Тест: Хорошо ли вы разбираетесь в мобильном интернете. Часть вторая

Правда. Сеть 4G нужна для передачи на Землю видео и других данных со спутника. А может, и для того, чтобы астронавты могли постить фотографии в «Инстаграм» или хотя бы отправлять неземную красоту в WhatsApp своим близким (но они ведь в этом не признаются).

Правда. В знаменитом инновационном центре эта технология работает уже полтора года. Наверняка в «Сколково» есть и 6G, и 7G, и киборги, и летающие тарелки, и говорящие кактусы… Но вот про сеть пятого поколения в отличие от остальных предположений нам известно доподлинно.

Неправда. В Толмачево, а также во Внуково, Домодедово, Шереметьево и многих других аэропортах страны - прекрасный интернет. Кстати, к прошлому Новому году оператор Tele2 обеспечил полное покрытие залов аэропорта Толмачево быстрым 4G. Так что ожидание самолета для абонентов не будет скучным.

Неправда. Соцсети гораздо популярнее. А вообще, благодаря мобильному интернету в смартфоне можно делать что угодно: вызывать такси, заказывать еду, покупать билеты на междугородние автобусы и самолеты, чатиться, смотреть фильмы и по Skype играть с друзьями в города.

Правда. Расположены они на высоте 20 тысяч километров. Дело в том, что в этом государстве сложно установить нужное количество вышек. Горы, джунгли - в общем, не до простых решений. На выручку любителям соцсетей и YouTube пришел Google: компания запустила в воздух специальные шары, которые выполняют функцию базовых станций.

Неправда. Во-первых, месяц без смартфонов - это пытка и кошмар. И не только для тех, кто работает в сфере мобильной связи. Во-вторых, в Шерегеше давно есть скоростной мобильный интернет Tele2, а в прошлом году оператор разогнал его до 100 Мбит/с (теоретический максимум скорости загрузки данных) - более чем достаточно для стрима во время спуска с горы.

Правда. Смайлы появились намного раньше. Их отправляли в «аське» и по SMS. Еще в 1969 году писатель Владимир Набоков сказал: «Я часто думаю, что должен существовать специальный типографский знак, обозначающий улыбку, - нечто вроде выгнутой линии, лежащей навзничь скобки». Представьте, он придумал смайл полвека назад!

Неправда. Базовых станций становится все больше, а качество интернета - выше. За прошлый год компания Tele2 увеличила количество базовых станций в регионе на треть. Оператор работает над улучшением мобильного интернета на дорогах области. Чтобы пассажир автобуса или автомобиля мог во время поездки посмотреть нового «Терминатора» или серии «Игры престолов».

Правда. Сейчас в Москве в салоне связи Tele2 на Тверской улице действует пилотная зона, где можно поближе познакомиться со сверхбыстрым интернетом. Возможно, скоро интернет пятого поколения будет работать повсеместно. А еще 5G поможет развитию системы «Умный город» и мы когда-нибудь сможем общаться с телевизором, холодильником и даже собственными ботинками.

Правда. Эксперты действительно обсуждают подобные направления развития 5G. Конечно, это не перспектива ближайших лет, но идея разумная и, самое главное, практичная. Например, с помощью дронов люди могут наблюдать за сельхозугодьями, контролировать логистику предприятий и сохранность грузов.

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: 0 - Ни одного верного ответа! Значит, нам удалось удивить тебя неожиданными открытиями и, наоборот, запутать вымышленными фактами. Мы старались. Подключайся к Tele2 (если ты, конечно, еще не абонент этого мобильного оператора), уверены - скорость и покрытие тебя не разочаруют. Будешь гуглить где угодно и так быстро, как сам захочешь. Поделиться

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: 1 - 3 - Ты боролся за истину, но ее так сложно поймать в нашем обманчивом мире. Шутка! Несложно! Подключайся к Tele2 (если ты, конечно, еще не абонент этого мобильного оператора), уверены - скорость и покрытие тебя не разочаруют. Будешь гуглить где угодно и так быстро, как сам захочешь. Поделиться

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: 4 - 7 - Ты разбираешься в мобильном интернете, но порой бываешь слишком доверчивым. А мы, извини, воспользовались этим. Зато это было увлекательно, правда? Подключайся к Tele2 (если ты, конечно, еще не абонент этого мобильного оператора), уверены - скорость и покрытие тебя не разочаруют. Будешь гуглить где угодно и так быстро, как сам захочешь. Поделиться

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: 8 - 9 - Ты просто кладезь знаний! С таким кругозором можно без подготовки идти на любые экзамены. Но дополнительная прокачка и новые знания все равно не помешают. Подключайся к Tele2 (если ты, конечно, еще не абонент этого мобильного оператора), уверены - скорость и покрытие тебя не разочаруют. Будешь гуглить где угодно и так быстро, как сам захочешь. Поделиться