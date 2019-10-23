Площадка - совместный проект властей и жителей

Открытие спортивной площадки стало значимым мероприятием для жителей Академгородка. Депутат Совета депутатов города Новосибирска Ирина Путинцева заверила корреспондента «КП» - Новосибирск», что перемены носят системный характер и данная площадка будет далеко не единственным опытом:

- Спортивную площадку установили в рамках реализации федеральной программы проекта «Территория детства» партии «Единая Россия». Стоимость площадки - более одного миллиона рублей. Конечно, все было согласовано со старшими по дому, к обсуждениям подключилось и родительское сообщество. Хотелось, чтобы жители остались довольны новым объектом.

Ирина Путинцева.

Раньше двор не пустовал, площадка здесь была, но она и с виду была не привлекательной для ребят, и морально устарела, а о безопасности даже говорить не стоит... Дети играли в футбол, бегая по щебню, футбольные ворота давно заржавели. Родители говорят, что мальчишки возвращались домой в грязи, по которой носились с мячом.

Теперь на той же территории установлены новые спортивные объекты. Площадка получилась многофункциональной. Здесь уложено безопасное покрытие, установлены новые ворота, а также съемные столбы для волейбола и баскетбольные кольца.

- В первой половине дня дети проводят время в школе и спортивных комплексах. Но по вечерам ребятня всегда собирается на этой площадке. В основном играли мальчишки, а теперь и девочки присоединились. Футбол, конечно, им не интересен, а вот волейбол привлекает, - рассказывают жители двора.

О том, что площадку открывают осенью, никто не сожалеет - ребята заверяют: они гоняют мяч и зимой.

Третьеклассник Костя Исмаилов учится и живет неподалеку. Поиграть в футбол с одноклассниками приходит каждый день. Новую площадку оценил на отлично, но небольшое замечание ребятня сделала сразу. Дети рассказывают, что пинать мяч мешают волейбольные столбы.

- Когда у нас идет активная игра, мы об эти столбы стукаемся, мяч временами в них прилетает, это не совсем удобно. Но, в принципе, это не страшно, - считает Костя. - Зато есть новые ворота и сетка. На старых воротах раньше ее не было.

Представители власти успокоили мальчишек, сказали, что столбы можно открутить. Оказалось, что на этой площадке помимо футбола, баскетбола и волейбола теперь можно заниматься и силовыми тренировками. Отжимания, приседания и челночный бег - то, что нужно не только молодому организму, но и взрослым людям.

Региональный проект «Территория детства», инициированный депутатами-единороссами Совета депутатов города Новосибирска, получил поддержку губернатора области и рассчитан на два года. Строительство таких объектов происходит в первую очередь благодаря инициативе самих жителей. Власти лишь поддерживают активистов и помогают в организации. Совместная работа власти и народа дает прекрасный эффект. В результате жители относятся к оборудованию, всем элементам во дворе уже как к своему собственному - тому, что добыто с трудом, а значит, и следить за сохранностью площадки люди будут внимательнее.