Павильоны уберут без суда

Состоялась 38-я сессия Совета депутатов города Новосибирска. Народные избранники внесли изменения в Положение о нестационарных объектах на территории города Новосибирска. Теперь нелегально установленные киоски и торговые павильоны будут демонтировать без решения суда.

Председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов отметил, что нестационарные торговые объекты - доходный источник городского бюджета, а потому в этой сфере должен быть порядок.

- Нестационарная торговая сеть - это работодатель. Именно поэтому борьба с самовольно размещенными нестационарными торговыми объектами и лжепредпринимателями - это один из приоритетов в деятельности мэрии и Совета депутатов города Новосибирска. Мы столкнулись с тем, что затянутая процедура согласования демонтажа позволяет предпринимателям вновь и вновь устанавливать эти объекты, используя несовершенство некоторых норм законодательства. Мы упрощаем процедуру демонтажа. Теперь мы сможем демонтировать такие объекты хоть каждый день. Если раньше владелец мог передвинуть киоск на пару метров или заменить его на объект с другими характеристиками, тем самым сделав демонтаж невозможным, то теперь эти уловки не сработают. Решение будет приниматься по территории, а значит, с нее будут убраны не только сам торговый объект, но и всевозможные ограждения, заборчики, которые возводят хозяева несанкционированных точек.

Игорь Салов.

Также решение содержит ряд норм по компенсационным местам для добросовестных предпринимателей, у которых земельный участок изымается для муниципальных нужд. Это может быть расширение дорожного полотна, строительство капитальных сооружений, изъятие под озеленение и оздоровление и так далее. Такие предприниматели могут за один день потерять и место, и бизнес. Правда, компенсационное место бизнесмен может получить на окраине города - там, где идет комплексная застройка и как раз таки не хватает такого вида торговли, и это несмотря на то, что ранее его павильон стоял в центре.

Городские власти заранее резервируют места для размещения нестационарных торговых объектов на территориях комплексной застройки. А еще предприниматель сможет сам предлагать новое место для размещения объекта, и, если оно соответствует нормам и требованиям, бизнесмену его предоставят.

Владельцы мобильных торговых объектов (это все объекты на колесах: трейлеры, квасные бочки, прицепы и так далее) в соответствии с Земельным кодексом должны будут платить за место. Как отметил Игорь Салов, любая муниципальная земля может использоваться только на платной основе. Также депутат отметил, что для предпринимателя плата будет незначительной, а вот бюджет города, наоборот, серьезно пополнится: по предварительным расчетам, как минимум на 12 миллионов рублей. Но из-за большого интереса к этому виду торговли в ближайшие три года предполагается увеличить сумму в 3 - 4 раза.