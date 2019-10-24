«Я могла потерять ребенка»: беременная косметолог обвинила блогершу в побоях

Историю об избитой новосибирской певице в Москве обсуждает весь Инстаграм: даже Ксения Бородина отметилась постом об этом ЧП. Сибирячка уверяла, что ей разбили нос и голову в одном из столичных салонов красоты. За то, что задавала слишком много вопросов о препарате и ставила под сомнение его подлинность.

Сибирячка опубликовала снимки побоев на своей странице в Инстаграме. Однако вторая сторона конфликта — врач-косметолог, с ее версией не согласна. После нескольких дней молчания она поведала свою историю кровавой бойни в кабинете красоты. Мы ее лишь кратко пересказываем.

Вместо бьюти-процедур получила сотрясение. Фото: соцсети.

Итак, по словам Олеси С., она ждала клиентку в кабинете и морально готовилась ко встрече, ей было известно, что по записи пришла скандальная девушка. Так говорили коллеги.

— С порога клиентка начала себя вести по-хамски. Задавала странные вопросы. Например, «как вы будете это делать? Достаньте из мусорного ведра коробку от препаратов, я ее с собой увезу», — рассказывает косметолог Олеся.

Травмы, которые получила косметолог Олеся. Фото: соцсети.

По словам врача, Валентина всячески высказывала свое негодование и пыталась унизить женщину. Олеся не выдержала напора и решила отказать сибирячке в процедуре.

— Девушка начала возмущаться и нецензурно выражаться в мою сторону. Она достала камеру и хотела начать снимать все происходящее в кабинете. Я пыталась закрыть ее рукой и сказала, что против любых съемок, — рассказывает у себя в Инстаграм косметолог. — Мы упали и ударились обо что-то твердое, после чего я получила черепно-мозговую травму и травмировала живот. Если что, то я беременна. Я просила ее оставить меня в покое, но это было бесполезно, — говорит Олеся.

Странички клиники, где работает агрессивный врач. Фото: соцсети.

По рассказам косметолога, в кабинет вбежали администраторы, они оттащили Валентину от Олеси. Врач побежала от нее в соседний кабинет, чтобы спрятаться.

Сотрудница салона красоты также предоставляет справки от врача, которые должны подтверждать реальность полученных трав. Олеся утверждает, что лежала на сохранении: после драки с клиенткой она могла потерять ребенка. Кто из девушек говорит правду, теперь будут выяснять полицейские.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="588" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/739453" frameborder="0"></iframe> Сибирячку избили в салоне красоты.

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