Тест: Хорошо ли вы разбираетесь в мобильном интернете?
Проверим с помощью «Джокера», Эвереста и «Доты»
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Операторы мобильной связи творят чудеса. Вставляешь в смартфон крошечный чип сим-карты - и весь цифровой мир у твоих ног. Этот тест, который мы придумали совместно с Tele2, позволит понять, насколько ты ориентируешься в современном фантастическом мире. Отвечать просто: «правда» или «неправда». Эй, да не спеши искать подсказки в Сети. Отвечай самостоятельно!
1В очередной серии «Черного зеркала» мобильному интернету приходит конец. Власти мировых держав запрещают его использование.
Правильный ответ:Неправда. До такого ужаса не додумался еще ни один режиссер. Ну согласись: этот сюжет был бы пострашнее, чем восстание зомби и вселенская власть «Скайнета».
2Мобильный интернет можно поймать даже на Эвересте - самой высокой горе мира.
Правильный ответ:Правда. Если решишь заниматься альпинизмом - сможешь прямо с вершины горы запилить селфи или сделать трансляцию для своих друзей в «Инстаграме». Кстати, некоторые базовые станции на Эвересте работают на энергии солнца. А то пришлось бы с земли провода тянуть…
3Чтобы продемонстрировать возможности 5G, компания Tele2 провела турнир по «Доте».
Правильный ответ:Неправда. Это было бы слишком просто. Реальный эксперимент - круче! В центре Москвы оператор Tele2 устроил игру в виртуальный пинг-понг. В качестве ракеток использовались смартфоны, а вот мяч, стол и сетка возникли в дополненной реальности. Согласитесь, это невероятно! И да, Tele2 - первый оператор, приступивший к тестам 5G, доступным всем желающим.
4В японском городе Окаяма находится единственный в мире завод по производству базовых станций 4G.
Правильный ответ:Неправда. Технологии будущего - гораздо ближе, чем японские острова. Еще восемь лет назад производство было запущено в Томске. Впервые в России.
5Мобильный интернет Tele2 доступен 2,6 миллиона жителей Новосибирской области.
Правильный ответ:Правда. И это - 93% жителей региона! Если все население Монако увеличить в 70 раз и расселить на территории области, им всем хватило бы покрытия 4G. Даже медведи в сибирской тайге могли бы выходить в Сеть, но они не знают о такой уникальной возможности.
6Появление мобильного интернета предсказывали писатели-фантасты.
Правильный ответ:Правда. «Металлическая пластинка у нее в руках начинает светиться. Слабый голубой свет переходит в багровый, и вот она уже видит лицо сына, который живет на другой стороне земного шара, и сын видит ее». Это слова из романа «Машина останавливается». Книгу еще в 1909 году написал англичанин Эдвард Форстер. Согласитесь, очень похоже на современную видеосвязь.
7В этом году эксперты провели гонку операторов, проверяя, чей мобильный интернет быстрее.
Правильный ответ:Правда. Исследование проводило госпредприятие «Главный радиочастотный центр». Золото досталось оператору Tele2, который показал среднюю скорость передачи данных почти 11 Мбит/с. Такой мощности достаточно, чтобы онлайн смотреть на планшетнике фильм с очень высоким разрешением. Ах да, еще у Tele2 оказалось меньше всего сбоев при передаче данных.
8Мобильный интернет компании Tele2 позволяет скачать фильм «Джокер» за пару минут.
Правильный ответ:Правда. И это даже не на скоростях 5G, той самой технологии, которую так активно развивает оператор. При идеальных условиях скорость 4G в Новосибирске достигает 100 Мбит/с. Это раз в пять больше, чем нужно для быстрого скачивания «Джокера». Конечно, крутые фильмы лучше смотреть на большом экране. Но если понадобится - телефон в твоих руках.
9Жители райцентра Довольное в Новосибирской области создали петицию, в которой пожаловались на недоступность в их местности мобильного интернета.
Правильный ответ:Неправда. Есть у них мобильный интернет! По крайней мере, от Tele2 - точно. Жители в соцсети выходят, трансляции делают, фильмы качают, музыку слушают. Мы уверены, в Довольном люди довольны мобильным интернетом.
10Новосибирский метрополитен имеет такие технические особенности, которые не позволяют пассажирам принимать высокоскоростной интернет.
Правильный ответ:Неправда. И компания Tele2 намерена это доказать. Оператор планирует запустить скоростной мобильный интернет на станциях новосибирской подземки в ближайшее время. Это значит, что ни один новый ролик ваших любимых YouTube-блогеров не будет пропущен. От скоростного мобильного интернета теперь не спрятаться даже под землей!
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:0.У тебя - ни одного верного ответа. И это круто! Потому что теперь ты знаешь 10 новых фактов. Козырни этой информацией перед друзьями. Или скинь им ссылку на тест. Ну и подключайся к Tele2 (если ты, конечно, еще не абонент этого мобильного оператора), уверены - скорость и покрытие тебя не разочаруют. Будешь гуглить где угодно и так быстро, как сам захочешь.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:1 - 3. Вероятно, ты новичок в мире высоких технологий. Поздравляем! Ты на пороге фантастического мира, и невероятные открытия у тебя впереди. Подключайся к Tele2 (если ты, конечно, еще не абонент этого мобильного оператора), уверены - скорость и покрытие тебя не разочаруют. Будешь гуглить где угодно и так быстро, как сам захочешь.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:4 - 7. Судя по количеству попаданий в цель, ты знаком с интернет-технологиями, но не уходишь в них с головой. Подключайся к Tele2 (если ты, конечно, еще не абонент этого мобильного оператора), уверены - скорость и покрытие тебя не разочаруют. Будешь гуглить где угодно и так быстро, как сам захочешь.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:8 - 9. Откуда ты все это знаешь?Если ты еще не работаешь в сфере IT - стоит подумать об этом, знаний хватает. Ну и подключайся к Tele2 (если ты, конечно, еще не абонент этого мобильного оператора), уверены - скорость и покрытие тебя не разочаруют. Будешь гуглить где угодно и так быстро, как сам захочешь.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:10. В яблочко! 10 верных ответов! Признавайся, ты сам способен мысленно улавливать интернет-сигнал и черпаешь информацию из Вселенной? Поздравляем!Ну и подключайся к Tele2 (если ты, конечно, еще не абонент этого мобильного оператора), уверены - скорость и покрытие тебя не разочаруют. Будешь гуглить где угодно и так быстро, как сам захочешь.
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