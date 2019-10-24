Почему Центральное агентство недвижимости выплатило новосибирцам 70,5 тысяч килограммов денег

В мае 2018 года Анатолий Чередников приобрел двухкомнатную квартиру в Ленинском районе Новосибирска по адресу: улица Степная, 68. После регистрации в Росреестре новосел подал в суд, чтобы аннулировать прописку предыдущих жителей. Имел право: согласно п. 1 ст. 235 ГК РФ зарегистрированные граждане не сохраняют место проживания после смены собственника.

К удивлению Анатолия Чередникова, суд установил, что он не только не может выписать предыдущих жителей, но и вообще не имеет права на новую квартиру. Оказалось, что в ней зарегистрирован несовершеннолетний ребенок покойного брата продавца: сожительница родила его после кончины мужчины. В октябре 2017 года суд признал право собственности за ребенком. То есть сестра погибшего владельца не могла продавать квартиру, но ее это не остановило.

Не все равны перед законом

- В России интересы, персональные данные и собственность продавцов недвижимости защищены гораздо лучше, чем права покупателей. Конечно, можно узнать, есть ли у продавца обременения - аресты, ипотека и тому подобное, - говорит директор ЦАН Олег Харченко.

Чтобы избежать таких ситуаций, Центральное агентство недвижимости перед сделками проводит правовую экспертизу. Клиентов предупреждают о рисках в письменном виде.

Покупатель и без агентства узнает многое благодаря выписке из ЕГРН. Помогут и специальные сервисы вроде Банка данных исполнительных производств ФССП России. И все же он не получит полную информацию обо всех скрытых собственниках. Например, на жилой площади могут быть зарегистрированы несовершеннолетние, те, кто не реализовал право на приватизацию, супруги, что не дали согласия на продажу квартиры и др.

Оценить все риски в принципе невозможно. Ни одно агентство недвижимости или орган государственной власти не гарантирует, что права собственности на новую квартиру не будут оспорены позднее.

По статистике ЦАН, приблизительно у каждого третьего собственника в Новосибирске непорядок с документами. По данным Росреестра на сентябрь 2018 года, в Новосибирской области состоялось 378 тысяч сделок по недвижимости.

1% комиссии или утраченные миллионы?

Несмотря на потерю жилья, Анатолий Чередников не понес материальных убытков. Центральное агентство недвижимости выплатило ему 1,3 миллиона рублей по программе «Абсолютная уверенность».

- За комиссию в размере 1% от стоимости квартиры мы берем на себя обязательство представлять интересы клиента в суде. Это намного дешевле, чем услуги юристов или титульное страхование. Если право собственности по какой-то причине утрачено, мы выплачиваем клиенту полную стоимость квартиры. Причем страховка действует не один год, а на протяжении всего времени владения квартирой, - объясняет Олег Харченко.

Ежегодно около 30 клиентов ЦАН получают выплаты из-за скрытых собственников. Происшествий с документами намного больше, однако в основном юристам удается отклонить претензии в суде.

Всего за 15 лет существования услуги агентство вернуло клиентам, пострадавшим из-за скрытых собственников, 54 миллиона рублей.