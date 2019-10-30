«Сибирские Мальдивы» проверили на радиацию

Долгое время экологическую безопасность хранилища золошлаков ТЭЦ эксперты и обыватели ставили под сомнение. В активную фазу споры перешли после того, как ресурсоснабжающая организация - Сибирская генерирующая компания (СГК) - сменила каменный уголь на бурый на ТЭЦ-5. Прошло уже больше года, но сомнения до сих пор витают в воздухе: ученые поставили под сомнение экологичность нового вида топлива.

Фото: Константин СТРЕМОУСОВ.

На «Мальдивах» безопасно?

По многочисленным обращениям экологов и общественников на золоотвале, сегодня уже больше известном как «сибирские Мальдивы», провели ряд замеров, в том числе уровня радиационного фона. Исследование было инициировано рабочей группой по вопросам экологии и природоохранной деятельности во главе с депутатом Совета депутатов города Новосибирска Игорем Кудиным. Мероприятие было абсолютно открытым для общественников и журналистов. Несмотря на ветер и дождь со снегом, многие пожелали лично убедиться в том, насколько безопасен золоотвал. Радиационный фон замерили в пяти контрольных точках хранилища ТЭЦ-5. Общественники и журналисты не упускали из виду эксперта лаборатории: следовали за ним по пятам и внимательно следили за показателями на специальном приборе.

- Радиационный контроль осуществляла аккредитованная лаборатория Центра гигиены эпидемиологии Новосибирской области, это структурное подразделение Роспотребнадзора. Безопасным для человека считается порог в 0,3 микрозиверта в час. Результаты замеров оказались в пределах 0,11 микрозиверта в час, что ниже средних показателей по Новосибирску почти в два раза, - отметила заместитель начальника управления по охране окружающей среды Новосибирского филиала СГК Надежда Звездина.

Фото: Константин СТРЕМОУСОВ.

По словам одного из инициаторов замеров, руководителя общественной экологической организации «Белая сирень» Игоря Гавриленко, эти измерения подвели черту под спорами об опасности бурого угля, который использует ТЭЦ-5. Ранее были проведены сравнительные замеры содержания вредных веществ при сжигании бурого и каменного угля. Они показали, что бурый уголь практически по всем параметрам безопаснее.

- Мы полностью удовлетворены проведенными исследованиями. Сегодня завершена комплексная проверка, которая показала, что на золоотвале безопасно по всем параметрам. Изначально, когда предприятие переходило с каменного на бурый уголь, были сомнения. Тогда многие эксперты утверждали, что бурый уголь больше «фонит»: радиационный фон может превышать показатели. Исследования показали, что все в порядке, - подчеркнул Игорь Гавриленко.

Фото: Константин СТРЕМОУСОВ.

Золошлак будут реализовывать

Как отметил начальник управления производства и реализации вторичных материалов Новосибирского филиала СГК Петр Саньков, теперь снят один из ключевых вопросов: возможно ли дальнейшее применение золошлаковых отходов?

- СГК на всех своих угольных станциях во всех городах присутствия проводит государственную экологическую экспертизу золошлакового материала. Мы заменяем понятие «отходы» на понятие «материалы, которые можно использовать в народном хозяйстве». В сентябре завершилась государственная экологическая экспертиза по золошлаку ТЭЦ-5. Росприроднадзор по сути подтвердил экологическую безопасность этих материалов и возможность их дальнейшего применения. Сегодня успешно реализуются проекты в Новокузнецке, Минусинске, Красноярске с частными потребителями, муниципалитетами, где золошлаковые материалы используются для рекультивации. Один из ключевых проектов сейчас реализуется в Новокузнецке, где мы рекультивируем бывшую шахту, это шестилетний проект. Мы реализуем около 1,5 миллиона кубических метров золошлаковых материалов. Что значит - рекультивация? Говоря простым языком, яма заполняется золошлаком, далее укладывается плодородный слой, высаживаются деревья. Подобные участки в дальнейшем можно использовать, например, под застройку, - объяснил Петр Саньков. - Мы не планируем строить новое хранилище - будем контактировать с бизнесом, муниципалитетами, чтобы этот материал был применен по максимуму. Экономически потребителю это крайне выгодно, ведь стоимость тонны золошлака составляет всего 1 рубль.

По словам сотрудников СГК, на территории ТЭЦ-5 хранится около 5 миллионов тонн золошлаковых отходов.