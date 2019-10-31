Каникулы без гаджетов: где провести время с семьей весело и полезно этой осенью

Каждый родитель рано или поздно сталкивается с проблемой зависимости ребенка от гаджетов. Но даже самый навороченный телефон или приставка не смогут заменить счастливые воспоминания детства. Психологи советуют найти захватывающее место для семейного отдыха, желательно с пользой для ума. Таким местом может стать познавательно-развлекательный центр.

В “Парке чудес Галилео” и взрослый, и ребенок смогут оторваться от привычной действительности и погрузиться в увлекательный мир научных чудес и удивительных открытий. Здесь гаджет понадобится только для эффектных фото.

Больше 70-ти экспонатов в IQ-зале объяснят основные физические законы в увлекательной форме. Узнать скорость своей реакции, сыграть по невидимым струнам, потерять свое отражение в зеркале и даже пройтись по потолку…

В “Парке чудес Галилео” возможно все!

После встречи с чудесами в IQ-зале, вы можете попробовать создать их под чутким наблюдением “профессора” в “Лаборатории чудес”. Искупаться в ледяном облаке, запечатлеть рождение настольного вулкана и даже зажечь лампу прикосновением - здесь даже самые неутомимые почемучки смогут найти ответы на свои вопросы.

Пробудить тягу к науке, узнать интересные факты об окружающем мире и весело провести время можно по адресу:

ул. Добролюбова, 16а, 3 этаж

+7 (383) 312-05-09

galileopark.ru

График работы:

• «Парк чудес Галилео»: ежедневно с 10:00 до 20:00;

• касса «Парка чудес Галилео»: ежедневно до 19:00.

• Возрастное ограничение: 6+

Чтобы получить скидку на посещение "Парка чудес Галилео" установите приложение "UDS" (либо просто сканируйте QR-код) и введите промокод "kjvb9154".

Стоимость билета:

Будни:

350 рублей (дети, студенты, пенсионеры), 450 рублей (взрослые);

Выходные, праздники:

400 рублей (дети, студенты, пенсионеры), 500 рублей (взрослые).

Реклама