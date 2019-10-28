Однопартийцы «задвинули» депутата Гришунина

23 октября прошла конференция, на которой единороссы Новосибирского района выбирали нового секретаря организации вместо Олега Подоймы, сложившего полномочия. Гришунин представлялся как «согласованный» кандидат. В своих выступлениях он делал акценты на том, что утвержден во всех инстанциях и видит будущее своей работы в крепком взаимодействии с исполнительной властью. Оказалось, что не хватило согласования с рядовыми однопартийцами. Делегаты конференции выбрали секретарем другого кандидата - Сергея Зубкова, возглавляющего фракцию ЕР в Совете депутатов Новосибирского района. За Зубкова проголосовали 47 участников, за Гришунина - лишь 23.

Представители регионального руководства единороссов поздравили победителя, будто и не сильно удивившись исходу конференции. А для аналитиков проигрыш Гришунина стал весомым поводом порассуждать о том, что происходит в крупнейшей партии. Особенно если учитывать, что в 2020 году предстоят большие выборы - и в Законодательное собрание Новосибирской области, и в Совет депутатов города Новосибирска, и в Новосибирский райсовет.

Гришунин возглавляет комитет по соцполитике Заксобрания. Его политического ресурса должно было хватить, чтоб обеспечить нужный результат на районной конференции. Но против него, по мнению источников в партии и областном правительстве, сработало несколько факторов, главные из которых кроются в биографии политика.

В начале нулевых Гришунин командовал спецназом Западно-Сибирского управления по борьбе с организованной преступностью. С 2005 года он является депутатом - сначала областного Совета депутатов, а теперь Законодательного собрания. Как так случилось, что профессиональный боец правоохранительных структур переквалифицировался в законодатели? Середина нулевых ознаменовалась в России первой волной охоты на «оборотней в погонах». В то время многие силовики вынужденно уходили со службы - кто в бизнес, кто в госорганы. Гришунин ушел на пенсию на волне реформирования РУБОП.

Позже его фамилия часто звучала в связи с самым громким уголовным процессом нового века в Новосибирской области - судом над отцом и сыном Солодкиными, обвиненными в участии в организованном преступном сообществе Александра Трунова, в просторечье называемом «бандой киллеров».

Взаимодействие ОПС с офицерами РУБОП, о котором много говорили в суде и писали в репортажах с судебных слушаний, многих смутило в Новосибирске. В показаниях свидетелей неоднократно звучала фамилия Гришунина - как партнера и друга Солодкиных. Обвинений бывшему командиру СОБРа не предъявлялось. Не отразилось это и на политической карьере отставного офицера. После того как суд признал Солодкиных виновными, Гришунин смог переизбраться на новый срок.

Однако предстоящие выборы для «ЕР» будут гораздо сложнее из-за падения рейтинга партии. Логично, что единороссы стали избавляться от неоднозначных фигур с сомнительными страницами в прошлом. Также под большим вопросом переизбрание депутатов, отработавших более двух сроков. Люди устали от одних и тех же лиц. Поэтому желание Гришунина и его коллег идти на выборы в четвертый раз рассматривают в партии как критический фактор.

Вдобавок Гришунин оказался в центре скандала вокруг ННИИТО имени Л. Я. Цивьяна. Бывшее руководство знаменитой клиники попало под уголовное преследование за масштабные хищения. Коммерческую деятельность бывший директор ННИИТО Михаил Садовой и его подельники вели через частную организацию АНО «Клиника НИИТО». Когда по факту деятельности Садового было возбуждено дело, он ввел Гришунина в состав учредителей этой организации. Для депутата новое поле деятельности оказалось настолько выгодным, что он даже отказался от оклада председателя комитета в Заксобрании Новосибирской области. Но теперь руководство ННИИТО настаивает на уходе Гришунина, поясняя это желанием государства вернуть контроль над финансами клиники. Депутат уходить отказывается.

Скорее всего, вопрос будет решаться в суде. Логично выглядит, что единороссы Новосибирского района не захотели, чтобы скандальный процесс связывали с партийной организацией. И точка в истории не поставлена. Тенденция подсказывает, что Гришунину вряд ли стоит рассчитывать на поддержку однопартийцев в выдвижении на новый срок.