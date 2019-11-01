2019-11-01T19:56:36+03:00
Общество

«Я почти похитила ребенка!»: корреспондент «КП» проверила, насколько безопасны садики Новосибирска

После трагедии в Нарьян-Маре родительские чаты не умолкают. Мамы переживают, что на территорию садика может проникнуть любой псих. Отчасти это оказалось правдой [эксперимент «КП»]
Ксения ПОЛТОРАНИНАЕва ЛЮТОВА
Поделиться:
Проверку Ксюши прошли не все детсады.Проверку Ксюши прошли не все детсады.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
Изменить размер текста:

- Вы слышали? В Ненецком автономном округе псих убил ребенка в садике. Так вот, это где угодно может произойти, в нашем садике точно так же - проходи и делай что хочешь, тебе ничего не скажут! Давайте что-то делать!

Это сообщение из родительского чата одного из новосибирских садов. Мамы паникуют, обсуждая трагедию, которая произошла за три тысячи километров - в городе Нарьян-Маре. Там пьяный отморозок зашел в группу, где спали дети, и убил шестилетнего малыша. Операм потом пытался объяснить:

Убил ребёнка в детском саду ради заклинания.«Надо было убить ребёнка. Маленького ребёнка. Чтобы заклинание сбылось»... Убийца 6-летнего малыша в Нарьян-Маре сказал, что на зверство его толкнула книга «про вечную жизнь»

- Надо было убить ребенка. Маленького ребенка. Чтобы заклинание сбылось про вечную жизнь...

Вот что значит - напился до чертиков. Родители со всей страны стали переживать: неужели наши садики - проходной двор? Как такое могло случиться?

- Я лично работала в садике № 38, там еще года четыре назад вопрос с безопасностью был закрыт: заборы в порядок привели, вход только с ключами, а детей могут забирать только те, кто указан в договоре - для этого человека специальный бейдж делают, чтобы он предъявил охраннику, - рассказала КП-Новосибирск одна из читательниц.

Но так не везде.

Попасть в детсад убийце никто не помешал. Фото: СКР.

Попасть в детсад убийце никто не помешал. Фото: СКР.

- В нашем родительском чате сейчас реальная паника началась, - поделилась с КП-Новосибирск Александра, которая водит ребенка в детский садик № 30. - Родители даже не знают, куда и к кому обращаться, чтобы поставили нормальные заборы и замки, как на подъездах. Ограждение вокруг сада - с дырками, калитка открыта с 7.00 до 19.00, заходи - любой! Уже готовы и собрание проводить, и деньгами скидываться!.. Все переживают за безопасность - вдруг что-то произойдет!

Корреспондент КП-Новосибирск Ксения Полторанина решила проверить, действительно ли реально украсть ребенка из-под носа воспитателей. В рамках эксперимента мы посетили несколько детских садиков на правом берегу города.

Ребенок в детском саду Нарьян-Мар умер на руках у воспитателя. Фото: соцсети.

Ребенок в детском саду Нарьян-Мар умер на руках у воспитателя. Фото: соцсети.

В сады по адресам: улица Урицкого, 7; улица Революции, 7; улица М. Горького, 26, попасть не удалось. Везде на входе домофоны и звонки. А вот в детский сад № 504 (улица Белинского, 1а) зайти оказалось легко. Тем более что наша Ксюша выглядит как молодая мама или чья-то старшая сестра.

- В районе тихого центра в садики просто нереально попасть. А вот если отойти чуть подальше, то начинается безобразие. Если на улице М. Горького высокие заборы и железные ворота, которые просто нереально перелезть, то на улице Белинского - заходи не хочу. Передо мной шла девушка, она просунула руку в калитку и открыла щеколду. То есть так мог сделать любой. В итоге я беспрепятственно прошла на территорию за ней, - описала свой эксперимент Ксюша. - Я подхожу уже к зданию, и из него прямо мне навстречу выходит женщина, явно сотрудник садика. Я думаю: «Ну все, попалась». Оказалось - нет! Она спросила: «Вы щеколду-то закрыли? Надо закрывать!» Я спокойно зашла в сад, увидела уборщицу, еще человека три из персонала на первом этаже. Прошла мимо охранника, но сначала его даже не заметила, потому что стол у него настолько высокий, что он, кажется, вообще не видит, кто ходит мимо. Я зашла в первую группу - там шкафчики, обувь детская. То есть еще шаг - и я могла бы увести какого-нибудь ребенка. Я почти похитила ребенка! Мне никто слова не сказал, что я посторонний человек.

Внутрь детсада на улице Белинского Ксюша попала. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Внутрь детсада на улице Белинского Ксюша попала.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Кстати, в одной из групп в коридоре со шкафчиками бродила сама по себе девочка - подходи и забирай, воспитателя рядом не было, никто ничего не заметит…

Этот пример наглядно демонстрирует, что не во всех садах Новосибирска за детьми присматривают должным образом. А как обстоят дела с безопасностью в вашем садике? Ответьте в комментариях!

Корреспондент «КП» проверила, насколько безопасны садики Новосибирска, и почти похитила ребенка.Ксения ПОЛТОРАНИНА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«У него было много долгов»: Убийца шестилетнего ребенка в детсаду Нарьян-Мара верил, что преступление сделает его богатым

Жестокое убийство шестилетнего ребенка в детском саду Нарьян-Мар шокировало всех жителей небольшого городка. 36-летний Денис Поздеев зашел к малышам под видом отца. Охраннику бородатый тип не показался подозрительным, и он спокойно его пропустил (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я почти похитила ребенка!»: корреспондент «КП» проверила, насколько безопасны садики Новосибирска
После трагедии в Нарьян-Маре родительские чаты не умолкают. Мамы переживают, что на территорию садика может проникнуть любой псих. Отчасти это оказалось правдой [эксперимент «КП»]
Новости 24
В Академгородке отменили крестный ход в честь Казанской иконы Божьей Матери
«Всем вокруг было наплевать»: кондуктор толкнула беременную сибирячку и выгнала ее с сидения
Переходила дорогу: под Новосибирском автомобилист насмерть сбил пенсионерку
Фирмам, доставлявшим товары в новосибирские села, выплатят 81 миллион рублей
«Хотела на желтый проскочить?»: сибирячка за рулем иномарки сбила школьника
Деньги вынести успели: в Новосибирске загорелась инкассаторская машина
«Теперь не подъехать»: новосибирцев возмутили заборы на парковке возле суда
Полицейские поймали сибиряка, устроившего стрельбу в Дзержинском районе
Куда летел: в сети появилось видео жуткой аварии на улице Большевистской
В Тогучине завершается строительство новой зоны отдыха с набережной
В Новосибирске появится центр для поддержки предпринимателей
Ничего святого: полиция ищет сиделку, которая украла у бабушки деньги и золото на 80 тысяч
В Кольцово в 2020 году построят новую школу
Погода в Новосибирске: что ждет сибиряков в День народного единства
Мороженое, нефть или радиотехника: трое кандидатов борются за звание «Экспортер года»
Неудачно пошутили: 30 человек эвакуировались ночью из дома из-за дымовой шашки
«Такого я еще не видел»: новосибирец не нашел начинки в мясной слойке
Следователи заинтересовались избиением четвероклассника возле школы: проводится проверка
Банк УРАЛСИБ в Новосибирске провел день открытых дверей для студентов НГУЭУ
«Смешная драка между детьми»: в новосибирской школе прокомментировали избиение четвероклассника
Лучше бы и не смотрела: сибирячка нашла живых червяков в конфетах
Собирается пробка: «Мерседес» не поделил дорогу с тягачом на площади Труда
Вместе работали: в Новосибирске мужчина выстрелил в коллегу на остановке