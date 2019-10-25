2019-10-25T10:27:11+03:00
Умные вещи

Спрос на «умные» детские часы в Новосибирске вырос в 5 раз

Компания МТС проанализировала продажи гаджетов, предназначенных для контроля детей удаленно. И выяснилось, что в Новосибирске и области спрос на «умные» детские часы с начала года вырос пятикратно в сравнении с аналогичным периодом 2018 года
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Новосибирск занял четвертое место в топ-5 сибирских городов горячего спроса на «умные» гаджеты для детей, обогнав Кемерово (4,5 раза), уступив Горно-Алтайску (14 раз), Барнаулу (7,2 раза) и Омску (6,8 раз).

Среди драйверов спроса - желание быть спокойным за ребенка, а также появление бюджетных моделей устройств и развитие их функциональности. В числе наиболее востребованных брендов «умных» детских часов у новосибирцев стали Elari, Jet и «Кнопка жизни». Они позволяют родителям контролировать местоположение детей на расстоянии при помощи специальной сим-карты и соответствующего приложения, установленного на смартфон. Устройство предназначено и для голосовой связи с детьми.

Чаще такие гаджеты востребованы родителями детей в детсадовском и младшем школьном возрасте - как правило, их используют для отслеживания местоположения ребенка. Еще чаще «умные» часы покупают для контроля детей постарше - в это время у них появляется больше самостоятельности, они посещают кружки и начинают перемещаться по городу без родителей. Для подростков в возрасте 11 - 15 лет приобретают классические «умные» часы и фитнес-браслеты, которые используют как модный аксессуар и помощник для тренировок.

Анализ МТС показывает, что 65% детей носят часы постоянно, 30% - время от времени и 5% владельцев пользуются ими редко.

Дети в Сибири любят общаться с голосовыми помощниками, встроенными в «умные» часы. Более 50% детей общаются с виртуальным ассистентом как минимум раз в неделю, а 6% находятся с ним в контакте ежедневно, задавая вопросы, решая математические задачи или играя в простые игры.

В сентябре 2019 года продолжительность разговора по детским часам среди абонентов МТС выросла на 25% по сравнению с сентябрем прошлого года. Время общения за месяц по носимым гаджетам составляет примерно 54 минуты. Около 15% детей тратят на общение с родителями более 100 минут в месяц. 70% покупателей приобретают часы в салонах МТС сразу со специальным тарифным планом для «умных» устройств.

В этом году компания МТС запустила в России пилотный проект по продаже «умных» часов в сети магазинов «Детский мир».

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