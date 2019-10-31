67 сел и деревень Новосибирской области обеспечены скоростным LTE-интернетом

МТС развивает телеком-инфраструктуру в регионе в рамках инвестиционного соглашения, подписанного с администрацией Новосибирской области в июне 2018 года. С начала года скоростной интернет LTE впервые появился в отдаленных поселках и деревнях, в том числе в 54 малонаселенных пунктах области - там, где проживает менее тысячи человек. Так, в деревнях Калаганово, Пристань-Почта и поселке Пустынка, где впервые появился скоростной LTE-интернет МТС, проживает менее 100 человек в каждой. LTE теперь работает в труднодоступных селах Пайвино, Биаза, деревнях Пристань-Почта, Квашнино, Калаганово, поселках Пустынка и Красномайский. Голосовой связью и скоростным мобильным интернетом теперь обеспечены жители населенных пунктов Верх-Красноярка, Круглоозерное, Новоселье, Савкино, Блюдчанское, Красноселье, Черновка, Букреево Плесо, расположенных в удаленных районах - Баганском, Кочковском, Купинском, Северном, Убинском и Чановском.

Для местных жителей это возможность наравне с горожанами пользоваться мобильными сервисами, например, госуслугами, совершать покупки и платежи онлайн, получать дистанционное образование и медицинские консультации.

- Мобильный интернет в селах и деревнях - единственная возможность выйти во Всемирную сеть, поскольку проводного интернета на этих территориях нет. Связь для жителей отдаленных районов - это не развлечение, а возможность получить полноценное образование по интернету, оплатить коммунальные услуги, в трудную минуту связаться со службами спасения, попросить о помощи и даже проконсультироваться с врачом. Проблема цифрового неравенства для отдаленных и небольших населенных пунктов Новосибирской области по-прежнему актуальна. И МТС успешно ее решает: в некоторых деревнях и селах мобильная связь и интернет впервые появились благодаря нам. Теперь там доступны те же возможности, что и в больших городах, например, онлайн-образование, телемедицина, - прокомментировал директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

В общей сложности более 85% жителей Новосибирской области сегодня могут пользоваться современными цифровыми сервисами МТС: финансовыми продуктами, интернет-телефонией, онлайн-кинотеатрами, телемедициной, электронной коммерцией, облачными продуктами, интернетом вещей. В целом сетью МТС покрыто более 90% населенной территории Новосибирского региона.