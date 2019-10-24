2019-10-24T09:24:17+03:00
Умные вещи

Tele2 - первый оператор в России, получивший сразу две европейские награды Effie

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, получил две серебряные награды Effie Awards Europe - главной международной премии в области маркетинга
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Tele2 стала первой российской компанией, победившей сразу в двух номинациях конкурса, и единственной обладательницей Effie Awards Europe в телекоме. Авторитетное жюри отметило коммуникационную платформу «Другие правила» в престижной номинации Best of the Best. Социальный проект «Добавь бабушку в друзья» победил как инициатива, несущая позитивный вклад в общество.

Tele2 завоевала серебро в номинации Best of the Best в категории «Потребительские товары и телекоммуникации» с коммуникационной платформой «Другие правила». Новая престижная номинация, приуроченная к 50-летию Effie, отмечает самые заметные достижения в маркетинге в европейских странах. В номинации могли принять участие только победители национальных конкурсов Effie в 2018 году.

Коммуникационная платформа «Другие правила», отмеченная жюри премии, стала основой для запуска инновационных продуктов компании, новых подходов в обслуживании клиентов, переформатирования розничной сети Tele2. «Другие правила» позволили оператору завоевать репутацию трендсеттера на рынке телекома и оставаться единственным растущим мобильным оператором в телеком-отрасли России.

Второе серебро Tele2 получила в номинации Positive Change: она отмечает бренды, которые делают мир лучше благодаря своим коммуникационным и бизнес-стратегиям. Жюри европейской премии наградило социальный проект оператора «Добавь бабушку в друзья».

Эта кампания Tele2 привлекла внимание к проблеме разрыва между поколениями, которая усугубляется неумением старших использовать современные технологии. Проект Tele2 направлен на обучение пожилых людей мобильному интернету и способствует их общению в соцсетях. Тем самым Tele2 эффективно объединила бизнес-цели и решение общественно значимых задач.

Инна Походня, директор по маркетингу Tele2:

- Мы первыми на российском рынке завоевали сразу две награды премии Effie, которая устанавливает стандарты для профессионалов в сфере маркетинга. При этом эксперты оценили Tele2 в престижной юбилейной номинации Effie, где сражаются лучшие из лучших. «Другие правила» выделяют нас среди других игроков и пронизывают все, что делает Tele2. Мы устанавливаем в маркетинге подходы, которые замечают и копируют конкуренты. Победа на Effie доказывает не просто эффективность нашей стратегии, но и ее адаптивность, своевременность и способность угадывать ожидания клиентов. Отсюда закономерна и наша вторая награда в номинации Positive Change: она говорит о Tele2 как о социально ответственной компании, которая меняет мир к лучшему.

Effie Awards - самая известная мировая награда в области маркетинга, вручается за эффективность рекламных и маркетинговых коммуникаций. Конкурс проводится с 1968 года в 44 странах. Премия поощряет яркие проекты профессионалов маркетинга и способствует развитию отрасли. Среди участников и жюри Effie Awards - ведущие международные и российские бренды, крупнейшие агентства, признанные эксперты рекламного и коммуникационного рынка.

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