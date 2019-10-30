С заботой о женском здоровье

Акция состоялась 26 октября на базе отделения реабилитации инвалидов «Импульс». Подобные мероприятия, организуемые Андреем Аникиным и Николаем Тяминым для жителей двух округов, стали уже традиционными в Ленинском районе. Но все чаще в них участвуют жители других районов города: горожане узнают о проведении акции через знакомых, родственников или сослуживцев, проживающих на территории двух округов.

- Сегодня к нам приезжали женщины из Кировского и Октябрьского районов, конечно же, их приняли. А как иначе? Мы не делим людей на наших и не наших - оказываем помощь всем, кто в ней нуждается, - говорит депутат Николай Тямин.

- Мы пригласили женщин, проживающих в Станиславском, Тихвинском, Юго-Западном и Западном жилмассивах. Безусловно, каждый из нас должен заботиться о своем здоровье, но представительницам прекрасного пола в этом плане сложнее: работа, быт и забота о детях занимают основное время женщины - на себя его совсем не остается. И мы помогаем сибирячкам решить этот вопрос. Для удобства все организуемые нами медицинские акции проводятся в субботние дни, и естественно, мы стараемся, чтобы все проходило максимально быстро по времени и без очередей, - добавил депутат Андрей Аникин.

Акция «Розовая ленточка» направлена прежде всего на профилактику и раннее выявление рака молочной железы, но нередки случаи, когда непосредственно во время акции выявляются онкологические заболевания кожи. Со слов врачей, рак в последнее время активно «молодеет», проблема все чаще обнаруживается у молодых девушек до и чуть старше 30 лет. Этот факт особенно беспокоит и настораживает, ведь в молодом возрасте женщинам вообще не до врачей. А болезнь коварна: на начальном этапе она почти бессимптомна, а на поздних стадиях лечить ее гораздо сложнее.

- Для проведении нашей акции мы приглашаем опытных врачей-онкологов, профессионалов в своем деле. Практически все доктора - оперирующие хирурги. Если у врача возникает подозрение на новообразование, он направляет женщину на дообследование, советует, куда нужно обратиться, или сам предлагает вести пациентку до выздоровления, - продолжает Николай Андреевич.

- Знаете, женщин нужно немного подгонять и напоминать, что необходимо заботиться о своем здоровье: практически у всех есть семья, дети, которым нужна здоровая мама. Так что беречь себя нужно прежде всего именно для своей семьи, - убежден депутат Андрей Аникин.

26 октября в медицинской акции приняли участие более 200 женщин разных возрастов. Не может не радовать факт, что в последнее время обследование проходят и молодые женщины. Сейчас стало популярным внимательно относиться к своему здоровью, следить за ним. Нередки случаи, когда на обследование приходит мама вместе со своими дочерями, беспокоясь об их здоровье, и порой не зря... Очередей к докторам практически не было - каждая женщина провела в отделении реабилитации максимум 15 минут. Врачи подробно объясняли женщинам, как проводить самообследование груди, на что обращать внимание в первую очередь, куда обращаться за помощью, если возникнут какие-то подозрения или что-то начнет беспокоить. По результатам акции у каждой пятой женщины обнаружены в груди новообразования, но это не обязательно онкология. Естественно, необходимо еще дообследоваться, чтобы исключить опасный недуг, ведь любую болезнь проще и легче предотвратить, нежели лечить.

- Я из Кировского района. Меня здесь считают уже своей: я приезжаю сюда участвовать в акции не первый раз. В прошлом году я случайно узнала о мероприятии - приехала с подругой провериться. Врач обнаружила образование, но, к счастью, оно оказалось доброкачественным. Теперь я регулярно посещаю такие акции с целью профилактики, - поделилась своей историей с КП - Новосибирск одна из посетительниц.

- Каждому бы району таких депутатов, как у нас! Они заботятся о жителях так, как мы сами о себе не заботимся, - улыбаются женщины. Все они с восторгом отзываются об акции «Розовая ленточка» - говорят, что «находятся под крылом двух заботливых мужчин».