«Хочу попу, как футбольный мяч»: сибирячки, тягающие железо, показали свои мышцы

Эти девушки притягивают к себе взгляды - как мужские, так и женские. Спортсменки и фитоняшки рассказали КП-Новосибирск, что стоит за красивой и подтянутой фигурой, почему им нравится поднимать тяжелое железо, а также о мужской реакции на их формы.

Спорт помог девушке обрести великолепную фигуру.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Анна Вишняк - одна из сильнейших женщин Новосибирска. Она обладает самым высоким спортивным званием по пауэрлифтингу - элита.

В обычной жизни по девушке даже не скажешь, что она профессионально жмет от груди штангу весом килограммов под 160, тогда как сама весит не больше 56. Мужчины на улице оглядываются и пытаются познакомиться: «А вы, наверное, пловчиха?»

Тренажерный зал стал для Анны вторым домом, зато помог ей обрести шикарную, подтянутую фигуру, на которую засматриваются окружающие.

Мужчины на улице принимают Анну за профессиональную пловчиху.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- В 2013 году я пришла в качковый зал, чтобы подтянуть фигуру. Год я занималась только фитнесом, и мне стало скучно. В том же зале тренировались лифтеры - они выступали на соревнованиях. Мне тоже захотелось. Спросила у тренера, можно ли мне тоже. На тот момент девочки не выступали, а сам тренер подготовкой женщин к соревнованиям не занимался. Поэтому я ушла, - вспоминает Анна. - В фитнес-зале стала сама жать-приседать. И там мы встретились с моим тренером Артемом Быховцом - это был июнь 2014 года. Артем предложил мне подготовиться к октябрьским соревнованиям, и на них я выполнила норматив мастера спорта по пауэрлифтингу.

Спустя год девушка стала мастером спорта международного класса, а еще через год добилась самого высокого звания в своем виде спорта - стала элитой. Теперь мечтает победить в соревнованиях в Америке и уже активно готовится к ним.

Вместе с тренером Артемом Быховцом Анна за два года добилась самого высокого звания в пауэрлифтинге.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Конечно, за таким быстрым ростом стоят изнурительные тренировки по четыре раза в неделю, которые длятся от трех до пяти часов.

- Пауэрлифтинг дал мне красивую и подтянутую фигуру. Но самое важное - это эмоции. Выступления на соревнованиях - такой драйв, такой адреналин! Пожалуй, сравнимо с большой скоростью на автомобиле или с прыжком с парашютом, - приводит пример Анна.

Тренажерный зал стал для девушки вторым домом.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Девушка говорит, что мужским вниманием не обделена - накачанная фигура привлекает многих.

- Но за все время, что я тренируюсь, никто не подошел и не сказал, что я девушка-лифтерша. Никто не верит, пока не увидит собственными глазами, - улыбается она.

Успехи Анны: тяга - 181 кг, жим - 160 кг в экипировке, 105 кг - без экипировки, присед - 140 кг.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Анне 34 года. Кроме пауэрлифтинга, она занимается плаванием, летом катается на роликах и велосипеде, а зимой - на коньках. Любит готовить, особенно по ПП-рецептам (ПП - правильное питание), чтобы круглый год есть вкусненькое и держать себя в форме.

Никто не верит, что миниатюрная Люда тягает штангу.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«Что?! Ты, такая маленькая, хрупкая, - и пауэрлифтер? Да быть такого не может!» - не раз слышала в свой адрес 25-летняя Люда Месеча, способная поднять штангу, которая весит в два раза больше, чем она сама.

Спортсменке нравится покорять веса, которые казались неподъемными.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Люда и правда миниатюрная: при росте 1 метр 58 сантиметров девушка весит 49 килограммов. Как и Анна Вишняк, Люда пришла в зал позаниматься фитнесом в 2013 году. Потом попала в секцию по пауэрлифтингу, где прозанималась пару лет, но из-за работы была вынуждена сделать большой перерыв. В этом году вернулась в спорт, теперь тренируется у Анны.

Благодаря пауэрлифтингу девушка стала подтянутее и красивее.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Она зажгла во мне желание заниматься. Я вспомнила эти приятные ощущения, когда тебе покоряются новые веса. Сейчас готовлюсь выступать на турнире «Стальной медведь», - говорит Люда. - Я чувствую себя лучше, увереннее. Каждый раз - что-то новое. Казалось, что этот вес неподъемный, а ты его поднимаешь - и тебе легко. Понимаешь, что можешь больше. Это непередаваемые ощущения! Пауэрлифтинг - такой вид спорта, где задействованы все мышцы: ты можешь не только похудеть, но и приобрести формы там, где надо. Становишься подтянутее и красивее.

Молодому человеку Люды нравится, что у нее округлилось там, где нужно.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Девушка не боится, что со временем при занятиях пауэрлифтингом фигура может стать похожа на мужскую.

- Все должно быть в меру. Я же не стремлюсь в бодибилдеры. И по своему типу фигуры я знаю, что всегда буду миниатюрная, маленькая, - уверена она. - Моему мужчине, конечно, нравится, что там, где нужно, округлилось. И талия появилась - я же поправилась, пока два года не занималась. Сейчас потихоньку сбрасываю. Ем больше мяса и меньше сладкого.

Мария пришла в тренажерку, чтобы накачать попу, как футбольный мяч.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мария Приходько - мастер спорта по пауэрлифтингу «в завязке». Полтора года назад она оставила штангу, чтобы отдохнуть. Но при этом тело сохраняет спортивную форму - первое время можно вообще никаких усилий не прикладывать. Роман со штангой начался у девушки в 2014 году.

- Пришла к тренеру Артему Быховцу и сказала: «Хочу попу, как футбольный мяч». Он в ответ: «Ну, у тебя в принципе все есть, просто надо ее приподнять». Я и спорт - тогда это были понятия несовместимые, - улыбается Мария. - Пауэрлифтинг принес мне знакомства, друзей, понимание своего организма. Не занимаясь спортом, ты не задумываешься, что влияет на твое самочувствие, настроение, вес. Я стала разбираться в физиологии и питании. На самом деле это не так сложно, как все думают. Просто нужно прийти к своему типу питания, с которым тебе комфортно жить. Уже спустя два года ребята из нашей команды стали у меня консультироваться, что есть, как худеть.

Когда прекращаешь заниматься железом, первое время тело сохраняет тонус.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Даже на пике формы девушке удавалось быть женственной.

- Ты сама задаешь себе планку, как хочешь выглядеть в этой форме. Меня поначалу пугало, что талия стала расширяться. Мы очень сильно закачивали мышцы спины и пресса. У меня даже депрессия была по этому поводу. А вообще, когда мы в повседневной одежде, никто и не замечает, что мы спортсменки, - только когда мы уже подходим к железу, - поясняет она. - Мужчины стоят в сторонке и говорят: «Ой, да ладно. Она не поднимет». Именно в этот момент пугаются, потому что мы все-таки поднимаем. На самом деле это привлекает их с точки зрения интереса: как так - такая хрупкая, в платьишке-беретике - какой жим, ты что?

Для женщин пауэрлифтинг - это постоянная борьба с «тараканами» в голове.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мария отмечает, что работа с железом - это не только упражнения, но и психологическая борьба с самой собой. Особенно непросто договориться с собой бывает женщинам.

- Тренер Артем всегда ругался, что с нами, женщинами, гораздо сложнее работать, но, думаю, именно в этом и есть интерес. В нашей голове намного больше мыслей, блоков, «тараканов» и прочего «зоопарка», - рассуждает Мария. - Все это мешает его работе, а нам, спортсменкам, - достигать желанных результатов. И либо ты находишь способ договориться сама с собой, либо идет вечная борьба. Кто-то на тренировке поднимает максимальные веса, а на соревнованиях руки трясутся. Кто-то на адреналине от соревнований поднимает на 40 кило больше, чем мог себе вообразить в спортзале. Это на самом деле поразительно! Все в женской голове, и дедушка Фрейд отдыхает!

Спортсменка обнимает гриф для штанги и ностальгирует.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Девушка вспоминает, как родители гордились ее спортивными успехами, хвастались на каждом углу - она два раза выполняла норматив мастера спорта. Сейчас ей 27 лет. По команде скучает, но пока не собирается возвращаться в спорт, ведь теперь нужно начинать все с нуля.

Чрезмерное мужское внимание давит на фитоняшку Кристину.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кристина Ольховая, фитнес-тренер с аппетитными формами, признается, что стесняется навязчивого внимания со стороны мужчин.

Ей 25 лет, она замужем и воспитывает двухлетнюю дочку Алису. Помогая другим женщинам обрести стройную и подтянутую фигуру, Кристина готовится к выступлению на соревнованиях по фитнес-бикини.

Раньше Кристина танцевала Go-Go в клубе.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Внимания от мужчин очень много. И порой его так много, что оно начинает давить. В какие-то моменты даже стесняешься, - признается Кристина. - Я-то привыкла жить с такой фигурой, а у людей она вызывает резонанс. Бывает, зачастую люди не знают, как себя вести: увидели попу - и просто откровенно пялятся на нее. Я понимаю, что нам привычно видеть телосложение обычного человека. И если мы видим что-то красивое, то хотим на это смотреть, не можем оторваться. Мне, как блогеру, проще показать себя через камеру. В интернете хотя бы не видишь, кто на тебя смотрит, а вживую от такого внимания начинаешь стесняться.

Кристина живет спортом и не видит себя домохозяйкой.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сибирячка с шести лет занимается танцами, поэтому у нее с детства атлетически сложенная фигура. Благодаря танцам она познакомилась со своим тогда еще будущим мужем.

- Мы познакомились в клубе, где я работала танцовщицей Go-Go. Он уже тогда видел, что внимания ко мне слишком много - как мужского, так и женского, - отмечает девушка. - Ревность, конечно, присутствует. Он разделяет мои увлечения, но при этом за семью: хочет видеть рядом с собой женщину и маму, а не бизнесвумен. Но я не могу все время сидеть дома, потому что у меня есть свои цели, я хочу развиваться.

В тренажерном зале мужское население внаглую разглядывает Татьяну (в глаза смотрите!).Фото: Алена МАРТЫНОВА

Татьяна Третьякова, тоже работающая фитнес-тренером, напротив, к чрезмерному мужскому вниманию относится спокойно.

- Конечно, мужчины обращают внимание, особенно на наш, как говорится, «центр Вселенной» - ягодичную мышцу. Я считаю, что 95% мужчин нравятся округлые ягодицы, красивая спинка, подкачанные (но не перекачанные) ноги. В общем, чтобы все мышцы были в тонусе. Да всем это нравится, - констатирует Татьяна. - В тренажерке мужчины, конечно, внаглую смотрят. Но я спокойно к этому отношусь - пусть смотрят, мне не жалко.

Женщины готовы упорно потеть на тренировках, лишь бы «центр Вселенной» был космической формы.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«Центр Вселенной» приятной, округлой формы, по словам фитнес-тренера Третьяковой, можно накачать за несколько месяцев. Но при этом нужно регулярно ходить на тренировки, соблюдать режим питания и сна.

- Я люблю железо. Во-первых, это очень хорошая психоэмоциональная разгрузка. Грустно, плохо, депрессия - ты идешь в тренажерный зал, и сразу весь негатив уходит. Во-вторых, конечно же, это тонус тела и здоровье, - убеждает сибирячка.

У Татьяны насыщенная жизнь - она любит спортивные авантюры.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кроме фитнеса, 33-летняя Татьяна занимается бегом, моржеванием, плаванием, триатлоном, кроссфитом. Два раза в неделю пробегает 10 - 20 километров по Дендропарку. Любит спортивные авантюры - например, летом прошла за сутки 108 километров пешком по Новосибирской области в кросс-походе «Дикая сотка». В следующем году собирается сделать это снова.

Вдобавок ко всему в скором времени планирует открыть свой бизнес - выпускать линию спортивной одежды, которая пока на стадии разработки.

Чтобы все успевать, девушка спит по четыре - пять часов в сутки.Фото: Алена МАРТЫНОВА

При всей этой активности она одна воспитывает девятилетнего сына Данила, но все успевает.

- Сын самостоятельный: он сам ходит в школу, в бассейн, в художку. Я его не вожу за ручку, - делится Татьяна. - Как все успеваю? Каждый день встаю в 5.40, сплю по четыре - пять часов. Мне хватает. Просто у меня такая работа, которая приносит удовольствие. Хоть я и устаю на работе, но это приятная усталость.