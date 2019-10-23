В 50 лет пора поработать для души

Мнение о том, что люди в возрасте боятся перемен, устарело. Практически в каждом новосибирском колледже идет обучение по программам WorldSkills, где всем студентам за 50 лет. Они разработаны по заказу Министерства труда.

В колледже парикмахерского искусства ажиотаж. Людей встаршего возраста учат делать маникюр, педикюр, визаж, проводить косметический уход за телом и лицом. Многие решили кардинально изменить образ жизни.

Наталья Попова, как и многие ее ровесники, в свое время закончила институт, полжизни работала экономистом на руководящих должностях. А как исполнилось 50, решила: в жизни нужно что-то менять.

- Меня всегда тянуло к творчеству и красоте, - говорит Наталья. - Но в наше время не принято было «творить», нужна была надежная профессия. Родители настояли, чтобы я стала экономистом. Да и сейчас не все близкие меня поддержали в решении сменить профессию. Мастер по красоте - слишком резонирует с моим устоявшимся образом. Но сейчас я делаю то, чего хочет душа. Причем уже во время обучения начала зарабатывать - делаю на дому маникюр.

Компанию сибирячкам в возрасте составили мужчины. Один из них работает охранником. Курс закончит к Новому году. Мужчина признается, обучение дается нелегко, так как «студенчество» совмещает с работой. Но желание освоить новую профессию твердое. Педагоги идут на уступки, они знают – это первое образование сибиряка после школы.

- Сейчас у нас обучаются пять групп. Программы у них разные соответственно и срок обучения тоже, - отмечает Анна Орешкина, куратор программ WorldSkills Russia для предпенсионеров в колледже парикмахерского искусства. - Есть комплексный курс по красоте, длительность полной программы – четыре месяца. А вот отдельно, например, профессию парикмахера можно освоить за два месяца.

По словам педагогов, сегодня люди чаще всего выбирают простые профессии, не связанные с карьерным ростом, многие уже не хотят тратить жизнь на трудовые подвиги, в цене – творческая самореализация. Современные предпенсионеры все чаще делают шаги в сторону своих юношеских увлечений и интересов.

Программы обучения предпенсионеров по стандратам WorldSkills дают знания и навыки, востребованные на рынке труда. Это сделано, чтобы люди не просто получили очередную «корочку» о переобучении, а имели возможность реального трудоустройства или могли продолжить работу без страха потерять её.

После обучения и сдачи практического экзамена кроме свидетельства им выдадут скиллс-паспорт - документ международного образца, уважаемый российскими работодателеми.

КОНКРЕТНО

Желающим пройти переобучение нужно зарегистрироваться на сайте 50plus.worldskills.ru/ Для этого надо ввести контактные личные данные, чтобы подтвердить ваше право на бесплатное переобучение. На сайте представлены 122 компетенции.

В 2019 году освоить новую специальность могут те, кому осталось 5 и менее лет до пенсии – в 2019 году это женщины 51-55 лет 1964 -1968 годов рождения, мужчины 56-60 лет 1959-1963 и те, у кого есть право на досрочную пенсию (за пять лет до выхода).

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».