Тест: Хорошо ли вы разбираетесь в мобильном интернете?

Неправда. До такого ужаса не додумался еще ни один режиссер. Ну согласись: этот сюжет был бы пострашнее, чем восстание зомби и вселенская власть «Скайнета».

Правда. Если решишь заниматься альпинизмом - сможешь прямо с вершины горы запилить селфи или сделать трансляцию для своих друзей в «Инстаграме». Кстати, некоторые базовые станции на Эвересте работают на энергии солнца. А то пришлось бы с земли провода тянуть…

Неправда. Это было бы слишком просто. Реальный эксперимент - круче! В центре Москвы оператор Tele2 устроил игру в виртуальный пинг-понг. В качестве ракеток использовались смартфоны, а вот мяч, стол и сетка возникли в дополненной реальности. Согласитесь, это невероятно! И да, Tele2 - первый оператор, приступивший к тестам 5G, доступным всем желающим.

Неправда. Технологии будущего - гораздо ближе, чем японские острова. Еще восемь лет назад производство было запущено в Томске. Впервые в России.

Правда. И это - 93% жителей региона! Если все население Монако увеличить в 70 раз и расселить на территории области, им всем хватило бы покрытия 4G. Даже медведи в сибирской тайге могли бы выходить в Сеть, но они не знают о такой уникальной возможности.

Правда. «Металлическая пластинка у нее в руках начинает светиться. Слабый голубой свет переходит в багровый, и вот она уже видит лицо сына, который живет на другой стороне земного шара, и сын видит ее». Это слова из романа «Машина останавливается». Книгу еще в 1909 году написал англичанин Эдвард Форстер. Согласитесь, очень похоже на современную видеосвязь.

Правда. Исследование проводило госпредприятие «Главный радиочастотный центр». Золото досталось оператору Tele2, который показал среднюю скорость передачи данных почти 11 Мбит/с. Такой мощности достаточно, чтобы онлайн смотреть на планшетнике фильм с очень высоким разрешением. Ах да, еще у Tele2 оказалось меньше всего сбоев при передаче данных.

Правда. И это даже не на скоростях 5G, той самой технологии, которую так активно развивает оператор. При идеальных условиях скорость 4G в Новосибирске достигает 100 Мбит/с. Это раз в пять больше, чем нужно для быстрого скачивания «Джокера». Конечно, крутые фильмы лучше смотреть на большом экране. Но если понадобится - телефон в твоих руках.

Неправда. Есть у них мобильный интернет! По крайней мере, от Tele2 - точно. Жители в соцсети выходят, трансляции делают, фильмы качают, музыку слушают. Мы уверены, в Довольном люди довольны мобильным интернетом.

Неправда. И компания Tele2 намерена это доказать. Оператор планирует запустить скоростной мобильный интернет на станциях новосибирской подземки в ближайшее время. Это значит, что ни один новый ролик ваших любимых YouTube-блогеров не будет пропущен. От скоростного мобильного интернета теперь не спрятаться даже под землей!

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: 0.У тебя - ни одного верного ответа. И это круто! Потому что теперь ты знаешь 10 новых фактов. Козырни этой информацией перед друзьями. Или скинь им ссылку на тест. Ну и подключайся к Tele2 (если ты, конечно, еще не абонент этого мобильного оператора), уверены - скорость и покрытие тебя не разочаруют. Будешь гуглить где угодно и так быстро, как сам захочешь. Поделиться

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: 1 - 3. Вероятно, ты новичок в мире высоких технологий. Поздравляем! Ты на пороге фантастического мира, и невероятные открытия у тебя впереди. Подключайся к Tele2 (если ты, конечно, еще не абонент этого мобильного оператора), уверены - скорость и покрытие тебя не разочаруют. Будешь гуглить где угодно и так быстро, как сам захочешь. Поделиться

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: 4 - 7. Судя по количеству попаданий в цель, ты знаком с интернет-технологиями, но не уходишь в них с головой. Подключайся к Tele2 (если ты, конечно, еще не абонент этого мобильного оператора), уверены - скорость и покрытие тебя не разочаруют. Будешь гуглить где угодно и так быстро, как сам захочешь. Поделиться

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: 8 - 9. Откуда ты все это знаешь?Если ты еще не работаешь в сфере IT - стоит подумать об этом, знаний хватает. Ну и подключайся к Tele2 (если ты, конечно, еще не абонент этого мобильного оператора), уверены - скорость и покрытие тебя не разочаруют. Будешь гуглить где угодно и так быстро, как сам захочешь. Поделиться