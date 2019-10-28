Школьные каникулы - повод повторить правила электробезопасности с детьми

Зачастую в дни каникул дети остаются дома одни или гуляют на улице без присмотра взрослых. В этот период взрослым самое время ответственно отнестись к вопросам безопасности детского досуга, в том числе напомнить элементарные правила электробезопасности.

Категорически запрещается:

• проникать в трансформаторные подстанции, открывать дверцы электрических устройств;

• влезать на опоры и играть под линиями электропередачи;

• делать селфи, снимать видео на территории электроустановок и вблизи ЛЭП;

• бросать что-либо на провода, запускать воздушного змея;

• приближаться к оборванному проводу линии электропередачи, свисающему или лежащему на земле, на расстояние ближе 8 метров;

• пользоваться электроприборами без разрешения взрослых.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Для предупреждения людей об опасности поражения электрическим током на наружных частях электроустановок и ограждениях вывешиваются знаки «Осторожно! Электрическое напряжение» (треугольник с черной каймой, на желтом фоне которого нанесена черная стрела-молния), таблички «Не влезай! Убьет», «Стой! Напряжение» и другие. Обязательная задача взрослых - показать детям эти знаки и объяснить их значение.

Со своей стороны энергетики каждый учебный год ведут активную профилактическую работу среди подрастающего поколения. Сотрудники АО «РЭС» на тематических уроках и классных часах рассказывают об опасности электрического тока, демонстрируют предупреждающие знаки и таблички по электробезопасности, разъясняют правила обращения с электричеством в быту и напоминают о недопустимости игр вблизи любых электроустановок.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

И все же в преддверии школьных каникул и праздничных дней АО «РЭС» в очередной раз обращает внимание на необходимость соблюдать правила электробезопасности не только детям, но и взрослым. Если вы стали очевидцем нарушения правил электробезопасности - не оставайтесь безучастными! Заметив детей, играющих на территории электроустановок, не проходите мимо и примите меры по их выводу из опасной зоны.

При обнаружении оборванных, провисших или касающихся элементов опор проводов, открытых электрощитовых, трансформаторных подстанций, стоит немедленно сообщить по телефону, указанному на ближайшей к месту повреждения подстанции, либо по телефону 051 единой диспетчерской службы в Новосибирске.