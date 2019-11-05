Картина новосибирского школьника представлена в Третьяковской галерее

Главный музей национального искусства России представит работы юных художников со всей страны - победителей масштабного интернет-конкурса. В их числе - картина «Рыбаки» новосибирского школьника Леонида Пшенова.

Специальная экспозиция будет проходить в здании Новой Третьяковки в течение месяца параллельно с выставкой Василия Поленова. Произведения этого выдающегося пейзажиста вдохновили школьников в возрасте от 11 до 18 лет из всех регионов России на создание собственных работ. Из тысяч направленных на конкурс изображений специалисты музея выбрали 19 лучших.

В число победителей вошел новосибирский школьник Леонид Пшенов, написавший в смешанной технике работу «Рыбаки». Это не первая победа Леонида в проекте «Поколение М»: в 2016 году члены жюри конкурса изобразительного мастерства «В ярких красках» высоко оценили его работу и даже назвали Леонида «маленьким Ван Гогом» - за необычайное сходство стилей написания картин. Несмотря на юный возраст, на счету у Леонида свыше 200 побед в различных российских и международных конкурсах. Леонид учится в новосибирской Гимназии № 1, в этом году успешно окончил музыкальную школу.

Леонид Пшенов.

Напомним, что годом ранее в двадцатке лучших также оказалась работа новосибирского школьника Даниила Габриеляна.

- Я горжусь тем, что второй год подряд картины новосибирских детей получают признание на таком уровне. Отрадно, что «Поколение М» дает юным талантам, без преувеличения, уникальный шанс - получить не просто признание и почетную награду, но и возможность для старта творческой карьеры. Это значит, что цифровые технологии реально помогают решать важные вопросы и улучшать качество жизни людей, - отметил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

- Уже третий год совместно с МТС мы реализуем благотворительный проект «Поколение М», и наш опыт подтверждает, что цифровые инструменты позволяют не только сделать образовательные программы доступными даже в самых удаленных регионах России, но и вовлечь молодую аудиторию, которая особенно живо реагирует на то, что происходит в Сети. Каждый год мы получаем все больший отклик от участников и видим среди них авторов с высоким потенциалом, - рассказала генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

МТС и Третьяковская галерея совместно работают в направлении творческого развития детей и подростков в регионах России в рамках заключенного в 2017 году соглашения о сотрудничестве. Пейзажная экспозиция «Поколения М» стала вторым реализованным проектом. Первым выставочным проектом стала экспозиция «Авангардист Поколения М», которая была открыта в 2018 году и продемонстрировала работы 20 юных художников России.

НАША СПРАВКА

В течение учебного года на сайте благотворительного проекта МТС «Поколение М» - pokolenie.mts.ru - дети в возрасте от 11 до 18 лет из всех регионов России бесплатно учились изобразительному искусству у педагогов Третьяковской галереи с помощью видео-мастер-классов и создавали свои пейзажные работы для участия в большом творческом соревновании. Победителями стали ребята разного возраста из 16 населенных пунктов России: от столицы до небольших городов - как воспитанники региональных художественных школ со специальной подготовкой, так и дети, которые учились рисунку самостоятельно.