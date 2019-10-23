2019-10-23T09:45:42+03:00
Общество

Сытому морозы не страшны

В детской библиотеке имени Н. В. Гоголя был организован мастер-класс для учеников начальной школы по изготовлению кормушек для птиц. В мероприятии приняла участие депутат Совета депутатов города Новосибирска Екатерина Митряшина
Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Депутат присоединилась к добровольцам.Депутат присоединилась к добровольцам.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
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В середине октября в библиотеке имени Н. В. Гоголя состоялось мероприятие для третьеклассников. Ножницы, цветная бумага, пластмассовые бутылки - инструменты, которые понадобятся, чтобы смастерить кормушку для птиц. Ребятня отлично знает, что многие пернатые погибают зимой не из-за холода и морозов, а из-за отсутствия привычного питания. Для того чтобы птички могли спокойно перезимовать, дети своими руками сделали «кафе» для сибирских пташек. Провела полезный урок руководитель кружка по рисованию Дома культуры «Точмашевец» Татьяна Паршина.

Подробнее о мероприятии рассказала корреспонденту «КП» - Новосибирск» депутат Совета депутатов города Новосибирска Екатерина Митряшина:

- В России в феврале этого года стартовал масштабный проект «Чистая страна». Этот проект объединяет такие направления, как «Чистый воздух», «Чистая природа», а также сортировку и своевременный вывоз мусора. Я являюсь координатором этого федерального партийного проекта. На экологическом уроке «Птичья столовая» детям рассказали, как можно использовать то, что уже не пригодится в быту. Даже маленькие дети уже понимают, что пластиковые бутылки наносят природе непоправимый вред. Практически с первого класса ребята учатся бережно относиться к окружающей среде.

Екатерина Митряшина.

Екатерина Митряшина.

Также депутат рассказала, что ребятишки в школе соревнуются, кто больше соберет макулатуры и пластика, а затем все это сдается на переработку. По результатам соревнований определяется победитель, ему вручаются дипломы экокласса и призы.

По окончании мастер-класса депутат Екатерина Митряшина вручила призы и сладкие подарки каждому участнику.

- Вы молодцы! Сегодня вы на личном примере показали, что из ненужных вещей, которые могли бы стать мусором, можно сделать что-то полезное. Кормушки помогут птицам выжить в зимнее время, а также уберегут природу от загрязнения, - отметила Екатерина Николаевна.

Депутат Екатерина Митряшина тесно сотрудничает с коллективом библиотеки, оказывает постоянную помощь в укреплении материально-технической базы учреждения. В 2019 году библиотеке были выделены денежные средства на приобретение дополнительных стеллажей.

Сотрудники библиотеки поблагодарили Екатерину Митряшину за постоянное внимание к нуждам учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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