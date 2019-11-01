«Я почти похитила ребенка!»: корреспондент «КП» проверила, насколько безопасны садики Новосибирска

- Вы слышали? В Ненецком автономном округе псих убил ребенка в садике. Так вот, это где угодно может произойти, в нашем садике точно так же - проходи и делай что хочешь, тебе ничего не скажут! Давайте что-то делать!

Это сообщение из родительского чата одного из новосибирских садов. Мамы паникуют, обсуждая трагедию, которая произошла за три тысячи километров - в городе Нарьян-Маре. Там пьяный отморозок зашел в группу, где спали дети, и убил шестилетнего малыша. Операм потом пытался объяснить:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/741317" frameborder="0"></iframe> Убил ребёнка в детском саду ради заклинания.«Надо было убить ребёнка. Маленького ребёнка. Чтобы заклинание сбылось»... Убийца 6-летнего малыша в Нарьян-Маре сказал, что на зверство его толкнула книга «про вечную жизнь»

- Надо было убить ребенка. Маленького ребенка. Чтобы заклинание сбылось про вечную жизнь...

Вот что значит - напился до чертиков. Родители со всей страны стали переживать: неужели наши садики - проходной двор? Как такое могло случиться?

- Я лично работала в садике № 38, там еще года четыре назад вопрос с безопасностью был закрыт: заборы в порядок привели, вход только с ключами, а детей могут забирать только те, кто указан в договоре - для этого человека специальный бейдж делают, чтобы он предъявил охраннику, - рассказала КП-Новосибирск одна из читательниц.

Но так не везде.

Попасть в детсад убийце никто не помешал. Фото: СКР.

- В нашем родительском чате сейчас реальная паника началась, - поделилась с КП-Новосибирск Александра, которая водит ребенка в детский садик № 30. - Родители даже не знают, куда и к кому обращаться, чтобы поставили нормальные заборы и замки, как на подъездах. Ограждение вокруг сада - с дырками, калитка открыта с 7.00 до 19.00, заходи - любой! Уже готовы и собрание проводить, и деньгами скидываться!.. Все переживают за безопасность - вдруг что-то произойдет!

Корреспондент КП-Новосибирск Ксения Полторанина решила проверить, действительно ли реально украсть ребенка из-под носа воспитателей. В рамках эксперимента мы посетили несколько детских садиков на правом берегу города.

Ребенок в детском саду Нарьян-Мар умер на руках у воспитателя. Фото: соцсети.

В сады по адресам: улица Урицкого, 7; улица Революции, 7; улица М. Горького, 26, попасть не удалось. Везде на входе домофоны и звонки. А вот в детский сад № 504 (улица Белинского, 1а) зайти оказалось легко. Тем более что наша Ксюша выглядит как молодая мама или чья-то старшая сестра.

- В районе тихого центра в садики просто нереально попасть. А вот если отойти чуть подальше, то начинается безобразие. Если на улице М. Горького высокие заборы и железные ворота, которые просто нереально перелезть, то на улице Белинского - заходи не хочу. Передо мной шла девушка, она просунула руку в калитку и открыла щеколду. То есть так мог сделать любой. В итоге я беспрепятственно прошла на территорию за ней, - описала свой эксперимент Ксюша. - Я подхожу уже к зданию, и из него прямо мне навстречу выходит женщина, явно сотрудник садика. Я думаю: «Ну все, попалась». Оказалось - нет! Она спросила: «Вы щеколду-то закрыли? Надо закрывать!» Я спокойно зашла в сад, увидела уборщицу, еще человека три из персонала на первом этаже. Прошла мимо охранника, но сначала его даже не заметила, потому что стол у него настолько высокий, что он, кажется, вообще не видит, кто ходит мимо. Я зашла в первую группу - там шкафчики, обувь детская. То есть еще шаг - и я могла бы увести какого-нибудь ребенка. Я почти похитила ребенка! Мне никто слова не сказал, что я посторонний человек.

Внутрь детсада на улице Белинского Ксюша попала.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Кстати, в одной из групп в коридоре со шкафчиками бродила сама по себе девочка - подходи и забирай, воспитателя рядом не было, никто ничего не заметит…

Этот пример наглядно демонстрирует, что не во всех садах Новосибирска за детьми присматривают должным образом. А как обстоят дела с безопасностью в вашем садике? Ответьте в комментариях!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/741509" frameborder="0"></iframe> Корреспондент «КП» проверила, насколько безопасны садики Новосибирска, и почти похитила ребенка.Ксения ПОЛТОРАНИНА

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