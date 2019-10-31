Тест: Хорошо ли вы разбираетесь в мобильном интернете. Часть вторая
Чтобы выяснить, побываем на Луне, в «Сколково» и покатаемся на дронах
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Мобильный интернет настолько востребован, что пользуются им не только люди, но и техника. Жаль, что в школе еще не изучают науку о передаче данных. Но мы исправим это упущение. И предлагаем тебе даже не урок, а сразу - экзамен. Один - уже позади, и многие с ним справились. Лови второй! Прячь свои шпаргалки - и айда проходить задание, которое мы подготовили совместно с Tele2.
1Ученые готовятся запустить мобильный интернет на Луне.
Правильный ответ:Правда. Сеть 4G нужна для передачи на Землю видео и других данных со спутника. А может, и для того, чтобы астронавты могли постить фотографии в «Инстаграм» или хотя бы отправлять неземную красоту в WhatsApp своим близким (но они ведь в этом не признаются).
2Сеть 5G уже действует в «Сколково».
Правильный ответ:Правда. В знаменитом инновационном центре эта технология работает уже полтора года. Наверняка в «Сколково» есть и 6G, и 7G, и киборги, и летающие тарелки, и говорящие кактусы… Но вот про сеть пятого поколения в отличие от остальных предположений нам известно доподлинно.
3В аэропорту Толмачево мобильный интернет - медленный, так как его действие в полную силу нарушало бы работу навигационного оборудования самолетов.
Правильный ответ:Неправда. В Толмачево, а также во Внуково, Домодедово, Шереметьево и многих других аэропортах страны - прекрасный интернет. Кстати, к прошлому Новому году оператор Tele2 обеспечил полное покрытие залов аэропорта Толмачево быстрым 4G. Так что ожидание самолета для абонентов не будет скучным.
4Самые популярные сервисы у обладателей смартфонов - агрегаторы такси и доставка еды.
Правильный ответ:Неправда. Соцсети гораздо популярнее. А вообще, благодаря мобильному интернету в смартфоне можно делать что угодно: вызывать такси, заказывать еду, покупать билеты на междугородние автобусы и самолеты, чатиться, смотреть фильмы и по Skype играть с друзьями в города.
5В Индонезии интернет раздают летающие базовые станции.
Правильный ответ:Правда. Расположены они на высоте 20 тысяч километров. Дело в том, что в этом государстве сложно установить нужное количество вышек. Горы, джунгли - в общем, не до простых решений. На выручку любителям соцсетей и YouTube пришел Google: компания запустила в воздух специальные шары, которые выполняют функцию базовых станций.
6Сотрудники компании Tele2 пообещали месяц жить без смартфонов, если до конца года не обеспечат мобильным интернетом горнолыжный курорт Шерегеш.
Правильный ответ:Неправда. Во-первых, месяц без смартфонов - это пытка и кошмар. И не только для тех, кто работает в сфере мобильной связи. Во-вторых, в Шерегеше давно есть скоростной мобильный интернет Tele2, а в прошлом году оператор разогнал его до 100 Мбит/с (теоретический максимум скорости загрузки данных) - более чем достаточно для стрима во время спуска с горы.
7Смайлики появились раньше, чем мобильный интернет, где они так активно применяются.
Правильный ответ:Правда. Смайлы появились намного раньше. Их отправляли в «аське» и по SMS. Еще в 1969 году писатель Владимир Набоков сказал: «Я часто думаю, что должен существовать специальный типографский знак, обозначающий улыбку, - нечто вроде выгнутой линии, лежащей навзничь скобки». Представьте, он придумал смайл полвека назад!
8Интернет у жителей Новосибирска становится медленнее, потому что количество пользователей растет, а новые станции уже не появляются.
Правильный ответ:Неправда. Базовых станций становится все больше, а качество интернета - выше. За прошлый год компания Tele2 увеличила количество базовых станций в регионе на треть. Оператор работает над улучшением мобильного интернета на дорогах области. Чтобы пассажир автобуса или автомобиля мог во время поездки посмотреть нового «Терминатора» или серии «Игры престолов».
9Протестировать сеть 5G первым в России предложил мобильный оператор Tele2.
Правильный ответ:Правда. Сейчас в Москве в салоне связи Tele2 на Тверской улице действует пилотная зона, где можно поближе познакомиться со сверхбыстрым интернетом. Возможно, скоро интернет пятого поколения будет работать повсеместно. А еще 5G поможет развитию системы «Умный город» и мы когда-нибудь сможем общаться с телевизором, холодильником и даже собственными ботинками.
10Эксперты утверждают, что 5G-интернетом можно оснастить дроны, чтобы они следили за дальнобойщиками.
Правильный ответ:Правда. Эксперты действительно обсуждают подобные направления развития 5G. Конечно, это не перспектива ближайших лет, но идея разумная и, самое главное, практичная. Например, с помощью дронов люди могут наблюдать за сельхозугодьями, контролировать логистику предприятий и сохранность грузов.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:0 - Ни одного верного ответа! Значит, нам удалось удивить тебя неожиданными открытиями и, наоборот, запутать вымышленными фактами. Мы старались. Подключайся к Tele2 (если ты, конечно, еще не абонент этого мобильного оператора), уверены - скорость и покрытие тебя не разочаруют. Будешь гуглить где угодно и так быстро, как сам захочешь.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:1 - 3 - Ты боролся за истину, но ее так сложно поймать в нашем обманчивом мире. Шутка! Несложно! Подключайся к Tele2 (если ты, конечно, еще не абонент этого мобильного оператора), уверены - скорость и покрытие тебя не разочаруют. Будешь гуглить где угодно и так быстро, как сам захочешь.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:4 - 7 - Ты разбираешься в мобильном интернете, но порой бываешь слишком доверчивым. А мы, извини, воспользовались этим. Зато это было увлекательно, правда? Подключайся к Tele2 (если ты, конечно, еще не абонент этого мобильного оператора), уверены - скорость и покрытие тебя не разочаруют. Будешь гуглить где угодно и так быстро, как сам захочешь.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:8 - 9 - Ты просто кладезь знаний! С таким кругозором можно без подготовки идти на любые экзамены. Но дополнительная прокачка и новые знания все равно не помешают. Подключайся к Tele2 (если ты, конечно, еще не абонент этого мобильного оператора), уверены - скорость и покрытие тебя не разочаруют. Будешь гуглить где угодно и так быстро, как сам захочешь.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:10 - Блестяще! Великолепно! Супер! 10 верных ответов! Или ты подсматривал в интернете? Если так - тоже неплохо. Значит, расширил свой кругозор. Подключайся к Tele2 (если ты, конечно, еще не абонент этого мобильного оператора), уверены - скорость и покрытие тебя не разочаруют. Будешь гуглить где угодно и так быстро, как сам захочешь.
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