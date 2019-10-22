Билайн организует «умный» город в новосибирском Академпарке

Документ подписали на площадке форума «Открытые инновации» вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн Джордж Хелд и генеральный директор АО «Академпарк» Владимир Никонов.

Согласно Дорожной карте на базе Академпарка будет развернут «Умный» город Билайн», который объединит в себе различные решения оператора в сфере интернета вещей. К весне 2020 года в Академпарке планируется установка «умных» приборов учета и «умного» освещения, также будет запущено программное обеспечение «Умный» город Билайн». Для наглядной демонстрации работы системы «умного» города будет организован демонстрационный стенд.

Дорожная карта также предусматривает, что с декабря 2019 года студенты университетов Новосибирска и резиденты Академпарка получат доступ к учебному кластеру больших данных Билайн для изучения возможностей работы и тестирования алгоритмов. Предполагается, что к концу года Билайн установит в дата-центре на территории Академпарка свои серверы, которые станут учебной площадкой для студентов и резидентов. Помимо этого, в Дорожной карте предусмотрены мероприятия по работе Билайн со стартапами в digital-сфере и в области телекоммуникаций.

Подписание Дорожной карты продолжает развитие сотрудничества Билайн и Академпарка, предусмотренного заключенным в августе 2018 года соглашением. В октябре прошлого года Билайн в тестовом режиме развернул на территории Академгородка стандарт NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) - современную технологию интернета вещей на сети LTE. Технология NB-IoT позволяет единовременно подключить к сети несколько тысяч устройств, что имеет особое значение для создания полноценного «умного» города.

Вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн Джордж Хелд подчеркнул:

- Мы видим большой потенциал в развитии направления «умный» город. Вовлечение в эту работу молодых специалистов позволит полнее раскрыть потенциал уже существующих решений, а также поможет создавать больше инновационных и востребованных сервисов. Сотрудничество с Академпарком расширяет наши возможности в этом направлении.

Генеральный директор АО «Академпарк» Владимир Никонов отметил:

- Сотрудничество с Билайн имеет для нас очень большое значение. С момента заключения соглашения в августе 2018 года мы постоянно открываем новые возможности для работы Билайн на территории Академпарка в Новосибирске. Совместная работа научного сообщества и бизнеса сегодня является залогом успешности проектов, и мы рассчитываем, что эти возможности станут основой для реализации планов Билайн.