2019-10-25T11:39:37+03:00
Общество

Кадры решают все

ЭПМ - Новосибирский электродный завод принял участие в Ярмарке вакансий, проводившейся на площадке НГТУ
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Ярмарка - одно из мероприятий долгосрочной программы подготовки кадров, которую реализует ЭПМ-НовЭЗ. Предприятие готовит будущих специалистов буквально со школьной скамьи.

Студенты старших курсов ведущего технического университета региона проявили активный интерес к стенду НовЭЗа. Им предлагалось заполнить анкеты для прохождения будущей производственной практики. По итогам анкетирования будут отобраны лучшие претенденты, которые получат уникальную возможность подкрепить теоретическую базу практическими навыками.

- Тесная связь с производством позволяет студентам выпускных курсов сократить период адаптации на ЭПМ-НовЭЗ, - отметил декан механико-технологического факультета НГТУ Василий Янпольский. - Благодаря такому сотрудничеству студенты получают возможность опробовать свои силы в инженерной деятельности по выбранному профилю во время обучения и познакомиться с технологиями, процессом организации и управления предприятия.

Василий Янпольский подчеркнул, что сотрудничество между НГТУ и ЭПМ-НовЭЗ заключается не только в образовательной, но и в научной деятельности. Именно это сочетание мотивирует студентов получать знания благодаря выполнению научных проектов, которые одновременно интегрируются в реальное производство.

Профессиональной подготовке молодых специалистов для ЭПМ-НовЭЗ уделяется особое внимание. На заводе действует программа подготовки кадров «Школа - суз - вуз - предприятие», которая уже дает результаты: штат сотрудников завода пополняется молодыми специалистами.

- Программа привлечения молодых специалистов на завод является комплексной и долгосрочной, - сообщила директор по персоналу ЭПМ-НовЭЗ Елена Берилло. - Мы прививаем детям школьного возраста интерес к техническим специальностям, после помогаем им получить среднее специальное и высшее профессиональное образование, чтобы затем принять на работу в качестве квалифицированных специалистов.

По словам Елены Берилло, с 2020 года на кафедре химии и химической технологии механико-технологического факультета НГТУ впервые начнется подготовка узких специалистов для электродной промышленности. На ЭПМ-НовЭЗ особенно востребованы инженеры-конструкторы, программисты, электромонтеры, фрезеровщики, токари.

На профориентацию школьников направлены проекты «Сделай шаг», «Билет в будущее», «Школа инженерного мышления». Старшеклассники знакомятся с производством и готовят собственные научные работы, связанные с углеграфитовой отраслью.

В дальнейшем участники профориентационных проектов НовЭЗа получают высшее техническое образование за счет предприятия. В текущем учебном году в университетах Новосибирска и Кемерова за счет завода обучаются более 20 человек.

Специалисты рабочих профессий проходят подготовку в профтехучилищах региона. С октября по декабрь производственную практику на ЭПМ-НовЭЗ пройдут семь учащихся Линевского центра профессионального обучения и Бердского политехнического колледжа.

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