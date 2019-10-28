День народного единства 4 ноября 2019 года в Новосибирске: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

День народного единства 4 ноября 2019 года в Новосибирске будут праздновать с размахом: найдется место и традиционным концертам, и молебнам, и флешмобам. Так что читайте наш материал и выбирайте себе мероприятии по душе.

Главная праздничная площадка будет у ГПНТБ.Фото: Андрей КОПАЛОВ

КОНЦЕРТ, МОЛЕБЕН И ФЛЕШМОБ

4 ноября главной праздничной площадкой станет площадь имени Пименова (перед ГПНТБ). Поскольку на эту дату приходится еще и православный праздник - день празднования Казанской иконы Божией Матери – то все гости площадки поучаствуют в молебне. Вот какие еще мероприятия запланированы:

11.00 - начало работы тематических интерактивных площадок «Аллея национальных культур»

11.30 - открытие концертной программы на главной сцене

12.00 - праздничный молебен перед Казанской иконой Божией Матери - символ объединения представителей разных национальностей, сословий, вероисповеданий

12.30 - концертная программа с участием:

Но это еще не все: на площадке запланированы несколько флешмобов. Так что праздник будет очень ярким!

В Шерегеше можно отлично провести праздник.Фото: Кирилл ЧАЩИН

ЕДЕМ В ШЕРЕГЕШ

А если вы не хотите проводить праздники в городе, тио вот вам хороший вариант – отправиться на туристическом автобусе в Шерегеш!

Выезд в Шерегеш из Новосибирска будет 1 ноября: в 19.45 будет посадка у гостиницы «Золотая Долина» (ул. Ильича, 10 ( Академгородок), а в 21.00 у ст. метро «Березовая Роща».

Если вы хотите отдохнуть вдвоем вместе со своей половинкой, то идельно вам подойдет предложение «Романтик». В стоимость путевки входит: 2 билета на проезд на комфортабельном автобусе Новосибирск –Шерегеш – Новосибирск, три дня проживания в гостинице в 2-местном номере, романтический завтрак на 2 персоны и бесплатный вход на две вечеринки в клуб. Цена вместе с проездом и проживанием на пару – 7900 руб. Заказать билеты и узнать всю необходимую информацию можно по тел. 8-923-227-99-88, (383) 227-99-88,

Патриотичный спектакль покажут в музкомедии. Фото: предоставлено музыкальным театром.

… ИЛИ ИДЕМ В ТЕАТР

Многие помнят фильм «А зори здесь тихие» - о пяти девушках-добровольцах, которые ценой собственной жизни остановили отряд фашистских диверсантов. Сняли картину еще в 1972 году, но его любит вся страна. И у сибиряков в праздник будет возможность вновь повстречаться с любимыми героями, но уже на театральной сцене.

Сама история начинается с того, что в прифронтовой полосе группа девушек-зенитчиц вынуждена вступить в неравный бой с вражескими десантниками. Эти девчонки мечтали о большой любви, нежности, семейном тепле — но на их долю выпала жестокая война, и они до конца выполнили свой воинский долг…

Спектакль «А зори здесь тихие» (12+)

Новосибирский музыкальный театр,

ост. «Стадион «Спартак»,

ул. Каменская, 43, тел.: (383) 224-54-59, 224-64-81.

4 ноября, начало в 18.00.

Цена билетов: от 550 до 650 руб.

На этом шоу хорошее настроение вам обеспечено. Фото: предоставлено организаторами.

«ДАМСКИЕ УГОДНИКИ» ПОКАЖУТ СТРИПТИЗ

А если вам хочется завершить праздничный вечер в веселой компании, то танцевальное шоу «Дамские угодники» точно вам подойдет! Это настоящий театр, созданный мужчинами: 17 профессиональных танцоров и актеров, которых объединяет любовь к танцу и стремление создавать женщине праздник. Визитная карточка коллектива - 100%-но авторские спектакли (от режиссуры до костюмов), соединившие эротический танец, хореографию и театральное искусство в завораживающей постановке.

«Дамские угодники» (18+)

Дом ученых СО РАН,

Ост. «Дом ученых»

Морской проспект, 23, тел. (383) 330-12-08, 330-17-80.

4 ноября, начало в 18.00.

Цена билетов: от 800 до 2500 руб.