажист. Супруга держит себя в хорошей форме - регулярно тренируется в домашних условиях (благо, у нас есть всё для этого) и котролирует свой рацион питания. Я никогда не принуждал её к тренировкам и диетам, она сама стремится к этому, чему я очень рад, - признается сибиряк. - Тренируюсь я три раза в неделю, и жена меня понимает Тренировки - святое для меня. Никогда не пропускаю, в зал всегда лечу как на крылья!

Муся - настоящая непоседа. Фото: личный архив.

«ОДНАЖДЫ ЗАПЕРЛА НА БАЛКОНЕ КОШКУ – ДО СИХ ПОР СТЫДНО»

А эта красотка – кошка Муся, победительница конкурса «Без кота и жизнь не та». Ей всего год и три месяца, так что, как и все малыши, эта пушистая непоседа ни минуты не может посидеть спокойно.

- Муся очень любит играть и бегать, так что ее сложно застать на одном месте, - смеется хозяйка кошки Ольга Куц.

Правда, однажды для четверолапой любимицы ее любознательность чуть не обернулась бедой.

- Она умудрилась прошмыгнуть мимо меня на балкон, и я ее там заперла. А балкон у нас открытый, могло случиться всякое, - рассказывает Ольга. – Благо, муж пришел через несколько минут и ее запустил домой. Мне только на телефон прислал фото с Мусей на балконе. До сих пор стыдно за то, что ее заперла!