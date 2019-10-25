Сибирякам «50+» предлагают круто изменить жизнь

Героиня фильма «Москва слезам не верит» говорила, что в 40 лет жизнь только начинается. Сегодня новую жизнь можно начать и в 50, и в 55, и в 60. Во многих новосибирских колледжах для людей старшего возраста действуют программы профессиональной «перезагрузки» по международным стандартам WorldSkills. Все профессии – востребованы на рынке труда, а само обучение – бесплатное.

В строительно-монтажном колледже научат укладывать пол и кафель.

- Укладчики половых покрытий – в Новосибирске нужны, - рассказывает руководитель многофункционального международного центра прикладных квалификаций Татьяна Самусенко. - Мы обучаем всех. Главное – желание. Знания, полученные в теории, наши преподаватели учат тут же применить на практике. Для этого оборудованы лаборатории.

Многие профессии со временем изменились до неузнаваемости. Например, теперь работа инженера не мыслима без компьютерных технологий. На базе авиационного колледжа набор открыт по двум направлениям: «Инженерный дизайн CAD» и «Изготовление прототипов». Компетенция в той или иной мере присутствует в огромном числе отраслей промышленности.

Среди востребованных и такие профессии, как повар, кондитер и пекарь. Им обучают в Колледже пищевой промышленности и переработки. Сибиряки в возрасте не отстают от молодежи: идут учиться, чтобы потом открыть свое дело, например кондитерскую.

- Потребность у людей есть, - говорит руководитель ресурсного центра колледжа пищевой промышленности и переработки Марина Медведева. - Мы не только учим тонкостям приготовления блюд. В курсе есть раздел «Бизнес-планирование». Там мы подробно рассказываем, как открыть свое дело. Наши ученики, которым больше пятидесяти, выходят из колледжа, окончив обучение, и открывают бизнес. Один из «студентов» пришел с конкретной целью: хотел открыть общепит в месте, где сибиряки охотятся и ловят рыбу. Еще одна работает в одном из северных регионов. У нас она училась на пекаря. После – открыла пекарню. Говорит, ее хлеб и булочки пользуются в местах вечной мерзлоты особой популярностью,

Организаторы программы WorldSkills Russia 50+ сделали все, чтобы люди не просто получили очередную «корочку» о переобучении, а имели возможность реального трудоустройства или могли продолжить свою работу без страха потерять её. Кстати, помимо свидетельства, получат скиллс-паспорт - сертификат международного образца, уже оценённый российскими работодателями.

К СВЕДЕНИЮ

Желающие пройти переобучение нужно зарегистрироваться на сайте 50plus.worldskills.ru. На сайте представлены 122 компетенции. В 2019 году освоить новую специальность могут женщины 1964 -1968 годов рождения, мужчины 1959-1963 и те, у кого есть право на досрочную пенсию (за пять лет до выхода).

Программа переобучения проходит практически во всех регионах России. Она разработана WorldSkills Russia по заказу Министерством труда.

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».

Куда пойти учиться

Строительно-монтажный колледж

Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки

Компетенция «Хлебопечение»

Тел.: 8 (383) 351–74–23.

Новосибирский строительно-монтажный колледж

Компетенция «Укладка напольных покрытий»

Тел.: 8 (383) 278-33-19.

Авиационно-технический колледж

Компетенция «Инженерный дизайн CAD» и «Изготовление прототипов»

Тел.: 8 (383) 236-22-40.