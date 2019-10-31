2019-10-31T10:05:19+03:00
Общество

33 территории детства в Новосибирске

В областном центре действует уникальный для Сибири проект: в каждом уголке города для детей ставят игровые и спортивные площадки
Никита СЕЛЬЦОВ
Поделиться:
Депутаты «Единой России» рассказали о реализации партийного проекта «Территория детства».Депутаты «Единой России» рассказали о реализации партийного проекта «Территория детства».Фото: Денис ТАБАКОВ
Изменить размер текста:

«Детям негде играть», «мест для спорта слишком мало» - похожие реплики от горожан - обычное дело. Люди часто сетуют о том, что, мол, современная социалка ослабла, и детворе нечем заняться во дворе.

«Единая Россия» ввязалась в спор с подобными заявлениями. Аргумент в споре партийцы предъявили мощный: поставим в Новосибирске более 60 площадок - игровых и спортивных! Эту идею еще в прошлом году предложили депутаты Совета депутатов города Новосибирска. Андрей Травников (он тогда исполнял обязанности губернатора) поддержал. Правительство внесло нужные строчки в бюджет. А сейчас уже можно взглянуть на результат: в городе один за другим появляются спортивные и игровые уголки.

- Программа уникальна для регионов, которые находятся за Уралом. В Москве, Санкт-Петербурге, Казани делали что-то подобное - формировали программы с другими названиями. А мы запустили свой проект, где особое требование - к стандартам безопасности, - рассказал в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» Игорь Титаренко, депутат Совета депутатов города Новосибирска, член регионального политсовета «Единой России».

Программа называется «Территория детства». Чтобы площадок хватило всем, казна выписала 40 миллионов рублей в 2019 году, столько же будет в 2020-м. За строительством площадок следят и депутаты, и чиновники, и общественники, и (это - самый жесткий и непреклонный вид контроля) сами жители. Конструкции таковы, чтобы точно ни один мальчишка не разбил лоб, ни одна девчушка не расцарапала коленки.

- На каждой площадке уложено резиновое покрытие. Оно позволяет избежать травматизма, - поясняет наш собеседник, который, к слову, и возглавляет проект «Территория детства».

Площадки появляются в разных точках города. Автор идеи - партия «Единая Россия». Стало быть, те дворы и улицы, что лежат на округах других партий, могут остаться без игр и спорта? Гости студии уверяют, что это исключено.

- Несмотря на то, что проект инициирован «Единой Россией», действует он абсолютно на всех округах, независимо от того, какие депутаты на них работают. В этих вопросах мы не смотрим на партийную принадлежность, детям-то это не важно, - объясняет член комиссий по социальной политике и образованию и по бюджету и налоговой политике Совета депутатов города Новосибирска Игорь Атякшев.

Технология такая: жители выбирают, какая именно площадка им нужнее: спортивная или игровая. Депутат принимает пожелания как руководство к действию и «заказывает» строительство. Впрочем, если есть возможность, в очередном дворе появляется и «два в одном»: площадка и для игр, и для спорта. А зимой кое-где возможен бонус: резиновый «пол» допускает заливку водой, и территория превращается в небольшой каток.

- Некоторые организации задерживают, но у них есть объективные причины - поставки оборудования, материалов… Но 18 площадок из 33, запланированных на 2019 год, сданы, - подводит промежуточный итог Игорь Титаренко. - До конца ноября, со слов и подрядчиков, и представителей мэрии, все площадки должны быть сданы. А продолжим уже в следующем году.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как "великие стройки" делают Семью губернатора богатой, а регион - нищим
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 2]
Исламовед Галина Хизриева: «Группы смерти могут контролироваться террористами»
Ведущий специалист в вопросах экстремизма рассказала о новой угрозе, которая не уступает боевикам, а также ответила на вопрос, стоит ли давать шанс на исправление женам террористов и их детям
Как губернатор и его Семья стали Хозяевами региона. Но споткнулись о маленького прокурора
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 1]
Новости 24
Автором Тотального диктанта-2020 станет сибирский писатель Андрей Геласимов
«Слабонервным не смотреть!»: новосибирский кондитер сделала торт-мозг к Хэллоуину
Хотел уехать в Читу: участника перестрелки на Малыгинском рынке поймали в Иркутске
«Пусть ответит за свои слова»: однорукий новосибирский боец бросил вызов Конору Макгрегору
Ограбил ювелирный салон за 10 секунд: новосибирский преступник попал на видео
В Академгородке на перекрестке, где бабушка на джипе сбила школьника, установят светофор
Мошенники обманывают новосибирцев, обещая компенсации за БАДы-фальшивки
Жадность сгубила: сотрудник РЖД попался на взятке в полмиллиона рублей
Чувственно, до мурашек: звезда тверка показала откровенный танец на каблуках
«Поехала в город Обь»: в Новосибирске ищут женщину, пропавшую по дороге на работу