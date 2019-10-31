33 территории детства в Новосибирске

«Детям негде играть», «мест для спорта слишком мало» - похожие реплики от горожан - обычное дело. Люди часто сетуют о том, что, мол, современная социалка ослабла, и детворе нечем заняться во дворе.

«Единая Россия» ввязалась в спор с подобными заявлениями. Аргумент в споре партийцы предъявили мощный: поставим в Новосибирске более 60 площадок - игровых и спортивных! Эту идею еще в прошлом году предложили депутаты Совета депутатов города Новосибирска. Андрей Травников (он тогда исполнял обязанности губернатора) поддержал. Правительство внесло нужные строчки в бюджет. А сейчас уже можно взглянуть на результат: в городе один за другим появляются спортивные и игровые уголки.

- Программа уникальна для регионов, которые находятся за Уралом. В Москве, Санкт-Петербурге, Казани делали что-то подобное - формировали программы с другими названиями. А мы запустили свой проект, где особое требование - к стандартам безопасности, - рассказал в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» Игорь Титаренко, депутат Совета депутатов города Новосибирска, член регионального политсовета «Единой России».

Программа называется «Территория детства». Чтобы площадок хватило всем, казна выписала 40 миллионов рублей в 2019 году, столько же будет в 2020-м. За строительством площадок следят и депутаты, и чиновники, и общественники, и (это - самый жесткий и непреклонный вид контроля) сами жители. Конструкции таковы, чтобы точно ни один мальчишка не разбил лоб, ни одна девчушка не расцарапала коленки.

- На каждой площадке уложено резиновое покрытие. Оно позволяет избежать травматизма, - поясняет наш собеседник, который, к слову, и возглавляет проект «Территория детства».

Площадки появляются в разных точках города. Автор идеи - партия «Единая Россия». Стало быть, те дворы и улицы, что лежат на округах других партий, могут остаться без игр и спорта? Гости студии уверяют, что это исключено.

- Несмотря на то, что проект инициирован «Единой Россией», действует он абсолютно на всех округах, независимо от того, какие депутаты на них работают. В этих вопросах мы не смотрим на партийную принадлежность, детям-то это не важно, - объясняет член комиссий по социальной политике и образованию и по бюджету и налоговой политике Совета депутатов города Новосибирска Игорь Атякшев.

Технология такая: жители выбирают, какая именно площадка им нужнее: спортивная или игровая. Депутат принимает пожелания как руководство к действию и «заказывает» строительство. Впрочем, если есть возможность, в очередном дворе появляется и «два в одном»: площадка и для игр, и для спорта. А зимой кое-где возможен бонус: резиновый «пол» допускает заливку водой, и территория превращается в небольшой каток.

- Некоторые организации задерживают, но у них есть объективные причины - поставки оборудования, материалов… Но 18 площадок из 33, запланированных на 2019 год, сданы, - подводит промежуточный итог Игорь Титаренко. - До конца ноября, со слов и подрядчиков, и представителей мэрии, все площадки должны быть сданы. А продолжим уже в следующем году.