2019-11-05T14:06:04+03:00
Общество

Не смешно: студентов НГУ могут отчислить за мемы с одногруппниками и преподавателями

Сообщество в социальных сетях организовали первокурсники физфака, они придумывали к фотографиям смешные и нелепые подписи
Екатерина КОМЯКОВА
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Танцующий парень стал мемом вместе с Артемом. Фото: vk.com/gaybar220Танцующий парень стал мемом вместе с Артемом. Фото: vk.com/gaybar220
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В Новосибирском государственном университете большое собрание, на нем, по словам студентов, решают, какое наказание применить к местным юмористам. Группа ребят создала сообщество в Сети, где посмеивалась над студентами физического факультета и преподавателями. Путем репостов шуточки дошли до деканата, там юмор не оценили. Теперь, как утверждают студенты, заводилам грозит отчисление. Окончательного решения пока нет. КП-Новосибирск рассказывает, с чего все началось, и объясняет, после какого слова надо смеяться.

Большинство мемов понятны только студентам. Фото: vk.com/gaybar220

Большинство мемов понятны только студентам. Фото: vk.com/gaybar220

ТАНЦУЮЩИЙ МАЛЬЧИК

В историю вопроса нам помог окунуться аспирант факультета Дмитрий Кудашкин, а также другие студенты, пожелавшие остаться неизвестными. Группа «перваков» в соцсети «ВКонтакте» была создана еще в начале учебного года, вскоре разрослась до нескольких сотен человек, при этом существовала открыто - контент мог увидеть любой желающий. Главная суть сообщества - не поделиться расписанием или домашкой, а неформально пообщаться. Ребята юморили как могли и умели.

К примеру, одно из яблок раздора - фотография с полненьким молодым человеком. Видимо, это один из студентов факультета. Молодой человек - танцует, рядом - не очень хорошая подпись. Точное ее содержание никто уж и не помнит, но что-то в духе: «Смотрите, толстый мальчик танцует». На заднем плане оказался другой студент, который возмутился мему и стал требовать от администраторов группы удалить его из кадра.

- В результате в опалу попал сам проситель. Мемы были созданы уже и в его отношении. Можно ли это назвать буллингом (травля в Сети. - Прим. ред.) - не знаю. Думаю, у каждого на этот счет свое мнение, - рассуждает аспирант Дмитрий Кудашкин.

Мемы в целом не очень смешные, большинство из них слишком специфические - поймут только те, кто учится на факультете. Видимо, в погоне за одобрением участников сообщества первокурсники начали фотографировать преподавателей на лекциях. Потом к снимкам пририсовывали типичные фразочки педагога. Вот и все, ставьте лайки, делайте репосты.

Шутки кажутся безобидными, но их оценили не все. Фото: vk.com/gaybar220

Шутки кажутся безобидными, но их оценили не все. Фото: vk.com/gaybar220

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗА РЕПОСТЫ

Кстати, именно благодаря репостам разразился скандал. Один из мемов в своей ленте новостей увидел сотрудник деканата физического факультета. Еще пара кликов - и в курсе декан. Еще два щелчка - готовы скрины, после этого копии были заверены у нотаруиса, а создателей группы и активных участников пригласили на воспитательную беседу.

- Ребятам объяснили, что нельзя обижать одногруппников и преподавателей. Предъявили также нотариально заверенные скрины из группы. Предупредили, что все теперь на карандаше, - делятся студенты физфака.

По словам студентов, создатель группы, администраторы и те, кто репостил картинки, написали объяснительные. Главному же админу заявили, что ему следует написать заявление на отчисление по собственному желанию, иначе в вузе найдут, за что отчислить.

На фото - преподаватель. Кстати, он на мемы не жаловался. Фото: vk.com/gaybar220

На фото - преподаватель. Кстати, он на мемы не жаловался. Фото: vk.com/gaybar220

Последнее заявление в самом вузе не подтверждают, но и не опровергают. Говорят, будут тщательно разбираться в ситуации, а это требует времени:

- В настоящий момент проводится внутренняя проверка. Никто не будет наказан, а тем более отчислен, без достаточных на то оснований. Поэтому вопрос требует самого серьезного разбирательства в рамках существующего правового поля. Что касается морально-этической стороны конфликта, руководство университета надеется, что студенты одного из лучших вузов страны будут более корректны в высказываниях в отношении друг друга и своих преподавателей, в том числе в социальных сетях.

Сам же администратор группы не смеется. И комментариев пока не дает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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