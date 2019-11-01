«Когда мне ампутировали руку, жить стало легче»: однорукий боец кинул вызов Конору Макгрегору

Боец Александр Карапетян из Новосибирска прославился на всю Россию, бросив вызов ирландцу Конору Макгрегору.

- Братан, я фанател от тебя, но с большим удовольствием познакомил бы тебя с моей левой рукой и ударом с головы, - написал Саша в своем «Инстаграме».

Про левую руку парень уточнил неслучайно - дело в том, что правую ему ампутировали врачи. Но спортсмен не чувствует себя инвалидом. О своей непростой судьбе и планах на бой с Макгрегором Карапетян рассказал КП-Новосибирск.

Александр тренируется везде и при любой возможности. Фото: личный архив.

Александру Карапетяну 26 лет. На жизнь зарабатывает укладкой плитки и всем сердцем любит спорт. Это у него с самого детства - играл в футбол, параллельно занимался фехтованием. Ну а какое детство мальчика без уличных драк? Этого в жизни Саши тоже хватало.

- Сначала рука пострадала во время занятий спортом, мне тогда было 14 лет. Ну как это произошло?.. Сначала неудачно упал на футболе, потом, пока рука была в гипсе, подрался - так подрался, что сломал гипс. Следом с дерева упал. В итоге было восемь переломов, - рассказал КП-Новосибирск Александр. - Кости срослись неправильно, стала скапливаться жидкость. Врачи сделали операцию, но не помогло - в итоге развилась злокачественная опухоль.

Рука болела. Четыре года парень ходил по врачам. Параллельно играл в футбол.

- Постоянно участвовал в уличных драках, занимался спортом. Но у меня был рак, вы должны понимать, какие это сильные боли. В 18 лет встал вопрос об ампутации, от этого зависела моя жизнь, - говорит Карапетян. - Когда мне ампутировали руку, жить стало легче, потому что, когда человек избавляется от боли, у него начинается новая жизнь.

Александр (крайний слева) не боится вставать в спарринг.

Единственное, что огорчило Карапетяна, - из-за потери руки его не взяли в армию. Однако от тюрьмы инвалидность не спасла. Очередная уличная драка закончилась бедой. Избитый человек чуть не умер, Карапетяна отдали под суд. Около года парень провел в колонии.

В 2017 году Карапетян пришел в ММА. Правда, выпускать Александра на ринг не хотели. Даже в тренировках отказывали.

- Меня сначала брать не хотели. Тренеры отказывали один за одним, - вспоминает Карапетян. - Тогда я просто взял и без подготовки вышел на ринг, чтобы показать, на что способен.

После этого случая на парня обратили внимание, пригласили тренироваться. Так и началась спортивная карьера уже в ММА.

- Было страшно поначалу. Боялся убить кого-нибудь или сильно покалечить - за это же сидел. Поэтому первые два или три боя я даже проиграл, - признается парень.

Парень всегда приходит поддержать других бойцов. Фото: личный архив.

Сейчас Александр тренируется регулярно. Говорит, главное, себя не перегружать. Как и все спортсмены, делает становую тягу в зале, выходит на ринг и никого больше не боится. Инвалид - это не про него. За плечами уже немало побед на соревнованиях местного уровня.

Кумир Карапетяна - однорукий боец Ник Ньюэлл. Ник разнообразно применяет приемы, несмотря на отсутствие левой руки. В 11 боях он побеждал сразу же в первом раунде.

- Ньюэлл вдохновил меня в свое время заниматься единоборствами, замотивировал своим примером, - добавляет сибиряк.

Сейчас Саша готовится стать мастером спорта по пауэрлифтингу, а параллельно тренируется для боя с Макгрегором. Вдруг тот увидит горячий привет из Сибири?

- Макгрегор начал оскорблять дагестанцев и при этом ему еще хватило наглости приехать в Россию. Поэтому я бросил ему вызов, - объясняет Карапетян. - Я сильнее, чем он, в психологическом плане. Готов подраться с ним по правилам ММА или бокса в любом месте. В бою решает не физика, а тактика, ум, хитрость. Я буду его уничтожать морально.