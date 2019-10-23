Банк УРАЛСИБ запустил карту «Прибыль» во всех отделениях

Карта «Прибыль» объединяет сразу несколько преимуществ, предусматривая начисление процентов на остаток и кешбэк до 3% в рамках программы лояльности «УРАЛСИБ Бонус».

Ежемесячное начисление процентов на остаток средств по карте - от 3 до 6% годовых в зависимости от суммы минимального остатка по карте в течение месяца.

По программе лояльности «УРАЛСИБ Бонус» клиенту начисляются баллы из расчета 1 балл = 50 потраченных рублей, которые могут быть обменяны на денежные сертификаты, предусматривающие максимальный кешбэк до 3%. Порядок использования сертификатов в рамках программы лояльности указан на сайте www.bonus.uralsib.ru.

Снятие наличных по карте при сумме от 3 тысяч рублей в банкоматах любого банка на территории РФ осуществляется без комиссии.

Для бесплатного обслуживания карты «Прибыль» необходимо выполнить одно из условий: совершать покупки на сумму от 1 тысячи рублей в месяц или иметь минимальный остаток на счете в размере от 5 тысяч рублей в месяц.

Карту «Прибыль» можно открыть в любом отделении ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Ознакомиться с полными условиями открытия и обслуживания карты можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

НАША СПРАВКА

Комиссии по карте «Прибыль»: перевыпуск с прежним сроком действия карты - 299 руб.; смена ПИН-кода/разблокировка карты с использованием банкоматов (далее - БТ) ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (далее - Банка) - 30 руб., в БТ других банков - 50 руб.; запрос об остатке денежных средств через БТ других банков - 30 руб.

Обслуживание неактивного карт-счета от 365 до 730 дней - 199 руб., от 730 дней (включительно) - 250 руб.; выдача наличных (далее - ВН) в пунктах ВН (далее - ПВН) - 0,7% от суммы операции (далее - СО); ВН в ПВН и БТ других банков на территории РФ при СО до 3000 руб. - 49 руб.; ВН в ПВН и БТ других банков за пределами РФ - 1% от СО, но не менее 110 руб., может взиматься дополнительная комиссия другими банками.

ВН без карты в ПВН филиала Банка, в котором открыт счет, в сумме до 1 млн руб./эквивалент в у. е. (вкл.) - 1% от СО, от 1 до 3 млн. руб - 5%, от 3 млн. руб. - 10%; ВН без карты в ПВН филиала Банка «Южный», в сумме до 1,5 млн руб./эквивалент в у. е. (вкл.) - 5% от СО.

Зачисление на счет средств через БТ и платежный терминал (далее - БПТ) банков - согласно утвержденному Банком перечню, указанному на сайте Банка (далее - перечень) - 0,5% от СО. Безналичный перевод средств (далее - БПС) в БТ и БПТ Банка с карты на карты других банков по перечню - 1,5% от СО, но не менее 60 руб. БПС в БТ банков по перечню с карты на карты Банка и банков по перечню - 1% от СО, но не менее 30 руб. БПС в др. организациях с карты на карту других банков - 1% от СО, но не менее 60 руб. БПС на сайте Банка с карты на карту других банков - 1,5% от СО, но не менее 60 руб. Пользование средствами, составляющими тех. задолженность (далее ТЗ) в пределах срока возмещения ТЗ, в % годовых - двойная ключевая ставка ЦБ РФ.

БПС возможны только с карт/на карту Visa/MasterCard.